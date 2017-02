Bald übernehmen die Narren wieder die hessischen Straßen. Eine Übersicht zu den bekanntesten Faschingsumzügen in Hessen.

Es heißt "Schurri!" in Volkmarsen, "Hä-Hopp!" in Darmstadt und in Fritzlar schallt "Alle Wille!" durch die Straßen - die Narrenrufe in der Faschingszeit könnten nicht unterschiedlicher sein. Fast jede Fastnachtshochburg in Hessen hat einen anderen Ruf. Eins haben die Städte aber gemeinsam: Die Straßenfastnacht gibt es fast überall. Nicht mehr lange, dann schlängeln sich die närrischen Umzüge wieder durch die Städte.

Eine Übersicht der bekanntesten Faschingsumzüge in Hessen:

In Fritzlar feiern die Narren an Rosenmontag, 27. Februar. Als symbolischer Auftakt wird um 9.30 Uhr das Rathaus erstürmt. Schaulustige können sich dann über Tanzgarden, einen Fahnfarenzug und schwungvolle Reden freuen. Um 14 Uhr zieht der Rosenmontagsumzug vom Hellenweg aus durch die nordhessische Karnevalshochburg.

Zuschauer sollten sich in die Nähe des Marktplatzes stellen, empfiehlt Zugführer Dirk Siemon, denn der Umzug sei dort zweimal zu sehen: "Einmal, wenn alle Wagen daherziehen, und noch ein weiteres Mal ganz zum Schluss, wenn das Prinzenpaar mit ihrem Wagen dort stehen bleibt. Dann hofieren alle Wagen noch einmal am Prinzenpaar vorbei." Siemon rechnet mit 60 bis 80 Zugnummern.

Für Kinder: Auch die jüngeren Karnevalfans können in Fritzlar die "fünfte Jahreszeit" feiern. Am 28. Februar startet der Kinderumzug mit dem Kinderprinzenpaar ab 14 Uhr am Grauen Turm. Gegen 15 Uhr gibt es eine Kinderkarnevalsparty in der Stadthalle. Der Eintritt ist frei.

Karnevalisten in Fritzlar Bild © Stadt Fritzlar

Traditionell wird in Kassel am Samstag vor Rosenmontag gefeiert, in diesem Jahr am 25. Februar. Der Umzug startet um 12.11 Uhr in der Straße Königstor, dann zieht er durch die Innenstadt und endet am Kasseler Rathaus. Dort stürmen die Narren dann das Rathaus.

Gut zwölf Zugnummern würden in diesem Jahr zur 800 Meter langen Wagenschlange, sagt Marcus Leitschuh, Sprecher der Gemeinschaft Kasseler Karnevalsgesellschaften. "Die Fahrzeuge sind dekoriert, und es sind Menschen auf den Wagen, die Party machen. Es gibt aber keine gebauten Motivwagen wie es bei den Umzügen in Mainz oder in Köln der Fall ist", sagt Leitschuh. 15.000 Zuschauer werden an dem Samstag erwartet.

Für Kinder: Einen eigenen Kinderumzug gebe es in Kassel nicht. Dafür können die Kinder aber zu drei Kinderkarneval-Veranstaltungen in der Stadt gehen.

Karnevalsprinz Michael und seine Prinzessin Monika stürmten 2016 zusammen mit den Karnevalisten das Kasseler Rathaus. Bild © Manfred Schneider

In der nördlichsten Faschingshochburg Hessens startet der große Rosenmontagsumzug am 27. Februar um 14 Uhr. Zuvor wird das Rathaus von den Narren erstürmt. Beim großen Umzug laufen in diesem Jahr etwa 34 Gruppen und Vereine mit, zehn davon hätten sogar einen Wagen, sagt Christian Diste, Präsident der Volkmarser Karnevalsgesellschaft 1937. 4.000 Zuschauer sehen sich jährlich das Straßenfest an.

Für Kinder: Der Faschingsumzug für Kinder zieht am Fastnachtssonntag, 26. Februar, ab 13 Uhr durch Volkmarsen. Rund 20 Gruppen und Vereine laufen mit.

Der Rosenmontagsumzug in Volkmarsen Bild © Volkmarser Karnevalsgesellschaft 1937 e.V.

