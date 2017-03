Die Tochter der Jazz-Legende Nina Simone in Rüsselsheim, ein Sängerkrieg in Oberursel und eine Fahrt mit der Dampflok durch den Frankfurter Rebstockpark - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 10. März

Lisa Simone mit der hr-Bigband in Rüsselsheim

"My Baby just cares for me." Ein Hit von Nina Simone. Tochter Lisa lebt mit dem Ruhm der Mutter, strebte jedoch immer danach, "in eigenen Schuhen stehen". Sie hat es geschafft. Im Soul, Jazz und Blues fühlt sich die Sängerin zuhause. Bereits mehrere Alben gehen auf ihr Konto. Zusammen mit der hr-Bigband präsentiert Lisa Simone ein abwechslungsreiches Programm, das auch ihre Mutter ehrt. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten 21 Euro.

Adresse: Theater, Am Treff 7-11, 65428 Rüsselsheim

"Die Lange Nacht der Mathematik" in Gießen

In einem Spiegeltrichter sich ins Unendliche vervielfältigen – das ist nur eines von 170 Experimenten im Gießener Mathematikum . In seiner "Langen Nacht" zeigt das Mitmach-Museum die Mathematik neben der spannenden Seite noch von einer weiteren Perspektive: der entspannten. Alle Räume sind farbig beleuchtet. Es gibt Snacks sowie Cocktails, und die Sonderausstellung "Das kannst Du knicken!" verblüfft mit origineller Origami-Kunst. Eine Mathe-Quiz sowie das Flammenrohr, in dem 200 Feuerzungen zur Musik tanzen, runden das Programm ab. Los geht es um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Adresse: Mathematikum Gießen e.V., Liebigstraße 8, 35390 Gießen

"Das kanst Du knicken!" Das Mathematikum Gießen zeigt Origami-Kunst. Ein Schwarm Vögel. Bild © Mathematikum Gießen

Samstag, 11. März

Meißner-Eulen auf der Spur

Die Jäger der Nacht faszinieren seit jeher durch ihre Augen und Rufe: Die Meißner-Eulen locken in den Bergwildpark. Diplom-Forstwirtin Andrea Imhäuser geht mit Familien (Kinder ab 8) zu später Stunde auf die Pirsch - und erzählt allerlei Wissenswertes und Erstaunliches über die fünf Eulenarten des hiesigen Waldes. Um 18 Uhr beginnt die Wanderung und dauert drei Stunden. Kostenpunkt: 5 Euro pro Personen bzw. 15 Euro pro Familie. Anmeldung unter Tel. 05651-952125. Bitte warm anziehen!

Adresse: Parkplatz Bergwildpark Meißner - 37290 Meißner-Germerode, Am Wildpark 1

Faszination Eule - der Naturpark Meißner-Kaufunger Wald bietet eine geführte Wanderung an. Bild © G & M Dahmen

Internationaler Ostereiermarkt im Kloster Eberbach

Eier sind das Symbol für Leben. Aus keinem anderen Grund werden sie zu Ostern gefeiert. Welche filigranen Kunstwerke man aus ihnen machen kann, zeigt der Internationale Rheingauer Ostereiermarkt im Kloster Eberbach: 75 Aussteller aus 12 Nationen präsentieren eine bunte Palette von Wachtel-, Hühner- und Straußeneiern. Diese wurden geätzt, gefräst, gewachst, gemalt, gekratzt oder bestickt - teils traditionell, teils hochmodern. Öffnungszeiten des Marktes: Sa 11-18 Uhr, So 10-18 Uhr. Eintritt: 6 Euro. Kinder bis 12 Jahren frei.

Adresse: Kloster Eberbach, Kloster-Eberbach-Straße, 65346 Eltville am Rhein

Oberurseler Minnestreyt

Vor 800 Jahren fand auf der Wartburg ein Sängerkrieg statt, der als Minnestreyt in die Geschichte einging. Der Oberurseler Mittelalterverein Ursellis Historica e.V. setzt diese Tradition fort. Bereits zum 2. Mal lädt er zum Mittelalterfestival ein, bei dem mehrere Gruppen ihre Musik vorstellen. Auf dem Programm stehen Mittelalter-Rock, Mittelalter-Folk und Irish Folk. Konkret heißt das: "Versengold" verteidigt seine Minnekrone gegen "Duivelspack", "Tir Nan Og" und "Mr. Irish Bastard". Das Publikum entscheidet. Los geht es um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 34 Euro.

Adresse: Burgwiesenhalle, Ortsteil Bommersheim, Im Himmrich, 61440 Oberursel (Taunus)

Die Gruppe "Versengold" spielt mit viel Spaß mittelalterlichen Rock - alles Originalsongs. Bild © Versengold

Sonntag, 12. März

Jewish Monkeys in Frankfurt

Der Deutschlandfunk hat die "Jewish Monkeys" als "Anarcho-Klezmer-Band" bezeichnet. Die Gruppe aus Tel Aviv ist schwer zu fassen. Sie spielt mit Identitäten, liebt das Absurde. Die Musiker sind gleichzeitig Komödianten, wobei man ihre Songs zwischen zirkushaften Chansons und punkig-energetischem Pop festmachen kann. Ihre Sprache pendelt, ist Englisch, aber auch Jiddisch. Ihre Musik ist zum Tanzen. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 15,30 Euro.

Adresse: Das Bett - Live Musik Club, Schmidtstraße 12, 60326 Frankfurt am Main

Mit Dampflokomotive durch den Rebstockpark

Das Frankfurter Feldbahnmuseum lädt zu seinem Frühjahrs-Fahrtag ein. Von einer Dampflokomotive gezogen zuckelt der historische Personenzug durch das erste Grün des Rebstockparks. Selbst wenn es kalt sein sollte, schnauft die Bahn, denn im Zug gibt es einen kohlebeheizten Ofen. Im Museum gibt es dann Technik zum Anfassen. Dort stehen noch mehr Loks und Wagen. Wer Hunger hat: Im Lokschuppen kann man sich mit Kuchen oder Würstchen stärken. Gefahren wird stündlich von 11 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen 6, Kinder 3, Familien 12 Euro.

Adresse: Frankfurter Feldbahnmuseum e. V., Am Römerhof 15f, 60486 Frankfurt am Main

Mit viel Dampf durch den Frühling - das Feldbahnmuseum lädt zur Bummelfahrt. Bild © Feldbahnmuseum Frankfurt

LEA mit Vakuum in Marburg

"Ich hab kein Problem, mit mir selbst zu reden. Hab nur ein Problem damit, mich zu verstehen", singt LEA . Die junge Frau führt Selbstgespräche, stößt auf persönliche Grenzen, hadert mit sich, verzweifelt, gewinnt neue Hoffnung. Doch auch wenn ihre Lieder wie Monologe wirken, schließt LEA den Zuhörer immer mit ein. Sie will mit ihrer Tour "Vakuum" Mut machen, den eigenen Gedanken zu folgen, auch wenn diese unbequem sind. Ein neuer Stern aus dem YouTube-Universum. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten 19,90 Euro.

Adresse: Waggonhalle Marburg, Rudolf-Bultmann-Straße 2a, 35039 Marburg

Sendung: hr-fernsehen, hallo hessen, 10.3.2017, 16.00 Uhr