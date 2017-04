Hessen für lau: Hier gibt's Tipps zu Veranstaltungen in ganz Hessen, die Sie unter der Woche kostenfrei besuchen können. Von Konzerten übers Kino bis zu Ausstellungen.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen – auch in Ihrer Region:

Montag

"Gemeinschaftlich wohnen oder geht noch mehr?" Das ist die Frage, der am Montag im Hausprojekt NiKa nachgegangen wird. Gesprochen wird unter anderem über Grundsätze der Kommune-Idee und zudem werden Einblicke in den Alltag des Kommunenlebens gegeben. Los geht es um 20 Uhr.

Adresse: Hausprojekt NiKa, Niddastraße 57, 60329 Frankfurt

Das Hausprojekt NiKa im Bahnhofsviertel Fankfurt. Bild © hessenschau.de

Dienstag

Archäologisches Museum, Caricatura Museum Frankfurt, Deutsches Architekturmuseum, Hindemith Kabinett im Kuhhirtenturm, Historisches Museum Frankfurt, Ikonen-Museum, Institut für Stadtgeschichte, Jüdisches Museum, Kinder Museum Frankfurt, Kronberger Haus, Museum Angewandte Kunst, die drei Dependancen Museum für Moderne Kunst 1-2-3, Museum Judengasse und Weltkulturen Museum. Was es mit dieser Auszählung auf sich hat? Bei allen 16 Frankfurter Museen haben Jugendliche bis 18 Jahre freien Eintritt und auch die Studierenden der Goethe-Uni Frankfurt kommen kostenlos rein. Grund genug, sich am Dienstag beispielsweise mal die Werke von Ari Plikat im Caricatura Frankfurt anzuschauen.

Adresse: Nähere Infos gibt es hier .

Mittwoch

Eine Mittwochswanderung wird in der Alten Fasanerie in Hanau angeboten. Thema: Die häufigsten Waldirrtümer. Eintritt und Führung kostenlos, Start um 18 Uhr.

Adresse: Alter Wildpark-Eingang, Wildpark "Alte Fasanerie", Fasaneriestraße 106, 63456 Hanau

Donnerstag

Beim "Donnerstalk" im Wiesbadener Heimathafen wird es am 6. April politisch. Thema: Alternative Fakten, Fake News, Filter Bubble & Co. Mit dabei: Die ZDF-Journalistin Miriam Steimer und der Wiesbadener Wikipedia-Aktivist Martin Kraft. Die Veranstaltung startet um 19 Uhr.

Adresse: heimathafen Wiesbaden, Karlstraße 22, 65185 Wiesbaden

Freitag

Ein Festival mit einer Mischung aus Kunst und Musik wird am Freitag im HoRsT abgehalten. Gleich mehrere Live-Acts sind für diesen Abend angekündigt und der Frankfurter Streetart Künstler Herr PENG zeigt seine Werke. Eröffnet wird die Vernissage ab 19 Uhr.

Adresse: HoRsT, Kleyerstraße 15, 60326 Frankfurt

Streetart von Herr PENG in Frankfurt. Bild © Marvin Mendel

Montag

Die Cartoon- und Karikaturenausstellung "Einer geht noch" ist aktuell - unterstützt vom Caricatura Museum Kassel - in Bad Wildungen. Ab 10 Uhr kann man sich die Zeichnungen anschauen. Wer schon mal einen Blick reinwerfen will, der klicke hier.

Adresse: Wandelhalle, An der Georg-Viktor-Quelle 3, 34537 Bad Wildungen

Dienstag

Offene Bühne am Dienstag im Schlachthof in Kassel. In der Acoustic Bar darf sich jeder Interessierte austoben und mit Achim Schultz und Verena Bandulewitz gemeinsam musizieren. Los geht’s um 20.30 Uhr.

Adresse: Kulturzentrum Schlachthof, Mombachstr. 10-12, 34127 Kassel

Mittwoch

Wer sich näher mit der Geschichte der Stadt Bad Wildungen befassen will, der kann dies bei einer kostenlosen Führung durch das städtische Museum tun. Start ist um 15 Uhr.

Adresse: Wandelhalle, Quellenmuseum, An der Georg-Viktor-Quelle 3, 34537 Bad Wildungen

Donnerstag

Sie brauchen ein Fahrrad, haben aber aktuell nicht ausreichend Geld für ein neues? Dann schauen Sie doch mal bei der Fundsachenversteigerung in Schwalmstadt vorbei. Los geht es um 14 Uhr.

Adresse: Rathaus Ziegenhain, Wiederholdstr. 24, 34613 Schwalmstadt

Freitag

Lust auf elektronische Klänge am Freitag? Im Bolero legen gleich mehrere DJs auf, beginnend ab 20 Uhr.

Adresse: Bolero, Schöne Aussicht 1a, 34117 Kassel

Montag

Musikerinnen und Musiker treffen sich im Jazzclub Cavete, um auf der Open Stage miteinander zu spielen. Jeder ist willkommen, ab 21 Uhr geht's los.

