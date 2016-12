Der kleine Prinz als Musical in Bensheim, 180 Krippen am Wegesrand in Ronshausen und der legendäre Holy Ballroom in der Frankfurter Batschkapp - das sind nur einige unserer Tipps für das weihnachtliche Wochenende.

Freitag, 23. Dezember

Der kleine Prinz in Bensheim

"Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry ist eines der meistgelesenen Bücher der Welt. Die traumhafte Geschichte eines jungen Botschafters von einem fremden Stern. "Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar." Oft wurde der Stoff bereits im Theater oder im Kino umgesetzt . Opernsängerin Deborah Sasson und Regisseur Jochen Sautter wagten ein Musical. Sie waren sich einig: Die Welt des kleinen Prinzen "schreit" nach Musik. Außerdem, sagt Sauter, seien "Figuren wie die Rose, die Schlange oder der Fuchs dazu prädestiniert, um auch tänzerisch dargestellt zu werden." Los geht es um 19 Uhr. Karten gibt es ab 43, 95 Euro.

Adresse: Parktheater Bensheim, Promenadestraße 25, 64625 Bensheim an der Bergstraße

Weihnachtsversteher in Wiesbaden

Der "Weihnachtsversteher" ist das richtige Kabarett für alle, die entweder Weihnachten lieben oder lieber nicht. Carsten Höfer wirft ein Auge auf die jährlich wiederkehrenden Probleme zwischen Mann und Frau zur Weihnachtszeit. Der "Gentleman-Kabarettist" geht dabei nie anzüglich unter die Gürtellinie, sondern gibt den Zuschauern niveauvolle, leicht umsetzbare und lustige Strategien für die häufigsten Schwierigkeiten mit. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 19,50 Euro.

Adresse: Thalhaus,Nerotal 18, 65193 Wiesbaden

Carsten Höfer ist der "Weihnachtsversteher". Bild © Carsten Höfer

180 Krippen am Wegesrand in Ronshausen

Die Geburt Jesu - immer wieder neu. 40 Stationen mit 180 Krippen aus aller Welt. Kerzen und Engel weisen den Weg. Der 7. Ronshäuser Krippenweg ist ein stimmungsvoller Spaziergang durch den weihnachtlich geschmückten Ort. Anfang und Ende befinden sich beim Haus des Gastes. Höhepunkte stellen die romanisch-gotische Kirche mit bäuerlicher Barockmalerei und die Großstation "Krippengeschichte unter der Linde" dar. Flyer mit Wegbeschreibung liegen aus. Zudem gibt es Führungen. Der Krippenweg ist noch bis 6.1.17 geöffnet.

Adresse: Haus des Gastes, Eisenacher Straße 20 - 22, 36217 Ronshausen

Samstag, 24. Dezember

Eiszauber Hofheim

Auch in diesem Jahr heißt es in Hofheim: "Schlittschuhe angeschnallt und los!" Der Eiszauber lädt Jung und Alt mitten in der Innenstadt zum Eislaufen ein, aber auch zum Eisstockschießen oder gemütlichen Beisammensein. Hütten, Glühwein, Würstchen, Pfeffernüsse und Co. sorgen für "Eiszauber-Feeling". Kinder bezahlen 3,50, Erwachsene 4 Euro. Der Mietpreis für die Eisstockbahn: 1 Stunde 40 Euro. Schlittschuhe können für 4,50 Euro ausgeliehen werden. Heiligabend hat die Bahn von 11 bis 16 Uhr geöffnet. An den Weihnachtsfeiertagen von 13 bis 20 Uhr. Der Zauber geht noch bis 8.1.17.

