Noch geht Rob beim Bader in die Lehre. Doch er will mehr: Um Medicus zu werden, reist er ins persische Isfahan.

Noch geht Rob beim Bader in die Lehre. Doch er will mehr: Um Medicus zu werden, reist er ins persische Isfahan. Bild © Spotlight

Das Musical "Der Medicus" in Fulda, "Gay for one Day" mit Malte Anders in Wetzlar und ein schwedisches Mittsommerfest in Marburg - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 23. Juni

"Der Medicus" als Musical in Fulda

"Der Medicus" erzählt eine Geschichte, die vor 1.000 Jahren spielt. Dennoch ist sie aktuell. Es geht um das Nebeneinander von Islam, Juden- und Christentum. Und um die Macht des Wissens und der Liebe. Der Waise Rob Cole schließt sich einem Bader an. Doch schnell erkennt er, dass er mehr will. Er macht sich auf, um im persischen Isfahan Medizin zu studieren. Da dies Christen untersagt ist, gibt er sich als Jude aus. Ein gefährliches Versteckspiel beginnt. Kritiker nennen die Choreographie "modern und anspruchsvoll", die Lieder teils abend-, teils morgenländisch. Los geht es um 14.30 Uhr. Tickets ab 34,33 Euro. Auch Samstag und Sonntag.

Adresse: Schlosstheater Fulda, Schlossstr. 5, 36037 Fulda

"Gay for one Day" in Wetzlar

Lassen Sie sich verführen und seien Sie schwul für einen Tag – oder zumindest für einen Abend. Der Kabarettist Malte Anders findet in seinem Programm "Gay for one Day" über Alltagsthemen zu einem neuen Lifestyle, der alles hinterfragt. Wusste bereits Adam vom Homo-Gen? Und was läuft schief bei Barbie und Ken? Malte räumt auf mit Klischees, zieht neue Schlüsse und präsentiert eine schwule Leitkultur, von der jeder profitieren kann. Los geht es um 20 Uhr. Eintritt: 15 Euro. Hinweis: Am Samstag feiert Wetzlar von 11 bis 20 Uhr den mittelhessischen Christopher-Street-Day .

Adresse: KulturStation Wetzlar / KS-Kleinkunstbühne, Lahnstraße 9, 35578 Wetzlar

Warum nicht mal anders? Oder Malte Anders? Er propagiert "Gay for one Day". Bild © Malte Anders

Idsteiner Jazz-Festival

Eine Stadt im musikalischem Ausnahmezustand: Das Jazz-Festival ist für Idstein jedes Jahr der Veranstaltungshöhepunkt. 37 Bands rocken und grooven, swingen und singen auf sechs Open-Air-Bühnen in der Altstadt. Musik in den Stilrichtungen Blues, Oldtime, Swing, Bebop, Latin, Salsa und Jazz-Fusion. Highlights sind "The Love & Peace Revue" und "The Urban Band". Durch das Festival führt hr1-Moderatorin Marion Kuchenny. Ein Kinderprogramm mit Affentheater und Kletterwand rundet das Event ab. Freitag ab 19.30 Uhr (14 Euro), Samstag ab 15 Uhr (14 Euro), Sonntag ab 11.15 Uhr (8 Euro). Festivalbutton: 20 Euro.

Adresse: Rathaus, König-Adolf-Platz, 65510 Idstein

Samstag, 24. Juni

Seid was ihr wollt in Gießen

Klaus Kinski zieht mit seiner Stimmgewalt in den Bann. Der verstorbene Schauspieler rezitiert Verse von François Villon: Sie spiegeln das Abdriften des Dichters in die Kriminalität wider. Das für Kinski typische Hin und Her – häufig vulgär, aber auch ruhig und einfühlsam – lassen die Verse lebendig werden. "Seid was ihr wollt" : Die Tanzcompagnie Gießen überträgt die Verse in die Sprache der Bewegung. Liebe, Wut und Hass: Die schizophrene Welt Villons und Kinskis wird fassbar! Los geht es um 20 Uhr. Tickets: 13 Euro.