Am 27. Februar startet der Rosenmontagsumzug um 13.33 Uhr - traditionell mit elf Böllerschüssen. Der Umzug in Fritzlar ist der größte hessische Faschingsumzug an Rosenmontag. In diesem Jahr werde dieser mindestens 240 Zugnummern lang sein, sagt Jan Frühauf, der sich um die Organisation des Umzugs kümmert. "Eventuell bekommen wir noch Verstärkung von befreundeten Vereinen aus Würzburg oder Frankfurt", verrät Frühauf.

Die Fuldaer Karneval-Gesellschaft rechnet mit bis zu 60.000 Besuchern. "Wir wissen noch nicht sicher, wie sich die Besucherzahlen entwickeln werden. In diesem Jahr ist ja auf Massenveranstaltungen auch viel Schlimmes passiert", sagt Frühauf. Für die Sicherheit werde aber gesorgt - mit einem neuen Sicherheitskonzept für den Rosenmontagszug.

Für Kinder: Am Fastnachtssonntag, 26. Februar, findet der Kinder-Faschingsumzug in Fulda statt. Um 14 Uhr zieht der Umzug eine Stunde lang vom Böllermarkt zur Esperantohalle am Kongresszentrum in Fulda. Dort können die Kinder dann weiterfeiern. Es gebe Tanzvorstellungen, Musik und einen Contest um die schönste Faschingsverkleidung, sagt Frühauf. Der Eintritt ist frei.

Der Umzug zum Fastnachtsauftakt in Fulda am 11.11.2016. Bild © Stadt Fulda

An Rosenmontag, 27. Februar, belebt die Straßenfastnacht Herbsteins Gassen. Um 10.11 Uhr startet der traditionelle Rosenmontagsumzug am Vereinsheim der Fastnachtsvereinigung Herbstein e.V., dann schlängeln sich die Wagen über die Hessenstraße bis zum Marktplatz. 15 Traditionsfiguren wie der Bajazz, der Erbsenstrohbär und das Siebpferdchen laufen im Umzug mit, darüber hinaus gehörten noch circa 30 Motivwagen und 20 Fußgruppen zum Umzug, sagt Manuel Hensler von der Fastnachtsvereinigung. Bis zu 10.000 Besucher werden erwartet. "Die Themen der Wagen sind ein guter Mix aus lokalen und weltweiten Themen - von Trump bis zur Müllentsorgung im Vogelsbergkreis ist alles dabei", verrät er.

Auf dem Marktplatz geht das Spektakel weiter. Dort finde dann im Anschluss eine "politische Kundgebung" von regionalen und überregionalen Politiker-Größen statt, so Hensler. Die Traditionsfigur Bajazz und der Springerzug müssten auch in diesem Jahr traditionsgemäß auf dem Marktplatz der Vogelsberg-Stadt tanzen und springen. In diesem Jahr habe der Bajazz seinen Job für 3.000 Euro ersteigert, sagt Hensler. Der komplette Springerzug (Bajazz plus sechs Pärchen) habe über 5.000 Euro bezahlt.

Für Kinder: Einen Kinderumzug und ein Kinderprinzenpaar gebe es in Herbstein nicht, sagt Hensler.

Die Traditionsfigur des Herbsteiner Faschings: der Bajazz Bild © Fastnachtsvereinigung Herbstein e.V.

Gießen

Um 13.33 Uhr startet der Faschingsumzug in Gießen am Samstag vor Rosenmontag, 26. Februar. "Momentan sind es 75 Zugnummern, aber da kommt sicherlich noch was dazu", sagt Jörg Lansdorf, Präsident der Gießener Fassenachts-Vereinigung e.V. Je nach Wetterlage rechnet er mit bis zu 100.000 Zuschauern. In Gießen stünden die Motivwagen weniger im Vordergrund, sagt Lansdorf. Wichtig sei in diesem Jahr auch wieder die Sicherheit der feiernden Narren: "Wir geben zusammen mit der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk und den Rettungsdiensten alles, dass friedlich gefeiert werden kann."

Für Kinder: In Gießen gibt es keinen eigenen Faschingsumzug für Kinder. Dafür findet aber am Rosenmontag, 27. Februar, ein Kinderfasching ab 14 Uhr in der Gießener Kongresshalle statt.

Ein Wagen aus dem Faschingsumzug in Gießen aus dem Jahr 2015. Bild © Giessener Fassenachts-Vereinigung e.V.

