Tanzende Schatten in Fulda, ein Flamenco Festival in Wiesbaden und Bagger, die Ostereier werfen - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 7. April

Schattentanz in Fulda

Lebendige Schattenbilder, die wie Kurzfilme über die Leinwand flimmern: In Fulda gastiert das us-amerikanische Ensemble "Catapult Entertainment“ mit der Show "Amazing Shadows“ . Mit großer Körperbeherrschung und Präzision erschaffen die Künstler in rasanter Abfolge ständig neue Welten: Poesie in Schwarz. Die Tänzer besitzen durchweg Klasse: Sie kommen vom Broadway oder der MET. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 46,90 Euro.

Adresse: Orangerie (Maritim Hotel), Paulus Promenade 2, 36037 Fulda

Staatsfreund Nr.1 in Gießen

Comedian oder Kabarettist? Bei Abdelkarim sind sich die Kritiker nicht sicher. Unsicher war er selbst lange: Bin ich ein deutscher Marokkaner, ein marokkanischer Deutscher oder einfach nur abschiebewürdig? Aber er hat sich um den Gesellschaftsteilnahmeschein bemüht und ist nun, tatatata, "Staatsfreund Nr. 1“! Von der Jugendkultur über das Leben in der Bielefelder Bronx bis hin zu gesellschaftspolitischen Themen - Abdelkarim spinnt feinsinnige Geschichten. Los geht es um 20 Uhr. Tickets: 31,75 Euro.

Adresse: Kongresshalle Gießen, Berliner Platz 2, 35390 Gießen

Abdelkarim - der Marokkanner deines Vertrauens. Ein preisgekrönter Comedian. Bild © Guido Schröder

Annäherung an Amy in Marburg

Modern ihre Tattoos, retro die Beehive-Frisur: Amy Winehouse ließ den Soul der 60er Jahre auferstehen, feierte große Erfolge, geriet aber zunehmend in die Schlagzeilen wegen Drogen. Ihr früher Tod machte sie zur Legende. Franziska Knetsch versucht, sich in "Amy - Love is a Losing Game" sich mit Gesang und Anekdoten Amy Winehouse anzunähern: einer frechen, verletzlichen jungen Frau, die schließlich zur Kunstfigur wurde. Los geht es um 19.30 Uhr. Tickets: 17 Euro.

Adresse: Black Box, Am Schwanhof 68, 68, 35037 Marburg

Samstag, 8. April

Ostermarkt im Hessenpark

Der Hessenpark dreht kurz vor den Festtagen auf. Auf dem Ostermarkt präsentieren 80 Aussteller am Wochenende ihre handwerklichen Produkte: vom handbemalten Ei über Frühlingsschmuck bis hin zu dekorierten Kerzen. Für Kinder gibt es Mitmachaktionen: Eier färben, Osterkörbe basteln, Kuscheltiere stopfen, Hasen filzen und Seidentücher marmorieren. Am Sonntag stehen Bauernhoftiere im Mittelpunkt. Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder 2,50 Euro, Familien 16 Euro.

Adresse: Freilichtmuseum Hessenpark, Laubweg 5, 61267 Neu-Anspach

Die deutschen Sattelschweine sind Teil des Ostermarktprogramms im Hessenpark. Bild © Hessenpark

John Wayne war nie in Offenbach, aber in Frankfurt

Hans-Jürgens Welt schien gerade noch in Ordnung, da steht sie Kopf. Seinen Job ist er los, seine Wohnung im Frankfurter Nordend wird luxussaniert und die Miete entsprechend angepasst. Was tun? Nun, Hans-Jürgen ist Western-Fan und sein großes Vorbild John Wayne. "Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss". Was er wohl damit meint? Sicher ist: "John Wayne war nie in Offenbach" . Los geht es um 20 Uhr. Die Tickets kosten 25 Euro.

Adresse: Stalburg Theater, Glauburgstraße 80, 60318 Frankfurt am Main

Flamenco Festival in Wiesbaden

Vier Künstler, ein Ziel: "Flamenco Vivo“ oder "Ich lebe Flamenco“. Das Hauptaugenmerk des Ensembles liegt auf dem Tanz. Leidenschaftlich. Temperamentvoll. Ausdrucksstark. Ein Tanz, der in Andalusien verwurzelt ist, aber sich ständig weiterentwickelt, auf der ganzen Welt. Doch zu dem Tanz gehört auch das Spiel der Gitarre und der Gesang. Das Ensemble lässt beim "Flamenco Festival" alle drei Elemente zu einer beeindruckenden Einheit verschmelzen. Beginn: 20 Uhr. Tickets: 34,55 Euro.

Adresse: Herzog Friedrich-August-Saal, Friedrichstraße 22, 65185 Wiesbaden

Cayetana de Ronda lebt Flamenco. Bild © Herbert Schulze

Sonntag, 9. April

Irish Spring in Bensheim

Beim "Irish Spring" ist man selbst in großen Hallen den Musikern noch nahe und ist beteiligt, denn das gehört zum Folk dazu. Das Festival rühmt sich zudem, einen heißen Draht in die keltische Musik-​Szene zu haben, so dass den Besuchern neben Bewährtem auch neue Strömungen zu Ohren kommen. In diesem Jahr: Eddie Sheehan & Cormac Doyle mit Irish Ballads, David Munnelly Trio mit Dance Tunes, Connla mit Modern Tradition from the North sowie Andrew Vickers mit Funky Step Dance. Los geht es um 19 Uhr. Tickets kosten 28,80 Euro.

Adresse: Parktheater, Promenadenstraße 25, 64625 Bensheim

Frühlingsfest in Borkener Bergbaumuseum

Wenn der Bagger Ostereier wirft, ist im Borkener Bergbaumuseum wieder Frühlingsfest-Zeit. Auf dem Programm stehen eine Ostereier-WM, eine Kohlekäfer-Rallye, Mitmachmusik für Kinder sowie Besucherrundfahrten durch den Maschinenpark. Der Besucherstollen ist ebenfalls geöffnet und lädt in die unterirdische Arbeitswelt der Bergleute ein. Öffnungszeiten: 11 bis 17 Uhr. Eintritt: Erwachsene 4 Euro, Kinder frei.

Adresse: Hessisches Braunkohle Bergbaumuseum - Themenpark "Kohle & Energie", Am Freilichtmuseum 1, 34582 Borken (Hessen)

Riesenbagger werden zur Ostereierwurfmaschine - beim Borkener Frühlingsfest im Bergbaumuseum. Bild © Stadt Borken (Hessen)

Spectres in Frankfurt

"Ein Album wie eine Spinne, das aus der Deckung agiert, um plötzlich zuzuschlagen, und sich dann wieder zurückzieht", sagt ein Kritiker zum neuen Album "Condition" der englischen Band "Spectres" . Die vier Noise-Rockmusiker platzieren ihren düsteren, melancholisch klagenden Gesang eher im Hintergrund. Im Vordergrund stehen wilde und satte Gitarrenriffs, Drumeinlagen und ein Steuerpult als Verzerrer. Los geht es um 20 Uhr. Eintritt: 10 Euro.

Adresse: Montez, Honsellstraße 7, 60314 Frankfurt am Main

Sendung: hr1, 07.04.2017, 15 Uhr