"Silbermond" auf dem Hessentag in Rüsselsheim, documenta-Eröffnungsparty in Kassel und das Altstadt-Jazzfestival in Bad Wildungen - nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 9. Juni

Hessentag in Rüsselsheim

Der Hessentag in Rüsselsheim startet - mit bis zu 1.500 Veranstaltungen. Überall finden am Mainufer Mitmachangebote und Aktionen statt. Die Highlights für viele Besucher sind die Konzerte in der Hessentagsarena. Am Freitag ab 17.30 Uhr: "hr3 Open Air" mit "Silbermond", Andreas Bourani, "Joris & Tonbandgerät" (Eintritt: 35,20 Euro). Am Sonntag: "Scorpions - Return to Forever" ab 20 Uhr (Eintritt: 48,40 Euro). Der Hessentag endet am 18. Juni.

Adresse: Mainufer, 65428 Rüsselsheim

Altstadt-Jazzfestival in Bad Wildungen

Am Wochenende swingt die Bad Wildunger Altstadt. Jazzgrößen spielen Dixie, Latin, Pop und Modern Jazz - auf Open-Air-Bühnen, im Spritzenhaus oder in der Stadtkirche. Dort eröffnet Barbara Dennerlein das Jazzfestival mit ihrem Programm "Spiritual Movement". Ihr Jazz an der Orgel ist ein ungewohntes Klangerlebnis. Weitere Höhepunkte sind die Saxofonistin Nicole Johänntgen, die amerikanische Bluessängerin Brenda Boykin und der Swing-Gitarrist Jörg Seidel mit einer Udo-Jürgens-Hommage. Los geht es am Freitag um 19.30 Uhr. Eintritt: 20 Euro. Samstag geht es weiter ab 15 Uhr (Eintritt: 14 Euro). Sonntag ist der Eintritt ab 10.30 Uhr frei.

Adresse: Brunnenmeile, Brunnenstraße, 34537 Bad Wildungen

Die preisgekrönte Schweizer Saxophonistin Nicole Johänntgen groovt selbstkomponierte New Orleans-Songs - am Samstag ab 19.30 Uhr auf dem Marktplatz. Bild © Nicole Johänntgen

The Hound of the Baskervilles in Frankfurt

Sherlock Holmes ist im TV und Kino allgegenwärtig. Gelingt es da, "The Hound of the Baskervilles" eine neue Wendung zu geben? Dem English Theatre in Frankfurt gelingt es. Die Inszenierung ist - wie Kritiker sagen - "absolutely barking". Um was es geht? Detektiv Holmes soll sich um den rätselhaften Tod von Sir Charles Baskerville kümmern. Mit Dr. Watson im Schlepptau stellt er sich dem Grauen im Gesicht des Toten – und den Spuren riesiger Hundepfoten. Auf Englisch. Los geht es um 19.30 Uhr. Tickets ab 27 Euro. Auch am Samstag.

Adresse: The English Theatre, Gallusanlage 7, 60329 Frankfurt

Dr. Watson graut's und Sherlock Holmes in Frauenklamotten: Simon Kane und Max Hutchinson in "The Hound of the Baskervilles". Bild © Martin Kaufhold

Samstag, 10. Juni

documenta-Eröffnungsparty in Kassel

Eine Party für jedermann und -frau: Das soll in diesem Jahr die offizielle Eröffnungsparty zur 14. documenta sein. Eintritt: frei. In den Jahren zuvor durften nur geladene Gäste kommen. Ab 22 Uhr legt unter anderem Star-DJ Ricardo Villalobos minimalistischen Techno auf, aber auch Mitarbeiter aus dem documenta-Team wollen für frische Beats sorgen. Das alles auf zwei Innen- und einer Außenbühne. DIE Party für zeitgenössische Kunst.

Adresse: Kulturbahnhof, Rainer-Dierichs-Platz 1, 34117 Kassel

Der chilenische DJ Ricardo Villalobos heizt bei der offziellen documenta-Eröffnungsparty ein. Bild © Ricardo Villalobos

Benno Fürmann liest in Bad Homburg

1860 fährt im noch unerforschten Afrika ein gewisser Marlow den Kongo hinauf. Er begegnet brutaler Ausbeutung, blinder Selbstverherrlichung, furchtbarem Chaos. "Herz der Finsternis" von Joseph Conrad gilt als einer der bedeutendsten britischen Romane. Benno Fürmann gibt mit dem Buch auf dem Bad Homburger Poesie- & Literaturfestival sein Lese-Debüt. Ein Open-Air-Event mit African Percussion, Chor, Fackeln und Lichtinszenierung. Los geht es um 19.30 Uhr. Tickets: 42,75 Euro. Das Festival läuft noch bis 17.6.

