Ödipus in Gießen, zauberhafte Kunst für Kinder in der Schirn Frankfurt und burlesques Unterhaltungstheater in Bensheim - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 24. März

König Ödipus in Gießen

König Ödipus, das ist der gefallene Held der Antike. Als Kind durch einen Orakelspruch verbannt, rettet er als junger Mann die Stadt Theben vor der bösen Sphinx. Nun kommt eine Neudichtung von Bodo Wartke frei nach Sophokles auf die Bühne am Berliner Platz. Um 20 Uhr geht es los. Eintritt: 13 Euro.

Adresse: taT-studiobühne, Berliner Platz 1, 35390 Gießen

Comedy-Rockmusik in Langen

Die Band "Die Quietschboys" aus Frankfurt-Sossenheim tourt schon seit Jahren durch die hessischen Landen und sind bekannt für ihre gehässigen Texte in der Heimatsprache Hessisch. Bei ihren Konzerten macht sich schnell Partystimmung breit und wer diese Konzertparty miterleben möchte, hat am Freitag in der Stadthalle Langen Gelegenheit dazu. Los geht es um 20 Uhr, Tickets kosten ab 14,20 Euro.

Adresse: Stadthalle Langen, Südliche Ringstraße 77, 63225 Langen

Die Quietschboys. Bild © Die Quietschboys

Slamrock Poetry Slam in Kassel

Wir kennen Rock, wir kennen Poetry Slams. Doch was ist ein Slamrock Poetry Slam? Füchse unter Ihnen werden es schnell erraten haben: Genau, die Mischung aus beidem! Es handelt sich um einen literarischen Wettkampf, bei dem Lyrisches auf Prosaisches und Geschrienes auf Geflüstertes trifft. Fünf Minuten Zeit, alle Texte müssen selbst verfasst sein, keine Kostüme. Eintritt: 10 Euro, los geht es um 20 Uhr.

Adresse: Kulturfabrik Salzmann@Panoptikum, Leipziger Str. 407, 34123 Kassel

Samstag, 25. März

Kinderkunstnacht in der Schirn

Mit der Kinderkunstnacht lädt die Schirn in die teils rätselhafte Welt von René Magritte ein, in der ein Huhn über den Sinn des Lebens philosophiert und nichts so ist, wie es scheint. Und in der Ausstellung von Richard Gerstl wird deutlich, wie der Expressionist zu seinen einmaligen Werken kommt. Neben einem durchgehenden Workshop-Programm für Kinder ab 4 Jahren sorgt auch die Kinderdisko im Schirn Café ab 17 Uhr für Partystimmung. Los geht es um 16 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro pro Person, alternativ 15 Euro für eine Familienkarte, Kinder unter 3 Jahren und KinderKunstKlub-Mitglieder kommen kostenlos rein.

Adresse: Schirn Kunsthalle, Römerberg, 60311 Frankfurt

René Magritte, Variante de la tristesse, 1957, Kerry Stokes Collection, Perth. Bild © VG Bild-Kunst

Neuseeländerin in Fulda

Die Sängerin und Komponistin Teresa Bergman aus Neuseeland siedelte einst nach Berlin über und entwickelte dort ihren jazzy und funky Folk-Pop. Mittlerweile werden bei ihr Erinnerungen an Joni Mitchell oder ZAZ wach, und ihr Stimmumfang ist außergewöhnlich. Wenn Sie sich das nicht entgehen lassen wollen, dann schauen Sie doch am Samstag im Rahmen ihrer aktuellen Tour im Fuldaer Backstage vorbei. Los geht es um 19.30 Uhr, der Eintritt an der Abendkasse beträgt 13 Euro.

Adresse: Backstage, Lindenstraße 38, 36037 Fulda

Sängerin und Komponistin Teresa Bergman. Bild © Tom Rochels

Nacht der Musicals in Offenbach

"Die Nacht der Musicals“ kommt nach Offenbach. Seit rund 20 Jahren sorgt das Gala-Konzept mit Songs aus diversen Musicals im Land für Begeisterung. Immer neue Stücke werden integriert, zuletzt gar Teile des neuen Falco-Musicals. Abwechslung ist garantiert. Am Samstag machen die Künstler Halt in Offenbach. Sitzplatztickets gibt es ab 40 Euro aufwärts. Los geht es um 20 Uhr.

Adresse: Capitol Offenbach, Goethestr. 1-5, 63067 Offenbach

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Sonntag, 26. März

Kabarettpreisträger auf Rheingauer Weinbühne

Der frisch gebackene Preisträger des Fränkischen Kabarettpreises, Andy Ost, präsentiert sein neues Programm - viele aktuelle und neue Nummern verbindet er mit dem Besten aus seinen letzten Erfolg-Shows. Dabei kombiniert Ost die Quintessenz aus Musik-Kabarett, Stand-up-Comedy und Parodie zu einem neuen Genre: Der Creativ-Comedy. Sein aktuelles Bühnenprogramm "Im Eufer der Phorie" ist ein beschwingter Mix, der das Publikum zwei Stunden lang nonstop unterhält. Los geht es um 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr). Die Tickets kosten 24,10 Euro.

Adresse: Brentanoscheune, Hauptstraße 134 a, 65375 Oestrich-Winkel

Allroundtalent Andy Ost. Bild © picture-alliance/dpa

Jazz-Musiker im Wohnzimmer erleben

Urban Beyer lädt zum musikalischen Sonntagskaffee ein und wird zum 25. Mal in kammermusikalischer Besetzung Jazz pur präsentieren.

Und da man ein Jubiläum am besten mit guten Freunden feiert, sind seine Gäste diesmal zwei der Kollegen, mit denen er am häufigsten zusammen musiziert: Heiko Eulen am Bass und Jens Großmann, Trompete, Piano und Akkordeon. Zur Musik gibt es Kaffee und Kuchen und die Gelegenheit miteinander zu plaudern. Der Eintritt ist frei. Los geht es um 15.30 Uhr.

Adresse: Kulturzentrum Schlachthof Kassel, Mombachstraße 10-12, 34127 Kassel

Burlesque in Bensheim

Vor Erscheinen des Films Moulin Rouge geriet "Burlesque“, eine Form des Unterhaltungstheaters weitgehend in Vergessenheit. Doch seitdem gibt es diesbezüglich immer mehr Shows und so kommen einige der Stilakrobaten mit "Let's Burlesque! - Das Original mit Evi & das Tier" jetzt auch nach Bensheim. Der Sitzplatz kostet rund 40 Euro, los geht es um 20.30 Uhr.

Adresse: Parktheater Bensheim, Promenadestraße 25, 64625 Bensheim