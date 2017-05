Das ist los am Wochenende

Eine isländische Sängerin in Frankfurt, Ritterspiele auf Burg Lindenfels und ein fantastischer Waldrundgang in Nieste - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, der 12. Mai

Kubanisches Filmfestival in Frankfurt-Höchst

"Últimos días en La Habana": Ein Film über einen Mann, der seinen lebensfrohen, aidskranken Schulfreund pflegt, und nur noch weg will. Einer von zwölf Filmen beim "Festival de Cine Cuba" . Zudem flimmern elf Kurzfilme über die Leinwand. Schwerpunkt in diesem Jahr ist "Cuba von außen". Wie sahen Europäer und Amerikaner die Umwälzungen in Kuba? Programm täglich um 18.30 und 20.30 Uhr. Eintritt pro Film: 7 Euro. Noch bis 20. Mai.

Adresse: Filmforum Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46a, 65929 Frankfurt

Irgendwas mit Sex in Bad Hersfeld

Martina Brandl braucht nicht lange, wenn sie neue Pointen sucht. Die besten, meint sie, schreibe das Leben. Wenn im Märchenbuch plötzlich die Geschichte "Hartz Vierchen und die Sieben Mini-Jobber" auftaucht oder junge Mädchen als Berufswusch "Webcam-Girl, oder auf jeden Fall irgendwas mit Sex" angeben. Ohne Übergang wechselt die Kabarettistin vom Blödeln zur Gesellschaftskritik, nimmt jeden Zwischenruf als Anlass, zu improvisieren, und singen kann sie auch. Los geht es um 20 Uhr. Eintritt: 22 Euro.

Adresse: buchcafé am Brink, Brink 11, 36251 Bad Hersfeld

Schön, intelligent, rotzfrech: die Kabarettistin Martina Brandl. Bild © Martina Brandl

Zwei Sahnestückchen in Limburg

"Ham & Egg" - das sind Jörg Dilthey und Andreas Schmitz, das sind aber auch jede Menge superschicke Fummel und 117 Shownummern. Mit "Sahnestücke Deluxe" bringen die zwei Travestiekünstler ihr 20-jähriges Schaffen auf den Punkt: eine Reise durch den Pop und Schlager der letzten Dekaden - als Damenhandtasche, überdimensionale Eistüte, als kleiner ICE. Doch die beiden können nicht nur singen. Sie geben die Klatschbase, das Silikonwunder und Trude Herr. Los geht es um 20 Uhr. Tickets: 28,67 Euro.

Adresse: Stadthalle Limburg, Hospitalstraße 4, 65549 Limburg an der Lahn

Samstag, der 13. Mai

Mittelalterliches Spektakulum auf Burg Lindenfels

Von der Gegenwart ins Mittelalter - das ist am Wochenende auf Burg Lindenfels nur ein Schritt. Plötzlich ist der Besucher umgeben von Rittern, Gauklern, Musikanten, Marktschreiern und - Achtung! - auch so einigen Scharlatanen. Auf dem Programm des mittelalterlichen Spektakulums stehen Schaukämpfe der Gruppe "Equites Dragonis", Bogenschießen und Axtwerfen für jedermann sowie eine Feuershow. Sa 12 bis 22 Uhr. So 10 bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene 5 Euro, Kinder 2 und Gewandete die Hälfte.

Adresse: Burg Lindenfels, Burgstraße, 64678 Lindenfels

Ritterspiele, die gefährlich aussehen - das bietet die Gruppe "Equites Dragonis". Bild © picture-alliance/dpa

Party im Park in Kassel

Das neue Frühlingsfest "Kasseler Gartenkultur" lädt zu einer Reise quer durch neun Park- und Gartenanlagen ein. Im Bergpark Wilhelmshöhe etwa kann der Besucher klassische Musik genießen. In der Goetheanlage lockt die Junge-Kunst-Bühne Familien. Dem Thema Bücher ist der Aschrottpark gewidmet. Im Stadthallengarten wird Live-Musik und Kleinkunst geboten. Im Park Schönfeld kann man Bildhauern über die Schulter schauen. Um nur einige Beispiele zu nennen. Sa 12 bis 22 Uhr. So 12 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Adresse: Park- und Gartenanlagen, 34117 Kassel

