Der Pegelstand des Edersees ist so niedrig wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Ideale Voraussetzungen, um die normalerweise versunkenen Ruinen im nordhessischen Stausee zu besuchen. Was Sie für einen Ausflug wissen müssen.

Nach dem Bau des Edersee-Staudamms vor über 100 Jahren wurden die Dörfer Asel, Berich und Alt-Bringhausen geräumt und überflutet. Sinkt der Wasserspiegel stark - so wie derzeit -, werden die Ruinen der Dörfer nach und nach sichtbar. Ist die Aseler Brücke freigelegt, gibt der Edersee auch die Reste des Dorfes Berich preis. Derzeit ist der Pegelstand so niedrig, dass vor Tagen auch die Friedhöfe von Alt-Bringhausen und Berich aufgetaucht sind. Auch die Gleise im Rehbach sind freigelegt.

Die Bericher Hütte. Bild © hessenschau.de

Noch fast fünf Meter allerdings fehlen derzeit, um etwas ganz besonderes zu sehen: das Sperrmauermodell an der Bericher Hütte. An diesem Modell im Maßstab 1:40 testeten die Ingenieure ab 1907 verschiedene Funktionen des Staudamms.

Wer das "Edersee-Atlantis" erleben möchte, kann das entweder auf eigene Faust tun oder eine geführte Tour machen. Der Naturpark Kellerwald-Edersee bietet dazu verschiedene Führungen , beginnend am 16. Juli. Gewandert wird unter anderem durch den leeren Edersee zu den ehemaligen Dörfern Bringhausen und Berich sowie zur Aseler Brücke und der alten Dorfstelle Asel. Neu sind in diesem Jahr Führungen zur versunkenen Natur: seltene Pflanzen auf dem Stauseeboden.

Die Teilnahme an den Atlantisführungen ist ohne Anmeldung möglich. Teilnehmer ab 18 Jahren zahlen fünf Euro, Jüngere bezahlen nichts. Wichtig: Da der Boden an einigen Stellen ziemlich matschig sein kann, sollte man unbedingt gutes Schuhwerk einpacken.

Der Edersee bietet jede Menge Freizeitmöglichkeiten auf und neben dem Wasser. Trotz des niedrigen Pegelstands kann man im See schwimmen, segeln oder angeln gehen. Auch auf eine Fahrt mit einem der beiden großen Fahrgastschiffe müssen Touristen nicht verzichten. Die "Stern von Waldeck" und die "Edersee-Star" machen regelmäßige Rundfahrten über den Edersee. Einzige Einschränkung: Die Anlegestellen Scheid und Bringhausen können nicht angefahren werden.

Schiff der Personenschifffahrt Edersee. Bild © hessenschau.de

Wer lieber abseits des Wassers unterwegs ist, findet am Edersee viele Alternativen: eine Sommerrodelbahn, einen Baumkronenpfad, einen Kletterpark, eine Draisinen-Trasse, einen Wildtierpark und Wander- und Fahrradwege durch den Nationalpark Kellerwald-Edersee. Wer übernachten will, kann dies rund um den Edersee auf Campingplätzen, in Pensionen, Ferienwohnungen und Hotels tun.

Mit dem Auto: Autofahrer reisen von Süden kommend ab Marburg über die B252 in Richtung Korbach oder über die B3 in Richtung Bad Wildungen an. Ab Frankfurt braucht man etwa eineinhalb bis zwei Stunden. Vom Norden her führt die B252 über Korbach oder die B485 über Edertal zum Edersee. Unter der Woche sind rund um den See genügend Parkplätze vorhanden. Allerdings: Direkt am See würden die Parkplätze am Wochenende schnell knapp, sagt Claus Günther von Edersee Touristic. Für Samstage und Sonntage empfiehlt er deshalb die Anreise mit Bus und Bahn.

Der Friedhof von Alt-Bringhausen. Bild © hessenschau.de

Mit Zug und Bus: Die nächstgelegenen Bahnhöfe befinden sich in Korbach und Bad Wildungen. Züge und Busse kommen von Norden her aus dem etwa 60 Kilometer entfernten Kassel. Die Fahrtdauer beträgt von dort etwa eine bis eineinhalb Stunden. Wer von Süden kommt, muss ab Frankfurt etwa zweieinhalb Stunden nach Bad Wildungen und knapp drei Stunden bis Korbach einkalkulieren. Busse bringen die Touristen dann zu den gewünschten Ferienorten. Fahrräder können mitgebracht werden.

Sendung: hr-fernsehen, hessen extra: Edersee Atlantis aufgetaucht, 16.7.2017, 19 Uhr