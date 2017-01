Die Uhr zurückdrehen: Holiday on Ice mit der Show "Time!". Bild © Holiday on Ice

Die schönsten Momente des Lebens auf Eis in Frankfurt, Giora Feidman spielt Beatles in Gießen und die BluesNasen laden zum Darmstädter Bluesfest - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 6. Januar

Feidman plays Beatles in Gießen

Der legendäre Klarinettist Giora Feidman spielt legendäre Musik: Zusammen mit dem Rastrelli Cello Quartett schlägt er in "Feidman plays Beatles" das Songbook der FabFour auf. Keine einfache Aufgabe: Die Beatles verliehen ihren eher simplen Kompositionen durch Gesang Glanz - den mussten die fünf Instrumentalisten ersetzen. Und das gelingt ihnen mit virtuosen Arrangements. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 37 Euro.

Adresse: Johanneskirche, Goethestrasse 14, 35390 Gießen

Giora Feidman experimentiert gerne. Sein neuestes Projekt: die Beatles. Bild © picture-alliance/dpa

Ladies‘ Late Night in Wiesbaden

Vier Frauen unterwegs - immer wieder treffen sie sich: im Zug, im Flugzeug, in der U-Bahn. Ihr Ziel ist klar: eine Show in New York! "Ladies' Late Night" ist eine Komödie über die Hoffnung, dem Alltag entfliehen zu können und auf der großen Bühne des Lebens zu landen. Die Ladies sind am Freitag und auch am Samstag zu sehen. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es für 20,70 Euro.

Adresse: Galli Theater Wiesbaden, Adelheidstr. 21, 65185 Wiesbaden

Die Schneekönigin in Neu-Isenburg

Die Flocken tanzen besonders dicht, als Kai gefährlichen Besuch erhält: die Schneekönigin . Ihre seelenlose Kälte nimmt ihn ein, und sie entführt ihn in ihr eisiges Reich. Doch die Schneekönigin hat nicht mit Gerda gerechnet. Das mutige Mädchen will ihren Kai unbedingt zurück. Der Klassiker von Hans Christian Andersen als Popmuscial. Auf der Bühne verzaubert ein junges Ensemble, allesamt Absolventen renommierter Musical-Schulen. Los geht es um 17 Uhr. Tickets: ab 24,35 Euro für Erwachsene und ab 15,55 für Kinder.

Adresse: Hugenottenhalle, Frankfurter Str. 152, 63263 Neu-Isenburg

Gerda erlöst Kai. Die Mikrofone stören nicht. Bild © C. Speer

Samstag, 7. Januar

Red Magma in Wetzlar

Russische Rockkultur in Deutschland – das gibt es. Zu ihr gehört Red Magma . Die leidenschaftliche Musik der Gruppe versteht man auch ohne Worte. Wer sie einmal auf der Bühne gesehen hat, so heißt es, kann dieses Feuer nicht so schnell vergessen. Nach einer musikalischen Pause ist die Band nun wieder im Spiel. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt: 7 Euro.

Adresse: Franzis, Franziskanerstr. 4, 35578 Wetzlar

Ein Mann schaut zurück in Berkatal

Thilo Seibel redet gegen das Vergessen. In seinem politischen Rückblick "Ein Mann - Ein Jahr" lässt er 2016 Revue passieren. Dazu gehören große Themen: Wer waren noch mal all die politischen Dorftrottel und Populismus-Handlanger, die Merkel beerben wollten? Doch auch an die kleinen Ereignisse erinnert er, nämlich was die EU alles mit England ertragen musste, und ob Frankreich 73 oder 76 Flüchtlinge aufgenommen hat. Am Ende kann das Publikum darüber abstimmen, was das Jahr einzigartig gemacht hat. Los geht es um 20.30 Uhr. Tickets kosten 15 Euro.

Adresse: Hängnichrum e.V. im Saal der Kneipe Öx, Neue Straße 9, 37297 Berkatal-Frankershausen

Thilo Seibel blickt zurück. Was sagt ihm das Jahr 2016? Bild © Thilo Seibel

Die BluesNasen in Darmstadt

Am ersten Samstag des neuen Jahres steigt in Darmstadt immer das Bluesfest. Und wie jedes Jahr lädt eine heimische Band eine auswärtige ein. Seit einigen Jahren fungieren die BluesNasen als Gastgeber. Sie folgen der Tradition ihrer Helden, Songs im eigenen Stil zu interpretieren. Danach bitten sie die international besetzte Band Blues Tones auf die Bühne. Deren besonderes Schmankerl: Gitarrist Giuseppe spielt, baut und verkauft Zigarrenkisten-Gitarren. Los geht es um 20.30 Uhr. Tickets kosten 12 Euro.

Adresse: Bessunger Knabenschule, Ludwigshöhstraße 42, 64285 Darmstadt

Sonntag, 8. Januar

Holiday on Ice in Frankfurt

Der erste Kuss, die große Liebe, der unvergessliche Traumurlaub oder die Tanznacht mit Freunden. Holiday on Ice dreht mit seiner neuen Show "Time!" die Zeit zurück. Eiskunstlauf auf hohem sportlichen Niveau machen es dem Zuschauer einfach, die schönsten Momente noch einmal zu erleben. Vorstellungen um 13 und 16.30 Uhr. Tickets gibt es ab 31,90 Euro, die Show läuft bis 15. Januar.

Adresse: Frankfurter Festhalle, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main

Zeitlos: "Time" Bild © Holiday on Ice

Honig im Kopf in Baunatal

Amandus ist das humorvolle Familienoberhaupt – bis er an Alzheimer erkrankt. Vor den Augen aller entwickelt er sich zum Kind zurück. Nur seine Enkelin Tilda scheint mit ihm umgehen zu können. Als er ins Pflegeheim soll, geht sie kurzerhand mit ihm auf Reisen. Die Bühnenfassung des Til Schweiger-Kino-Hits "Honig im Kopf" verbindet traurige mit lustigen, tiefsinnige mit leichten Momenten. Eine Geschichte voller Liebe, Fürsorge, Angst, Trauer und Zuversicht. Los geht es um 20 Uhr. Tickets: 20,80 Euro.

Adresse: Kongress- und Tagungszentrum Stadthalle, Marktplatz 14, 34225 Baunatal

Schluckspecht in Marburg

Der "Schluckspecht" ist eigentlich ein Roman, doch das Hessische Landestheater hat ein Stück daraus gemacht. Alles beginnt mit dem Schnüffeln am Rumtopf als Kind, in der Pubertät folgen Eierlikör, Bowle, selbstgebrauter Most. Dann der Umzug in die Großstadt und Saufen bis zum Exzess. Schließlich der Kampf gegen die Sucht. Wie der Autor Peter Wawerzinek schafft es auch der Held, sich aus dem Sumpf zu befreien. Eine tragikomische Performance voll Wehmut, Hässlichkeit und Absurdität. Los geht es um 19.30 Uhr. Die Tickets kosten 17 Euro.

Adresse: Black Box, Am Schwanhof 68-72, 35037 Marburg