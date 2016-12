Musicals in Darmstadt und Gießen, Partys in Idstein und Kassel, eine Museumszugfahrt in Bad Nauheim und ein Neujahrslauf in Schöneck - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende zum Jahreswechsel.

Freitag, 30. Dezember

Nacht der Musicals in Darmstadt

Für Musiktheaterfans geht das Jahr gut zu Ende: "Die Nacht der Musicals“ entführt sie querbeet einmal durch Hits und Highlights aus Klassikern wie "Tanz der Vampire". "Cats" oder "Evita" fehlen ebenso wenig wie die berühmte Hymne "Ich gehör nur mir" aus "Elisabeth". Auch aktuelle Produktionen sind dabei, wie "Aladdin", "Rocky", "Falco" und "Hinterm Horizont". Auf der Bühne stehen Sänger und Tänzer der Originalproduktionen. Los geht es ab 20 Uhr. Tickets gibt es ab 38,90 Euro.

Adresse: darmstadtium, Schlossgraben 1, 64283 Darmstadt

The Voice of Germany in Frankfurt

"The Voice Of Germany" ist vorbei. Noch nicht ganz. Nach der TV-Show geht es für die besten vier Teilnehmer und zwei Wildcard-Gewinner auf große Tournee. Alle, die wochenlang ihren Favoriten die Daumen drückten und mitfieberten, haben die Gelegenheit, die Gesangstalente live im Konzert zu erleben. Im Gepäck haben sie die Songs aus der Sendung sowie eigene Titel, die sie einzeln, im Duett oder in der Gruppe präsentieren. Los geht es um 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab 49,90 Euro.

Adresse: Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, 65929 Frankfurt am Main

Am 18.12.16 stand sein Sieg fest: Tay Schmedtmann mit Andreas Bourani. Bild © picture-alliance/dpa

Danse Gehn in Idstein

Unter dem Motto "An diesem Abend bleibt keine Achsel trocken" lädt die Scheuer zum "Danse Gehn" ein. Mit einem bunten Mix aus Rock, Pop und Funk feiert sie ihr 25-jähriges Jubiläum. Durch den Abend führt DJane Karin. Soweit wie möglich lässt sie auch mit Wunschhits der Gäste die Bude rocken. Es gilt, sich einen Platz auf der Tanzfläche zu sichern. Einlass ist ab 22.30 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Der Preis: 5 Euro.

Adresse: Die Scheuer, Wallbacher Straße 2, 65510 Idstein-Wörsdorf

Samstag, 31. Dezember

Chinesischer Nationalcircus in Limburg

Die Akrobatik des "Chinesischen Nationalcircus“ hebt wieder einmal alle Gesetze der Schwerkraft auf. Schlangenmädchen, Handstandkünstler, Vasenjongleure und Clowns - sie alle nehmen die Besucher mit auf eine Reise in das "Hongkong Hotel“. Dort trifft die Magie des Fortschritts auf traditionelle asiatische Poesie. Ein Zirkusprogramm, das in der Metropole Hongkong spielt und ihrem spannungsgeladenen Charakter gerecht wird. Los geht es um 18 Uhr. Tickets: ab 46,16 Euro.

Adresse: Stadthalle Limburg, Hospitalstraße 4, 65549 Limburg an der Lahn

Schlangenmädchen - ein Markenzeichen des Chinesischen Nationalcircus. Bild © picture-alliance/dpa

Party mit Gulasch in Kassel

"Lets dance and have fun and a happy new year" – so lädt das Theaterstübchen zu seiner Großen Silvesterparty ein. Das Dj Team Mary und Glen spielt Musik der 80er, 90er und das Beste von heute. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro, inklusive einem Glas Prosecco und hausgemachter Gulaschsuppe. Um Mitternacht wartet vor der Tür dann ein Feuerwerk. Achtung: Es gibt wie bei vielen Silvesterpartys in Hessen im Vorverkauf keine Karten mehr, doch kann man noch welche an der Abendkasse erwerben.

