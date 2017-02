Dieser Mann darf nicht fehlen, wenn die Stummfilmzeit gefeiert wird: Das Opernhaus Frankfurt zeigt Charlie Chaplin in "The Immigrant".

Dieser Mann darf nicht fehlen, wenn die Stummfilmzeit gefeiert wird: Das Opernhaus Frankfurt zeigt Charlie Chaplin in "The Immigrant". Bild © picture-alliance/dpa

Ein Stummfilmfestival im Frankfurter Opernhaus, die Fassenachtsdisco in Wiesbaden und das Improvisiertheater "Feinripp" in Kassel - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 24. Februar

Stummfilmfestival in Frankfurt

Das Frankfurter Opernhaus verwandelt sich in ein Kino aus dem Jahr 1920. "Ma(i)nhatta" heißt die Veranstaltung und kombiniert Stummfilm, Musik und Varieté. Auf dem Programm stehen Charlie Chaplins "The Immigrant" (1916), das Poem "Manhatta" (1921) und das Gangsterdrama "Regeneration" (1915). Es wirken mit: Musiker der hr-Bigband und des Ensemble Modern, die Sänger Elizabeth Reiter und Ludwig Mittelhammer sowie die Rollkunstläufer "Roll's Royce Hanau". Los geht es um 19.30 Uhr. Eintritt: 18 Euro. Zuvor findet um 18 Uhr eine Einführung im Chagall-Saal statt.

Adresse: Oper Frankfurt, Untermainanlage 11, 60311 Frankfurt

Afrikanischer Liedermacher in Bad Hersfeld

Er besitzt eine warme, erdige Stimme - und spielt viele Instrumente: Adjiri Odametey . Der Mann aus Ghana beherrscht die Daumenklaviere Mbira und Kalimba, die westafrikanische Harfenlaute Kora, das afrikanische Xylophon Balafon sowie die Gitarre. Durch Tourneen im Ausland lernte er neue Musikrichtungen kennen. Zwar gilt Adjiri Odametey weiterhin als Botschafter authentischer afrikanischer Musik, doch gelingt ihm der Crossover zur Weltmusik ohne Probleme. Das sorgt in seinen Liedern für Spannung. Los geht es um 20 Uhr. Eintritt: 18 Euro.

Adresse: Buchcafé am Brink, Brink 11, 36251 Bad Hersfeld

Adjiri Odametey spielt mit Hingabe Kora, eine mit beiden Händen gezupfte westafrikanische Stegharfe. Bild © Adjiri Odametey

The Excitements in Offenbach

Wer "The Excitements" hört, denkt an Tina Turner und Aretha Franklin. Ganz im Rhythmus der afro-amerikanischen Musik der frühen 60er-Jahre verführt die Gruppe aus Spanien ihr Publikum zum Tanzen. Mit packender Stimme steuert Frontfrau Koko-Jean Davis Gänsehautfeeling bei. Los geht es um 21.30 Uhr. Eintritt: 18 Euro. Anschließende Soul- & RnB-Party: 8 Euro.

Adresse: Hafen 2 , Nordring 129, 63067 Offenbach

Samstag, 25. Februar

Frankfurts höchste Faschingssause

Im 25. Stock, hoch über Frankfurt, mit einem Blick über die Skyline, steigt die Faschingsparty "HIGHdeWITZka!" . Kostüme sind Pflicht. Es legt auf: DJ Six, und zwar einen Mix aus Classics, 80er bis 00er, aktuellen Club-Hits & Gaudi-Mucke. Los geht es um 21 Uhr. Tickets: 12 Euro. Einlass ab 18 Jahren.

Adresse: Tower Room, 25. OG, Leonardo Royal Hotel, Mailänder Str. 1, 60598 Frankfurt

Kreppel & Co. im Hessenpark

Wie filze ich einen Clown? Welche Maske passt am besten zu mir? Der Hessenpark bietet am Wochenende mit "Kreppel & Co." ein eher entspanntes Fastnachtsprogramm. Kinder und Erwachsene können basteln oder Bäckern bei der Arbeit zuschauen, natürlich auch probieren. Am Sonntag präsentiert das Museumstheater "Bei Carl und Auguste Bleibtreu daheim" gespielte Geschichte um 1928. Wer will, kann mitmachen. Die Öffnungszeiten des Parks: 11 bis 19 Uhr. Eintritt: 8 Euro (Erwachsene), 2,50 Euro (Kinder), 16 Euro (Familie).

Adresse: Freilichtmuseum Hessenpark, Laubweg 5, 61267 Neu-Anspach

Einen Clown filzen - der Hessenpark bietet am Wochenende entspannte Fastnacht. Bild © Hessenpark

Improvisiertheater in Kassel

Egal, was das Publikum verlangt - die Feinripper machen daraus eine stimmige Szene. Das kann ein Drama, eine Kömodie, Krimi, Western oder eine Liebesschnulze sein. Das Repertoire des Ensembles "Kasseler Feinripp" ist groß. Ein bunter Abend voller Spontaneität. Los geht es um 20 Uhr. Ticketpreis: 9 Euro.

Adresse: Kulturzentrum Schlachthof Kassel gGmbh & e.V., Mombachstr. 12, 34127 Kassel

Sonntag, 25. Februar

Fassenachtsdisco in Wiesbaden

Nach dem Zug ist vor der Party - so lautet das Motto der Erbenheimer Brummer, die wieder gemeinsam mit dem "Lumen" ihre legendäre Fassenachtsdisco feiern. Los geht es im Anschluss an den Zug offiziell um 16.11 Uhr. Am Mischpult steht DJ Holger und beglückt das Narrenvolk mit heißen Rhythmen und fetziger Fastnachtsmusik. Die Tickets: 6,70 Euro.

Adresse: Lumen, Marktplatz, 65183 Wiesbaden

Direkt nach dem Zug geht es weiter - zur Fassenachtsdisco ins "Lumen". Bild © picture-alliance/dpa

Ernst Neger Komplex in Marburg

Oliver Augst interpretiert Ernst Neger - eine postmoderne Hommage an den singenden Dachdeckermeister. Ernst Neger landete in den 1970er bei Mainzer Fastnachtssitzungen Hits wie "Heile Heile Gänsje“ und "Humba Täterä“. Oliver Augst ist ein Künstler aus Frankfurt, der gerne mit Musik- und Textcollagen, aber auch Live-Hörspielen experimentiert. Der "Ernst Neger Komplex" ist Augsts neuestes Projekt. In seinem Rücken: eine komplette Bigband. Los geht es um 19.30 Uhr. Tickets: 15 Euro.

Adresse: Hessisches Landestheater, Am Schwanhof 68-72, 35037 Marburg

New Orleans Jazz in Espenau

Die "Papa Belas Dixie Kings" laden zum Frühschoppen ein. Die Band hat sich dem New Orleans Jazz verschrieben. Mit Drive und Charme lassen die vier Musiker die glamouröse Epoche der 1920er auferstehen. Erfahrungen hat die Band in zahlreichen Clubs und auf Jazzfestivals gesammelt. Los geht es um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Bar "Froschkönig" im Waldhotel Schäferberg, Wilhelmsthaler Str. 14, 34314 Espenau