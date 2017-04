Heimliche Hochzeit: Maria und Tony in der "West Side Story".

Das ist los am Oster-Wochenende

Große Liebe, die in Frankfurt zwischen zwei Gangs zerbricht, feurige Räder, die in Melsungen ins Tal rollen, und ein Autist, der in Gießen einen Mörder sucht - das sind nur einige unserer Tipps für das Osterwochenende.

Karfreitag,14. April

Traumland ohne Regeln in Marburg

Supperville ist der Ort unserer Träume. Auf nichts kann man sich verlassen. Regeln können sich ständig ändern. Zuweilen ist der Boden unter den Füßen da. Zuweilen nicht. In diesem Ort leben neun Menschen. "Supperville. Eine Performance.“ zeigt, wie sich diese Menschen in der alptraumhaften Wildnis behaupten, ihre eigene Geschichte verteidigen, um letztendlich Teil der Komposition zu werden. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten 9,80 Euro.

Adresse: Waggonhalle, Rudolf-Bultmann Straße 2a, 35039 Marburg

"O Haupt voll Blut und Wunden" in Darmstadt

Der "Konzertchor Darmstadt“ gehört zu den bekanntesten Chören Deutschlands. Anlässlich seines 40-jährigen Jubiläums lädt er zum Karfreitagskonzert. Auf dem Programm stehen Schuberts Messe in Es-Dur, Mendelssohn Bartholdys Choralkantate "O Haupt voll Blut und Wunden" sowie Brahms' Klavierkonzert Nr. 1 mit der Darmstädter Pianistin Carmen Piazzini. Das oberste Prinzip des Chores: lebendige Musikvermittlung. Los geht es um 17 Uhr. Tickets: 21 Euro.

Adresse: Darmstadtium, Schlossgraben 1, 64283 Darmstadt

Sein Leid im Gesang: Der "Konzertchor Darmstadt" lädt zum Karfreitagskonzert. Bild © Pixabay

Music Sneak in Frankfurt

Sneak Previews im Kino sind bekannt: Der Zuschauer hat keine Ahnung, was ihn erwartet. Er weiß nur: Der Film ist neu. Ähnlich verhält es sich mit der Reihe "Music Sneak“ . Die drei Acts sind geheim, doch sicher ist: Die Musik ist brandneu. Open minded sollte man allerdings sein, da von Stripped Down, Acoustic oder alle Pegel voll auf Maximum die Brandbreite groß ist. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten 18 Euro.

Adresse: Club Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, 65929 Frankfurt am Main

Samstag, 15. April

Autist auf Mördersuche in Gießen

Christopher kennt alle Länder der Welt und ihre Hauptstädte sowie sämtliche Primzahlen bis 7.507, aber Menschen sind ihm ein Rästel. Das liegt daran, dass sie reden können, ohne Wörter zu benutzen und, dass sie manchmal Wörter benutzen, die etwas ganz anderes meinen. Als der Nachbarshund ermordert wird, nimmt Christopher es trotzdem mit der Welt der Menschen auf: Er will den Mörder finden! "Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone“ beginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab 7,50 Euro.

Adresse: Stadttheater Gießen, Berliner Platz, 35390 Gießen

Kontaktaufnahme: Judy (Beatrice Boca) versucht, Christopher (Maximilian Schmidt) zu verstehen. Und er sie. Bild © Stadttheater Gießen

Star der amerikanischen Folk-Szene in Rodgau

Ihre Songs sind eine Mischung aus Folk, Pop, Rock, Blues und Americana: SONiA alias Sonia Rutstein hat bereits 15 DCs veröffentlicht und durfte sich auch schon über Grammy-Nominierungen freuen. Seit einigen Jahren ist die US-Amerikanerin Gast der Frankfurter Musikmesse. Sie nutzt den Trip 2017 für einen Gastauftritt in Rodgau. "disappear fear". Das Urteil der Kritiker: warmherzig-positiv, doch gesellschaftskritisch. Los geht es um 20 Uhr. Eintritt: 14 Euro.

Adresse: Maximal-Kulturinitiative Rodgau e.V., Eisenbahnstraße 13, 63110 Rodgau (Jügesheim)

West Side Story in Frankfurt

Wenn Tony seine Hymne "Maria" singt, ist sie da: die Gänsehaut. Liebe zwischen zwei rivalisierenden Straßengangs. Romeo und Julia im New York des 20. Jahrhunderts. Leonard Bernstein erschuf mit "West Side Story" einen Musical-Klassiker. Auch heute noch sind "Somewhere", "Tonight" und "America" Ohrwürmer. Die Inszenierung: pulsierend und energiegeladen. Modern. In London wurde sie bereits mit dem "Laurence Olivier Award" nominiert. Los geht es um 15 und um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 29,15 Euro.