Adresse: Kellereiplatz, 65719 Hofheim am Taunus

Nicht nur Schlittschuhlaufen, sondern auch Eisstock-Wettkämpfe bietet der Eiszauber kurz vor der Bescherung. Bild © picture-alliance/dpa

Der 8. Zwerg in Kassel

Über 200 Märchen haben die Brüder Grimm gesammelt, weniger als 20 kennen Kinder heute noch: etwa "Dornröschen" oder "Der gestiefelte Kater". Was aber ist mit "Jorinde und Joringel" oder "Der König vom goldenen Berg"? Einer kennt sich in all den Märchen aus, nämlich der 8. Zwerg . Er weiß, wie man in das magische Schloss tanzt und den Weg zu Rapunzels Turm findet. Schneewittchen hat ihm sogar verraten, dass sie schon lange keine Lust mehr hat, immer nur die Schönste zu sein, sondern viel lieber stark, vergnügt und ein wenig leichtsinnig ist. Aber das erzählt er am besten selbst. Die Erlebnisausstellung ist Heiligabend von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt: 5 Euro für Erwachsene, 3 für Kinder.

Adresse: GRIMMWELT Kassel gGmbH, Weinbergstraße 21, 34117 Kassel

Holy Ballroom in der Frankfurter Batschkapp

Wer eine wilde statt eine stille Nacht sucht: Die Frankfurter Batschkapp feiert an Heilgabend drinnen und draußen den Holy Ballroom - und das schon seit 40 Jahren. Die Musik: 80s, 90s, 00s, Batschkapp Hits, Neues, Electro, Hip Hop und Indie mit dem THE ZOO DJ Team. Zur Begrüßung gibt es Plätzchen und Glühwein. Einlass ist ab 23 Uhr. Die Tickets kosten 8 Euro.

Adresse: Batschkapp, Gwinnerstraße 5, 60388 Frankfurt am Main

Wilde statt stille Nacht: In vielen hessischen Großstädten finden an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen Partys statt. Bild © picture-alliance/dpa

Sonntag, 25. Dezember

Glam Rock in Kassel

Sweety Glitter & the Sweethearts haben sich dem Lebensgefühl der 70er verschrieben und interpretieren Welthits von Rock-Legenden. Die fünf Glamour Hippies zelebrieren dabei den anrüchigen, schrill-bunten, androgyn-zweideutigen und zugleich ironisch verspielten Glam Rock. Ihr großes Vorbild: David Bowie. Die Gruppe über sich selbst: "Ein Abend mit uns? Pure Lebensfreude und viel Gefühl. Und mal wieder ausgelassen singen und tanzen, einfach ‚abhotten‘!" Los geht es um 21 Uhr. Tickets ab 18 Euro.

Adresse: Fiasko Kassel, Schönfelder Straße 18, 34121 Kassel

Ich war noch niemals in New York - und das in Frankfurt

Loslassen. Nach Pflichtaufgaben Neues erkunden. Das Leben genießen, die Liebe, sich selbst entdecken und seine Träume leben. Das Musical "Ich war noch niemals in New York" bringt diese Sehnsucht auf den Punkt. Die große Fahrt beginnt im Theatersaal. Ein Kreuzfahrtschiff legt ab. Was dann kommt, ist Lebensfreude pur. Das Musical ehrt Udo Jürgens. Aus 20 Hits wie "Siebzehn Jahr, blondes Jahr", "Merci, Chérie", "Griechischer Wein", "Mit 66 Jahren" und "Ich war noch niemals in New York" entstand eine Komödie mit Tiefgang. Los geht es um 15 und 20 Uhr. Tickets gibt es ab 46, 50 Euro

Adresse: Alte Oper Frankfurt, Opernplatz 1, 60313 Frankfurt am Main

"Griechischer Wein" scheint den Lebenskünstlern zu schmecken. Bild © picture-alliance/dpa

Happy X-Mas Party in Marburg

Noch eine Weihnachtsparty! Nicht alle lieben es besinnlich. In Marburg steigt am Ersten Weihnachtsfeiertag die Happy X-Mas-Party . Das Motto: "Wer nicht rechtzeitig kommt, muss vor der Tür tanzen." Die Musik: von Elektro bis zu Klassikern der Hip-Hop-, Funk-, Disco- und Soulgeschichte. Los geht es um 23 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Adresse: Waggonhalle, Rudolf-Bultmann-Straße 2a, 35039 Marburg