Adresse: Steinweg 12, 35037 Marburg

Dienstag

"Todeszone Lahn - Gruselige und abgründige Kurzgeschichten". Die Veröffentlichung dieser Anthologie wird am Dienstag in Gießen ab 14 Uhr gefeiert.

Adresse: Lahnfenster Giessen, Bootshausstraße 8, 35390 Gießen

Cover des Buches "Todeszone Lahn". Bild © Autumnus Verlag

Mittwoch

Hufe schwingen in Limburg. Beim Tanzabend mit dem Kurorchester Bad Camberg bleibt kein Fuß still. Los geht es ab 19.30 Uhr.

Adresse: Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg, Chambray-les-Tours-Platz 2, 65520 Bad Camberg

Donnerstag

"Gemeinsam die Welt der Bücher entdecken“. Dies ist das Ziel des Caritasverbands, der am Donnerstag eine Vorlesestunde für Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren veranstaltet. Start ist um 15 Uhr.

Adresse: Nachbarschaftszentrum Westend, Horst-Scheibert-Straße 2, 35576 Wetzlar

Freitag

Die Marburger Fotowalker laden am Freitag zur Ausstellungseröffnung im Rotkehlchen ein. Ab 18 Uhr geht es los, über ein Duzend Fotografen zeigen ihre Werke.

Adresse: Waggonhalle, Rotkehlchen, Rudolf-Bultmann-Straße 2a 35039 Marburg

Montag

Ja korrekt, Bad Orb liegt eigentlich noch innerhalb der Grenzen des Rhein-Main-Gebiets, doch auch Osthessen können sich am Montag mal überlegen, den Weg dorthin anzutreten, um beim Bad Orber Ostermarkt vorbeizuschauen. Dieser startet am Montag ab 10 Uhr.

Adresse: Innenstadt, 63619 Bad Orb

Dienstag

Ein Flohmarkt wird am Dienstag in Bebra ausgerichtet. Los geht es ab 10 Uhr am Rathausmarkt.

Adresse: Rathausmarkt, 36179 Bebra

Mittwoch

Spielenachmittag in Sickels. Lernen Sie neue Spiele kennen oder bringen Sie ihre Lieblingsspiele mit! Start: 14.30 Uhr.

Adresse: Bürgerhaus Sickels, Johannes-Nehring-Straße 33, 36039 Fulda

Das Gesellschaftsspiel "Mensch ärgere dich nicht". Bild © pixabay.com

Donnerstag

Start der Kirmes in Holzheim. Los geht es mit einem DJ Set und Lichtshow zum warm werden ab 19 Uhr.

Adresse: Festplatz Holzheim, 36166 Haunetal-Holzheim

Freitag

Eine Jam-Session mit offener Backline und Rhythm Group steht am Freitag auf dem Programm. Bringen Sie einfach ihr Instrument mit, stöpseln Sie sich ein und los geht's! Ab 20 Uhr im Backstage.

Adresse: Backstage, Lindenstraße 38, 36037 Fulda

Montag

Im Staatstheater Darmstadt findet aktuell die Aktion "Theaterfoyer“ statt. Am Montag wird das Thema "Cinema“ behandelt. Um was es dabei genau geht, erfahren Sie ab 20 Uhr kostenfrei.

Adresse: Staatstheater Darmstadt, Georg-Büchner-Platz 1, 64283 Darmstadt

Dienstag

Lust auf ein astronomisches Konzert? Wie, Sie wissen nicht, was das ist? Dann auf zur Starkenburg-Sternwarte! Irena Meister am Klavier und Nikolai von Krusenstiern an der Gitarre beginnen um 20 Uhr.

Adresse: Starkenburg Sternwarte, Starkenburgweg 41, 64646 Heppenheim

Mittwoch

Diese Woche im Kinoclub der Büchnerbühne in Riedstadt wird der amerikanische Kinofilm "Silver Linings" mit Bradley Cooper und Jennifer Lawrence in den Hauptrollen gezeigt. Die hochkarätig besetzte Romanverfilmung war für acht Oscars nominiert, darunter bester Film und bestes Drehbuch. Los geht es ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr).

Adresse: Theatersaal der Büchnerbühne, Kirchstraße 16, Riedstadt-Leeheim

Donnerstag

"Lesen auf der Insel". Ein Vorlesepate lädt interessierte Kinder zum Schmökern und Hören in die Heppenheimer Bibliothek ein. Für Kinder ab 5 Jahren. Los geht es um 15.30 Uhr.

Adresse: Stadtbibliothek, Beauner Platz 3, Bensheim

Freitag

The Lake Poets aka Martin Longstaff aus Sunderland kommt nach Darmstadt ins Zucker. Der Songwriter singt Songs inspiriert von Neil Young, Carole King oder Van Morrison. Der Eintritt ist frei, ein Hut geht rum und los geht es ab 20 Uhr.

Adresse: Zucker - VeranstaltungsRaum, Liebfrauenstraße 66, 64289 Darmstadt