Adresse: Alte Oper, Opernplatz 1, 60313 Frankfurt am Main

Aggression, die rüberkommt: die neue Inszenierung der "West Side Story". Bild © Johan Perrson

Ostersonntag, 16. April

Feuerräder in Melsungen

Wenn feurige Riesenräder ins Tal rollen, ist im Melsunger Ortsteil Günsterode Ostern. Zuvor wurde auf dem Kehrenberg ein großer Reisighaufen entzündet. Bis tief in die Nacht brennt dort das Osterfeuer. Begleitet wird das heiße Event von einer Open-Air-Hüttenparty mit Musik, Bratwurst und Bier. Los geht es um 18 Uhr. Der "Feuerräderlauf" startet um 19 Uhr. Eintritt: 1 Euro.

Adresse: Ortsteil Günsterode, Günsterode, 34212 Melsungen

Das Feuerrad als Sinnbild der Sonnenscheibe: Der heidnisch-germanische Sonnenkult wird als Vorläufer dieses Brauchtums angesehen. Bild © picture-alliance/dpa

Oster-Theater-Revue in Wiesbaden

Wie ein Korb voll bunter Ostereier präsentiert das Ensemble des Wiesbadener Galli Theaters in seiner großen "Oster-Theater-Revue“ Songs und Szenen aus seinen beliebtesten Stücken, aber auch aus Stücken, die noch gar nicht aufgeführt wurden. Ein Vorgeschmack auf die nächsten Monate. Als Highlight gibt es ein Oster-Impro-Spektakel. Durch den Abend führt Gabriele Hofmann. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten 20,70 Euro.

Adresse: Galli Theater, Adelheidstr. 21, 65185 Wiesbaden

Im Hessencourrier nach Naumburg

Die Kasseler Museumsbahn dampft zu Ostern über ihre Hausstrecke: Eineinhalb Stunden zuckelt der "Hessencourrier“ von Kassel nach Naumburg. Schaffner in historischen Kostümen betreuen die Fahrgäste. In Naumburg heißt es: Aussteigen! Kinder können dann im Kurpark mit dem Osterhasen persönlich bunte Eier suchen. Los geht es von Kassel um 12.10 Uhr. Die Rückfahrt von Naumburg startet um 16 Uhr. Erwachsene kosten 18 Euro, Kinder 13. Es gibt Familientickets.

Adresse: Bahnhof des Hessencourrier, Johanna-Waescher-Straße, 34131 Kassel

Der Hessencourrier wartet in Naumburg. Derweil können die Kinder im Kurpark Eier suchen. Bild © picture-alliance/dpa

Ostermontag, 17. April

Osterspaziergang in Eppsteins Burggeschichte

Vor genau 600 Jahren wurde Burg Eppstein von den Nassauern erobert. Nicht für lange. Der "Osterspaziergang: Burg Eppstein eingenommen!“ lässt den Besucher das Ereignis miterleben. In dem mittelalterlichen Städtchen herrscht Aufregung. Verschreckte Bewohner laufen umher. Der Burgherr ist abwesend. Doch dann trifft Gottfried VII. von Eppstein ein und kann seine Stammburg zurückerobern. Das wird gefeiert mit Wein, Saft und Festtagsbrot. Los geht es um 14 Uhr. Erwachsene zahlen 8 Euro, Kinder 3.

Adresse: Stadtbahnhof, Am Stadtbahnhof, 65817 Eppstein

Durch den Urwald zur Edertalsperre

Höhenangst sollte man auf dem "Urwaldsteig Edersee" nicht haben: Die schmalen Pfade liegen oft direkt am Steilhang. Das garantiert grandiose Ausblicke auf den See. Die geführte Wanderung trägt den Namen "Natur & Technik“ . Auf dem Programm steht daher auch die Sperrmauer. Per Schiff und Waldecker Bergbahn geht es zurück zum Ausgangsgspunkt. Beginn: 10 Uhr. Anmeldung unter 05623/99980. Erwachsene 15 Euro, Kinder 12. Es gibt Familientickets.

Adresse: Schlossparkplatz an der Treppe zur Waldecker Bergbahn, Schloßstraße 1, 34513 Waldeck

Durch den Kellerwald laufen mit Blick auf den Edersee: der "Urwaldsteig". Bild © picture-alliance/dpa

Gib den Affen in Frankfurt Eier

Auch die Tiere im Zoo Frankfurt feiern Ostern. Unter dem Motto "Wir lieben Eier!“ werden einige von ihnen sondergefüttert. Besucher sind eingeladen, Gorillas, Bonobos und Orang-Utans beim Suchen und Naschen zuzuschauen - oder den Zwergmangusten beim Schleudern. Denn ihre Eier landen am Stein. Schmutzgeier wiederrum hacken. Außerdem: Von 14 bis 18 Uhr findet am Grzimek-Camp ein Lagerfeuer mit Stockbrot und spannenden Geschichten statt. Die Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene 10, Kinder 5 Euro. Es gibt Familienrabatt.

Adresse: Zoo Frankfurt, Bernhard-Grzimek-Allee 1, 60316 Frankfurt am Main