Adresse: taT-studiobühne, Berliner Platz am Rathaus, 35390 Gießen

Hass, Wut, Liebe - die Tanzcompagnie Gießen interpretiert Verse von François Villon. Bild © Rolf K. Wegst

Männer, Muskeln und Motorsägen im Knüllwald

Es wird ohrenbetäubend laut und Schweiß wird fließen: Die 13. Hessischen Waldarbeitsmeisterschaften stehen an. An fünf Stationen müssen die Forstprofis mit der Motorsäge präzise, schnell und sicher schwierige Aufgaben erledigen: Zielfällung, Kettenwechsel, Kombinationsschnitt, Präzisionsschnitt, Entastung. Dazu braucht es nicht nur Muskeln, sondern auch Köpfchen. Hautnah können Groß und Klein die Holzfällerarbeiten miterleben. Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Adresse: Gewerbegebiet Knüllwald-Remsfeld, In den Neuwiesen, 34593 Knüllwald

Der Hundertjährige, der in Steinau aus dem Fenster stieg

Die Puppen tanzen wieder: Das Steinauer Marionettentheater , das bis vor kurzem von den "Holzköppen" geführt wurde, hat drei neue Spielmacher: Die Dresdner Künstler Detlef Heinichen, Ella Späte und Wolf-Dieter Gööck. In deren Spielplan klappern nicht nur Marionetten. Gezeigt wird Figurentheater im weiteren Sinne, dicht am großen und kleinen Publikum, sowie Kabarett und Musik. Zur Eröffnung laufen um 15 Uhr "Pettersson und Findus" (6/8 Euro) sowie um 20 Uhr "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand" (16 Euro). Letzteres auch am Sonntag.

Adresse: Theatrium Steinau, Am Kumpen 2-4, 36396 Steinau an der Straße

Der Hundertjährige macht nur für einen Moment schlapp, dann geht das Abenteuer weiter. Bild © Steinauer Marionettentheater

Sonntag, 25. Juni

Schwedisches Mittsommerfest in Marburg

"Välkommen!" zum Schwedischen Mittsommerfest . Es gilt, gemeinsam ab 11 Uhr Blumenkränze zu flechten und die Mittsommerstange zu schmücken. Um 14 Uhr werden die Kränze dann aufgesetzt und die Stange aufgestellt. Tanz ist angesagt. Wer möchte, kann zudem das Wikingerspiel "Kubb" ausprobieren, schwedischen Märchen zuhören, oder einen Rundgang mit kniffeligen Fragen durchlaufen. Das Mittsommeressen: Hering mit neuen Kartoffeln sowie Erdbeeren mit Schlagsahne. Einritt frei. Spenden erbeten.

Adresse: Northamptonpark, Jahnstraße 1, 35037 Marburg

Kunst für alle Sinne in Frankfurt

Blinde als bildende Künstler. Im Rahmen der Ausstellungsreihe "Kunst privat!", in der am Wochenende überall in Hessen private Einrichtungen ihre Tore öffnen, lädt die Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte zur Ausstellung "Gefühlte Formen: Kunst für die Sinne" ein. Der Schwerpunkt liegt auf Speckstein-Bildhauerei, vor allem auf Skulpturen von Helene Wenzel. Kunst zum Angucken und Anfassen. Untermalt mit Musik: Die Band "Blind Foundation" spielt ausgewählte Jazz- und Popballaden. Anmeldung unter info@sbs-frankfurt.de. Führungen um 12, 13.30 und 15 Uhr. Eintritt frei.

Adresse: Werkstatt-Galerie 37, Adlerflychtstraße 8, 60318 Frankfurt am Main

Die Kunst von Blinden - eine Herausforderung nicht nur für den Sehsinn. Bild © Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte

Autofreies Rheintal ab Rüdesheim

Rechts- und Linksrheinig heißt es am Sonntag auf 120 Kilometer Länge freie Fahrt für Radfahrer, Skater, Rollerblader und Fußgänger. Die B42 ist für Autos zwischen Rüdesheim und Lahnstein, die B9 zwischen Bingen und Koblenz gesperrt. "Tal total" . Das Welterbe Oberes Mittelrheintal noch idyllischer, aber kein bisschen langweilig: Auf der Strecke wartet ein buntes Programm mit Action, Essen und Kultur. Ein Highlight: das ADAC-Motorbootrennen in Lorch. Gesperrt sind die Bundesstraßen von 10 bis 18 Uhr.

Adresse: Drosselgasse 1, 65385 Rüdesheim am Rhein

Sendung: hr1, 23.06.17, 15 Uhr