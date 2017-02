Ein Schneewittchen in Frankfurt, das um seine Identität tanzt, eine Pianistin in Rüsselsheim, die Metalsongs spielt, und aramäische Lieder aus dem 3. Jahrhundert in Lich - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 10. Februar

Rockpianistin in Rüsselsheim

Vika goes wild. Vika – das ist Viktoriya Yermolyeva , eine klassiche Profi-Pianistin. Vor einigen Jahren folgte sie Ihrer Leidenschaft und begann Rock- und Metalsongs für das Piano neu zu arrangieren. Ihre Videos auf Youtube gingen um die Welt und machten sie zum Internet–Star. Im Winter 2016 veröffentlichte sie ihr Debütalbum "Piano Explosion". Mit dem ist sie nun auf Tour und spielt ihre erfolgreichsten Coverversionen, aber auch eigene Songs. Los geht es um 20.30 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 16, an der Abendkasse 20 Euro.

Adresse: Das Rind, Mainstraße 11, 65428 Rüsselsheim

Ob klassich oder rockig - Vika ist eins mit dem Piano. Bild © Vika

A-Cappella in Wolfhagen

Die Jungs der Musikgruppe "Echte Kerle“ singen A-Cappella. Das Quintett aus Kassel bietet dem Publikum selbst komponierte Lieder, die von skurrilen Alltagsbegebenheiten und liebenswürdigen Spinnereien handeln. Ohne ein Instrument bewegen sie sich zwischen politischem Kabarett, Comedy und eingängigem Pop. Alles begleitet von gnadenlos sportlichen Tanzeinlagen. Los geht es um 20 Uhr. Tickets ab 19,70 Euro.

Adresse: Kulturladen Wolfhagen, Triangelstraße 19, 34466 Wolfhagen

Varieté "Verspielt“ in Darmstadt

Der Anarcho-Clown Archie Clapp freut sich, im hautengen Superheldendress die Zuschauer durch den Varieté-Abend "Verspielt“ zu führen. Da wäre Andalousi. Er sitzt in einem roten Sessel. Doch dann zeigt der Absolvent der staatlichen Artistenschule Berlin an diesem Sessel dynamische Sprünge und elegante Handstände. Weitere Künstler: Liv & Topi am Trapez, zwei skurrile Typen an Tuben und die Luftartistin Charlotte de la Breteque am Seilteppich. Los geht es um 20.30 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 20, an der Abendkasse 25 Euro. Die Veranstaltung läuft noch bis zum 19. Februar.

Adresse: Bessunger Knabenschule, Ludwigshöhstraße 42, 64285 Darmstadt

Der Anarcho-Clown Archie Clapp führt durch den verspielten Varieté-Abend. Bild © Simone Bilgram

Samstag, 11. Februar

French Pop in Offenbach

Mélanie Pain geht eigene Wege. Bekannt wurde sie als Sängerin der Gruppe "Nouvelle Vague": chansoneske, easy-listeninghafte Coverversionen von Postpunk- und New-Wave-Klassikern. Mit "Parachute“, ihrem jüngsten Album, hat Mélanie einen neuen Stil entdeckt: In manchen Songs ist sie experimentell und theatralisch, in anderen wieder minimalistisch und pur. Doch immer voller Emotionen. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 13, an der Abendkasse 16 Euro.

Adresse: Hafen 2, Nordring 129, 63067 Offenbach am Main

“Ekstase ist nur eine Phase” in Fulda

Barbara Ruscher findet Ekstase in allen Bereichen des Lebens. Die aus dem Fernsehen bekannte Kabarett-Lady führt in ihrem Programm "Ekstase ist nur eine Phase" als Beispiel den Sport an: "Beckenbauer hat in Katar keine Sklaven gesehen. Die Inklusion ist gelungen: Sehbehinderte Funktionäre sind voll integriert!“ Natürlich findet Barbara Ruscher Ekstase aber auch in der Erotik: "SM ist normal geworden, selbst der Papst sagt, leichte Schläge sind erlaubt." Los geht es um 20 Uhr. Tickets: im Vorverkauf 17 Euro, an der Abendkasse 19.

Adresse: Kulturkeller Fulda, Jesuitenplatz 2, 36037 Fulda

Kabarett-Lady Barbara Ruscher ist bekannt aus Sendungen wie "Satiregipfel" und "Ladies Night". Bild © Michael Schiffhorst

Aramäische und arabische Lieder in Lich

Das "Ensemble Peace" präsentiert aramäische Gesänge, die bis ins dritte Jahrhundert zurückreichen, aber auch aktuelle Stücke aus der Region. Die vier Ensemblemitglieder interpretieren die Werke neu. Dabei spielt die Kombination von östlichen und westlichen Instrumenten (Oud, Flöte und Kontrabass) sowie die jeweilige musikalische Prägung der Musiker (aramäisch-türkisch, europäisch-klassisch, arabisch und Jazz) eine entscheidende Rolle. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten 12 Euro.

Adresse: Kulturzentum Bezalel-Synagoge, Amtsgerichtsstraße 4, 35423 Lich

Sonntag, 12. Februar

Princess Studies im Frankfurter Mousonturm

Ein Tanz, der die ewig lächelnden Disney-Prinzessinnen als Farce entlarvt. Gerade Schneewittchen stilisierte das Disney-Imperium zum Inbegriff des glücklichen Mädchens. Die in Manila lebende Choreografin und Tänzerin Eisa Jocson betrachtet dies aus einer besonderen Perspektive: Disneyland Hongkong ist der größte Arbeitgeber für philippinische Tänzerinnen in der Region, gibt ihnen aber aufgrund ihrer Hautfarbe nur Nebenrollen. Zusammen mit dem Performance-Künstler Russ Ligtas setzt Jocson dem in "Princess Studies" ein Ende. Los geht es um 18 Uhr. Tickets kosten 19 Euro.

Adresse: Mousonturm, Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt am Main

Noch lächelt Schneewittchen. Eisa Jocson blickt mit ihrer Tanzperformance hinter die Fassade. Bild © Brendon Goco

Schwarze Grütze in Neu-Isenburg

Schon immer war es ein Markenzeichen der "Schwarzen Grütze" , bitterböse Gesellschaftskritik mit reinem Spaß an der Sprache zu würzen. Dirk Pursche und Stefan Klucke feiern ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum mit dem Programm “DAS BESTESTE!”. Schwarzhumorige Kabarettsongs mischen sich mit Stefan Kluckes Tour-Memoiren, die er aus seinem neuen Buch "Blutvergiftung" vorliest. Los geht es ab 17 Uhr. Karten gibt es für 19 Euro.

Adresse: Gaststätte Treffpunkt, Bahnhofstr. 50, 63263 Neu-Isenburg

Seifenblasenshow in Kassel

Hammou Bensalah bringt mit seinen Kreationen aus Seifenblasen die Zuschauer zum Staunen. Der kleine Künstler, der 1,19 Meter misst, lässt die Welt im großen Rahmen schillern: Zu einer seiner "Spezialitäten“ zählt, sich selbst sowie bis zu zwei erwachsene Personen in einer Riesenseifenblase zu hüllen. 2009 gelang ihm sogar ein Weltrekord, indem er 94 Personen in einer einzigen Seifenblase einschloss. Los geht es um 15 Uhr. Ticktes kosten für Erwachsene 16,50 und für Kinder 11,50 Euro.