Am Dienstag nach Rosenmontag, 28. Februar, startet der große Rosenmontagsumzug in der Wetterau-Stadt - zur Narrenzeit um 14.11 Uhr. Von der Friedberger Burg geht es dann innerhalb von zwei Stunden in Richtung Stadtkirche, weiß Frank Jochums, Vorsitzender der Vereinigten Friedberger Carnevalsgesellschaft. Bis zu 100 Zugnummern gebe es in diesem Jahr. Die Besucheranzahl sei stark vom Wetter abhängig, sagt er: "Ich schätze, wir bewegen uns trotzdem wie gewohnt wieder um die 20.000 Zuschauer-Grenze."

Für Kinder: In Friedberg gibt es keinen Faschingsumzug für Kinder.

In diesem Jahr gibt es bis zu 100 Zugnummern im Friedberger Rosenmontagszug. Bild © Friedberger Carnevalsgesellschaft

Der Faschingsumzug des Dreierbundes Limburg-Diez-Hadamar führt in diesem Jahr durch Limburg. Am 28. Februar schlängelt sich die närrische Schlange ab 14.11 Uhr auf einer Strecke von 2,2 Kilometern durch Limburgs Innenstadt bis zum Marktplatz. Derzeit seien 100 Zugnummern angemeldet, es könnten aber noch mehr Teilnehmer werden, erzählt Ulrich Vogelrieder, Vorsitzender des Ring Limburger Carneval. Bis zu 70.000 Schaulustige werden in Limburgs Innenstadt erwartet.

Die Besonderheit in diesem Jahr sei das Motto: "Trotz viel Gemecker auf der Gass, Limburg helau, wir schaffen das!" Vogelrieder erklärt, was das heiße: "Es wird in der Öffentlichkeit nur noch über Negatives berichtet. Jeder beschwert sich. Wir wollen bis Aschermittwoch jetzt zusammen jubeln, feiern und auch mal Spaß haben", sagt Vogelrieder.

Für Kinder: Einen Umzug für Kinder ist in Limburg-Diez-Hadamar nicht geplant, sagt Vogelrieder.

Der Wagen als Limburger Dom, die Narren als Mönche: Die Karnevalisten nahmen Bezug auf den ehemaligen Limburger Bischof Tebarzt-van-Elst. Bild © Ring Limburger Carneval e.V.

Am Fastnachtssamstag, 25. Februar, wird um 14.11 Uhr der Römer durch die Frankfurter Garden und das närrische Frankfurter Prinzenpaar erstürmt. Es kommt zur Übergabe des Stadtschlüssels durch den Oberbürgermeister an die Tollitäten. Einen Tag später, am 26. Februar, arbeitet sich der große Frankfurter Fastnachtszug ab 12.11 Uhr unter dem Motto: "Frankfurts Fastnacht, die gefällt - Spaß und Tanz im Narrenzelt!" auf einer Strecke von vier Kilometern durch die Innenstadt.

Der Umzug bestünde aus 3.000 Teilnehmern, sagt Uwe Forstmann, Sprecher des Großen Rats Frankfurt: "Darunter sind 100 Vereine und Verbänden, 20 Kapellen und 35 Motiv- und Witzwagen." Zwei Drittel der Motivwagen würden sich mit Themen aus Hessen und Frankfurt beschäftigen, das andere Drittel mit Deutschland und der Welt, schätzt Forstmann. Rund 220.000 Zuschauer und Karnevalisten werden zum Fastnachtsumzug erwartet. Zum zweiten Mal gibt es auch in diesem Jahr die "Vor-dem-Zug-Party" auf der Bühne am Gerechtigkeitsbrunnen, die ab 12.00 Uhr mit Live-Musik einheizt.

Für Kinder: Der Frankfurter Faschingsumzug für Kinder findet am 25. Februar statt. Um 14.11 Uhr startet der Umzug an der Konstablerwache und schlängelt sich bis zum Römerberg durch die Straßen.

Karnevalisten feiern in Frankfurt die Straßenfastnacht. Bild © Grosser Rat der Karnevalsvereine Frankfurt am Main e.V.

28. Februar, 14.31 Uhr, 178. Klaa Pariser Fastnachtsumzug: Heddernheim ist die heimliche Hochburg der Frankfurter Fastnacht. Der Umzug gilt als der älteste in Hessen. Das Motto 2017 ist "Um Klaa Paris ist's gut bestellt, denn hier regiert der Narr die Welt!“. In diesem Jahr wird es wieder 111 Zugnummern geben, darunter seien sechs Motivwagen, sagt Dietmar Pontow von der Zuggemeinschaft Klaa Paris: "Es dreht sich mal wieder um Politik, Sport und Wirtschaft. Der Rest bleibt eine Überraschung." In den Frankfurter Stadtteil Heddernheim ziehe es laut Pontow jährlich bis zu 100.000 Zuschauer.