Adresse: Lokschuppen, Dornbachstraße 1, 61352 Bad Homburg vor der Höhe

Gibt sein Lese-Debüt: Benno Fürmann beim Bad Homburger Poesie- & Literaturfestival. Bild © picture-alliance/dpa

Dieburg in Blau

Eine blau dekorierte Innenstadt, Stelzenläufer, Jongleure, Trommler, eine Leuchtkostüm-Parade, eine Feuershow sowie Live-Musik - das sind nur einige Zutaten der Kulturnacht "Dieburg in Blau" , bei der es auch um Kulinarisches geht. Weitere Highlights: ein Kunsthandwerkermarkt und das Museum Schloss Fechenbach. Das stellt Scherenschnitte des Künstlers Stefan F. Konrad aus. Poetisches aus Schnipseln. Natürlich in Blau. Das Fest endet um 24 Uhr mit einem Barockfeuerwerk im Park. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Markt 4, 64807 Dieburg

Feuerwerk über Schloss Fechenbach: der Ausklang der Kulturnacht "Dieburg in Blau". Bild © Stadt Dieburg

Sonntag, 11. Juni

Erdbeerfest in Marburg

Ein bisschen Party und viele, viele Erdbeeren. Beim Erdbeerfest auf dem Hofgut Dagobertshausen dreht sich alles um die rote Frucht: Locken auf dem Hof Erdbeerkuchen und Erdbeerbowle, kann man auf den benachbarten Feldern die Erdbeeren pflücken - zum sofort Vernaschen oder Mitnehmen. Zudem gibt es Grillspezialitäten. Für Kurzweil sorgen eine Kräuterwerkstatt, ein Sommerblumen-Garten, Stände mit Deko- und Geschenkideen im Eselstall sowie Live-Musik. Von 11 Uhr bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Hofgut Dagobertshausen, Im Dorfe 14, 35041 Marburg

Erdbeeren selbst pflücken - auch das gehört zu dem Erdbeerfest auf Hofgut Dagobertshausen. Bild © picture-alliance/dpa

Radtour durch das Edertal

Ohne Steigung den Fluss entlang. Die Eder-Bike-Tour führt die teilnehmenden Radfahrer von Hatzfeld über Frankenberg, Edersee, Fritzlar bis zur Edermündung in Grifte - oder umgekehrt. Stolze 132 Kilometer. Teilabschnitte sind selbstverständlich möglich. Auf dem Radweg gibt es Stempelstellen, Essen und Trinken aus der Region sowie viele Attraktionen: eine Fähre, ein Wildpark, der Fritzlarer Dom, das Schloss Wabern, die Felsburg, Weinberge. Mit drei Stempeln kann man außerdem einen Fahrradgutschein gewinnen. Von 9 bis 18 Uhr.

Adresse: Feuerwehrgerätehaus, 35116 Hatzfeld

Altin Gün in Offenbach

Der niederländische Bassist Jasper Verhulst kam bei einem Gig in Istanbul mit der türkischen Rockmusik der 70er-Jahre in Berührung - und gründete "Altin Gün" . Zwei Mitglieder der Gruppe sind türkischstämmig, alle sind aus Amsterdam. Ihre Musik ist ein Mix aus türkischer Folklore, Psychedelik und Funk. In ihrer ersten Single verbeugen sie sich vor einer Schlüsselfigur der türkischen Folk-Rock-Szene: "Altin Gün" covern "Goca Dünya" von Erkin Koray. Los geht das Open-Air-Konzert um 16 Uhr. Eintritt ist auf Spendenbasis.

Adresse: Hafen 2, Nordring 129, 63067 Offenbach

Zwei sind türkischstämmig, alle sind Niederländer: die Gruppe "Altin Gün" aus Amsterdam. Sie lieben die türkische Rockmusik der 70er. Bild © Altin Gün

Sendung: hr1, 09.06.2017, 15.00 Uhr