Grüne-Soße-Festival in Frankfurt

An sieben Tagen verkosten jeden Abend sieben Gastronome "ihre" Grüne Soße - natürlich mit sieben Kräutern: Petersilie, Sauerampfer, Borretsch, Kresse, Kerbel, Schnittlauch und Pimpinelle. Das Grüne-Soße-Festival kürt täglich einen Sieger. Am 20. Mai steigt das Finale. Untermalt wird das kulinarische Spektakel mit Kultur: Am Samstag erklärt Johannes Scherer: "Morgens früh raus? Nur mit meinem Grie-Soß-Smoothie!" Los geht's um 20 Uhr. Tickets ab 48,90 Euro inklusive Essen.

Adresse: Festivalzelt auf dem Roßmarkt, 60311 Frankfurt am Main

Wer macht die beste Grüne Soße? 49 Gastronome messen sich. Bild © picture-alliance/dpa

Sonntag, der 14. Mai

Fantastischer Waldrundgang in Nieste

Der Kultursommer Nordhessen eröffnet mit Poesie auf dem Waldweg. Das "Theater Anu" verwandelt die Niester Riesen in den Wald von "MoraLand". Zwischen Tannen und Buchen, Farn und Moos erzählen Figuren mit Lampenschirmhüten von der wundersamen Kultur der Moraner. Diese sind immer auf der Suche nach Moorts, ihrem Lebenselexier. Nach dem Rundgang (1 Stunde) geht es zum Sensenstein. Dort wartet Essen, Trinken und Musik. Einlass in den Wald in Gruppen à 50 Personen alle 15 Minuten von 11 bis 13 Uhr. Erwachsene bezahlen 12 Euro, Kinder 8.

Adresse: Wanderparkplatz Niester Riesen, 34329 Nieste

Frau in Knospe: Das "Theater Anu" verzaubert mit Poesie im öffentlichen Raum. Bild © Anu/Urs Siegenthaler

Isländische Sängerin Sóley in Frankfurt

Von Island ist man ja so einiges gewöhnt: Im hohen Norden leben die musikalischen Exzentriker. Sóley Stefánsdóttir macht da keine Ausnahme. Die Mittzwanzigerin überzeugt seit 2011 mit eigenwilligem Indie-Pop, wobei die Melancholie ihrer Heimat stets mitschwingt. Oder wie ein Kritiker sagt: "Mit ihrer tollen Stimme, fragil und stark, erforscht die Multiinstrumentalistin traumähnliche, mysteriöse Parallelwelten und begegnet inneren Dämonen." Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten 32,15 Euro.

Adresse: Künstlerhaus Mousonturm, Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt

Sternenwanderung zum Frühlingsfest am Glauberg

Natürlich muss niemand wandern, wenn er das Frühlingsfest am Glauberg besucht. Doch die dortige Keltenwelt erschließt sich vielleicht besser, wenn man vor Kunsthandwerk, Hütehunden und Rückepferden die Antwort auf die Frage erhält: "Was war drin im keltischen Kleiderschrank?". Los geht es um 11 Uhr von Altenstadt-Lindheim. Weitere thematische Wanderungen starten von Büdingen, Büdingen-Düdelsheim, Glauburg-Stockheim und Limeshain-Hainchen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wanderungen sowie Fest sind kostenfrei. Von 10 bis 18 Uhr.

Adresse: Keltenwelt am Glauberg, Am Glauberg 1, 63695 Glauburg

Der Keltenfürst zieht magisch an: Sternenwanderung zum Frühlingsfest am Glauberg. Bild © picture-alliance/dpa

Sendung: Freitag, 12.05.2017, hr1, 15-19 Uhr