Adresse: Theaterstübchen Kassel, Jordanstraße 11, 34117 Kassel

Ab in den Wald in Gießen

"Into the Woods" . So heißt es für einen Bäcker und seine Frau, die durch den Fluch einer Hexe mit einem Bann belegt wurden: Sie müssen kinderlos bleiben, sofern sie sich nicht einem Rätsel-Parcours stellen. Doch sie sind nicht die Einzigen, die sich im Unterholz verirren. Da sind die Schönheiten Aschenputtel und Rapunzel ebenso wie ein altkluges Rotkäppchen mitsamt Wolf sowie zwei leicht entflammbare Prinzen. Ein Musical, das die Grimm-Welt auf die freudsche Couch legt. Los geht es um 18 Uhr. Tickets gibt es ab 15,75 Euro.

Adresse: Stadttheater Gießen, Berliner Platz, 35390 Gießen

Die Hexe (Laura Joeken) schickt das Bäckerpaar auf einen Rätsel-Parcours in den Wald. Bild © Rolf K. Wegst

Sonntag, 1. Januar

Schönecker Neujahrslauf

Wer am Neujahrstag um 15 Uhr wieder fit ist, der kann laufen. Schöneck bietet den Neujahrslauf . 13 Kilometer lang ist die "Power-Runde". Sie verbindet Kilianstädten, Büdesheim und Oberdorfelden. Wer nach der Silvesternacht das nicht packt, der kann die halb so lange "Kater- und Walking-Runde" angehen. Zur Verpflegung gibt es frische Kreppel und Kuchen – und für jeden Finisher ein Glas Sekt. Die Teilnahme ist kostenlos. Ach ja, wer bereits ein Tag früher aktiv sein will: In Frankfurt, Biblis, Gießen, Kaufungen und Oberrodenbach starten Silvesterläufe.

Adresse: Tennisclub Schöneck, Am Kühwald 2, 61137 Schöneck

Mit der Museumsbahn durch die Wetterau

Im nostalgischem Ambiente ein paar leckere Happen essen und dabei die winterliche Landschaft vorbeiziehen lassen – ein wirklich annehmbarer Jahresbeginn! Die Eisenbahnfreunde Wetterau veranstalten mit ihrem Museumszug wieder eine Neujahrsfahrt mit Buffet. Abfahrt ist um 13 Uhr in Bad Nauheim/Nord. Die Gäste erwartet zur Begrüßung Sekt. Gemütlich geht es dann über Griedel nach Münzenberg und zurück. Zwei Stunden dauert die Fahrt zuzüglich dem Umsetzen der Lok. Zum Abschied gibt es noch ein kleines Souvenir. Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich. Erwachsene bezahlen inklusive Essen 23 Euro, Kinder 14.

Adresse: Bahnhof Bad Nauheim/Nord, Am Goldstein 12, 61231 Bad Nauheim

Mit einer Diesel-Lok aus dem Jahr 1942 unterwegs. Die Personenwagen sind noch älter. Bild © Eisenbahnfreunde Wetterau e.V.

Neujahrskonzert in Wiesbaden

Die einen gehen einmal im Jahr in die Kirche (Heiligabend), andere gönnen sich einmal im Jahr Klassik (Neujahr). Das hr-Sinfonieorchester lädt zu seinem traditionellen Neujahrskonzert ein. Unterhaltsam, zugleich aber auch künstlerisch anspruchsvoll – unter der Leitung von Aziz Shokhakimov. Als Solistin brilliert die Geigerin Nicola Benedetti. Auf dem Programm steht das 19. und 20. Jahrhundert: Aram Chatschaturjan, Max Bruch, Johannes Brahms und Dmitrij Schostakowitsch. Los geht es um 15.30 Uhr. Tickets gibt es noch ab 60 Euro. Das Konzert wird live in hr2-kultur übertragen.

Adresse: Kurhaus Wiesbaden, Kurhausplatz 1, 65189 Wiesbaden