Für Kinder: Einen speziellen Kinderumzug gibt es in Heddernheim nicht.

Das Motto des Fastnachtzuges 2017: "Um Klaa Paris ist´s gut bestellt, denn hier regiert der Narr die Welt!" Bild © Klaa Paris e.V.

Die Wiesbadener Narren feiern Fasching am Sonntag, 26. Februar. Der närrische Lindwurm startet um 13.11 Uhr mit 203 Zugnummern - in diesem Jahr steht der Umzug unter dem Mottto "Schön der Römer wusst' gewisst, dass in Wiesbaden gut feiern is'!". Eine Anspielung auf die Zeit, als die Römer in Wiesbaden und Umgebung lebten, erklärt Zugmarschall Harald Müller: "Die haben hier gefeiert und sich erholt. Weil wir hier in Wiesbaden die heißen Quellen haben." Müller rechnet mindestens mit 350.000 Zuschauern.

Aufgrund des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 werden auch in Wiesbaden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, sagt Müller: "Straßen, die von außen auf die Zugstrecke zulaufen, werden mit Lkw-Sperren gesichert. Wir tun unser Bestmögliches."

Für Kinder: Am Fastnachtssamstag, 25. Februar, können Nachwuchsfassenachter ab 15.33 Uhr dem Kinderumzug in Wiesbaden zujubeln. Er zieht durch die Wiesbadener Fußgängerzone, wo auch zuvor das Kinderfest stattfindet, weiß Müller.

Narren feiern beim Karnevalsumzug durch die Innenstadt von Wiesbaden. Bild © picture-alliance/dpa

In Offenbach finden zur Faschingszeit zwei Umzüge in verschiedenen Stadtteilen statt. Der traditionelle Umzug durch Offenbach Bieber zieht am Faschingssamstag, 25. Februar, um 14.00 Uhr zum 24. Mal durch den Stadtteil. 24 Zugnummern seien es in diesem Jahr, sagt Egbert Färber vom Bieberer Heimatverein. Die Wagen seien auch in diesem Jahr mit Motiven, sagt Färber: "Es wird wieder witzig. Es geht darum, dass sich die Verein selbst darstellen." Er schätzt, dass bis zu 4.000 Zuschauer kommen werden.

Am Faschingsdienstag, 28. Februar, startet um 14.31 Uhr die traditionelle "Kappenfahrt" durch den Stadtteil Bürgel. Die Ranzengarde 1904 Bürgel e.V. rechnet mit bis zu 15.000 Schaulustigen. 50 Zugnummern hätten sich angemeldet, vier Spielmannszüge würden beim Umzug mitgehen, sagt Michael Tippmann von der Ranzengarde.

Für Kinder: Einen eigenen Faschingsumzug für Kinder gibt es in Offenbach nicht.

Der Bieberer Fastnachtsumzug in Offenbach im Jahr 2016. Bild © Bieberer Heimatverein e.V.

Am Fastnachtsdienstag, 28. Februar, um 13.33 Uhr findet der größte Umzug in Südhessen in Dieburg statt. Der Karnevalverein Dieburg 1838 gilt als mitgliedsstärkster Karnevalsverein in Deutschland. Traditionell ist der Faschingsumzug auch in diesem Jahr wieder 111 Zugnummern lang, sagt Friedel Enders vom Karnevalverein: "Mehr Zugnummern verkraftet unsere Innenstadt auch nicht."

Das Besondere am Dieburger Fastnachtszug? "Unser Umzug besteht überwiegend aus Fußgruppen mit selbstgebastelten und genähten Kostümen", sagt Enders - Eskimos und Waldgeister seien in jedem Jahr dabei. Enders schätzt, dass maximal 80.000 Menschen am Fastnachtsdienstag dem Unzug zujubeln würden.

Für Kinder: Für fastnachtsbegeisterte Kinder gibt es einen eigenen Kinderumzug am 19. Februar, Start ist um 13.33 Uhr. Der Faschingszug zieht von der Rheingaustraße bis zum Marktplatz.

