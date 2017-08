Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu Veranstaltungen in allen hessischen Regionen - viele sind sogar kostenfrei.

Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Kerb in Wachenbuchen

In Wachenbuchen, dem kleinen Maintaler Stadtteil, ist noch bis Montag Kerb. Zum Abschluss der Feierlichkeiten gibt sich am Abend die Band "Helium 6" ein Stelldichein. Ab 21 Uhr spielt die Musik, Eintritt kostenlos.

Adresse: Festplatz Wachenbuchen, 63477 Maintal

Musik ohne Grenzen - Sommermusik im Park Schönfeld

"Töne aus unterschiedlichen Teilen der Welt". Dies soll am Dienstag den Zuhörern im Park Schönfeld geboten werden. Mehrere geflüchtete Künstler präsentieren ab 19.30 Uhr ihre Musik.

Der Abendverkauf startet um 18.30 Uhr, der Eintritt beträgt 8 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Adresse: Brüder Grimm Festival Kassel e.V., Frankfurter Straße 166, 34121 Kassel

LAMPE zu Gast bei "laut und leise" in Darmstadt

Die Musikgruppe LAMPE um Liederschreiber Tilman Claas hat ein neues Album und kommt nach Darmstadt zum "laut und leise".

Beginn ist um 20.30 Uhr und die Veranstaltung ist kostenlos.

Adresse: Schlossgarten, Marktplatz 15, 64283 Darmstadt

Funny van Dannen im Palmengarten

In Frankfurt ist es wieder Zeit für "Summer in the City" und einer der Künstler, die am Musikpavillon auftreten, ist der Musiker und Schriftsteller Funny Van Dannen. Ab 19.30 Uhr spielt der gebürtige Niederländer und die Ticketpreise belaufen sich auf 25 Euro.

Übrigens: Das Ticket gilt nach Veranstaltung als 2-for-1-Gutschein für einen Besuch im Palmengarten (bis 31.12.2017).

Adresse: Palmengarten – Musikpavillon,Siesmayerstraße 61, 60323 Frankfurt

Leseschwarm in Lorsch

In Lorsch wird gelesen. Am Mittwoch heißt es wieder "Leseschwarm". Ab 19 Uhr liest Maximillian Born unter dem Titel "Was mich so heftig zu dir zog" auch erotische Gedichte. Eintritt frei.

Adresse: Klosterwiese (nördlicher Karolingerplatz), Klosterstraße/Ecke Nibelungestraße, 64653 Lorsch

Rheingauer Weinwoche in Wiesbaden

Von 11. bis 20. August steigt in Wiesbaden die "Rheingauer Weinwoche". Jeden Tag gibt es dort neben diverser Verköstigungen auch Musik, am Mittwoch in Form der Rockband "Krüger Rockt!". Beginn ist der Veranstaltung ist um 14 Uhr, kostenlos besuchbar.

Adresse: Schlossplatz 6, 65183 Wiesbaden

Bahnhofsviertelnacht in Frankfurt

In diesem Jahr feiert die Bahnhofsviertelnacht Jubiläum. Zum zehnten Mal öffnet Frankfurts spannendstes Viertel seine Pforten und gewährt Einheimischen wie Auswärtigen einen Blick hinter die Kulissen. Beginn ist um 19 Uhr und zahlreiche Veranstaltungen, wie beispielsweise die Release-Party des Bahnhofsviertelmagazins, können ohne Eintritt besucht werden.

Adresse: Bahnhofsviertel, 60329 Frankfurt am Main

Rotenburg Rocks

In Rotenburg an der Fulda heißt es wieder "Let's rock". Auf dem Marktplatz findet eine After Work Party statt und die Band "Rockingham" sorgt für musikalische Untermalung. Start um 17 Uhr, Besuch kostenlos.

Adresse: Marktplatz, 36199 Rotenburg an der Fulda

69. Wehlheider Kirmes

In Kassel steigt die 69. Wehlheider Kirmes und so gibt es vom 18. bis 21. August jeden Abend Live-Musik auf sechs Bühnen. Am Freitag unter anderem mit dabei: Madinson und die Steven Stealer Band. Eröffnet wird die Kirmes am Freitag um 11 Uhr, der Eintritt ist natürlich frei.

Adresse: Wehlheider Kirmes, Georg-Stock-Platz, 34121 Kassel

Culcha Candela in Friedberg

Die Band Culcha Candela aus Berlin, die mit ihrer Mischung aus Reggae, Hip-Hop und Dancehall schon nationale Erfolge feierte, kommt nach Friedberg. Die Los geht's um 20 Uhr, die Ticketpreise belaufen sich auf 36 Euro.

Adresse: Zirkuszelt auf der Seewiese, Seewiese 6, 61169 Friedberg

Die HomeCon in Hanau

Unter dem Titel "Retrolution!2017" treffen sich am Wochenende wieder Spielverrückte und Freunde der gepflegten Konsolenunterhaltung. Dabei gibt es an zwei Tagen Retrocomputing in seiner feinsten Form. Start ist am Samstag ab 10 Uhr, Eintritt frei. Nähere Informationen finden Sie hier .

Adresse: Kulturhalle Steinheim, Ludwigstr. 67, 63456 Hanau

OK KID & Freunde in Gießen

Die Gießener Band "OK Kid" gibt am Samstag ein kostenfreies Konzert in ihrer Heimatstadt. Mit dabei sind mehrere Freunde der Band, so dass die Kirchenplatz-Bühne auf dem Stadtfest nicht mehr stillstehen wird. Die Musiker werden einen Abend lang die größte Bühne auf dem Stadtfest kuratieren und bringen drei weitere Acts auf die Bühne. Beginn: 19.30 Uhr, freier Eintritt.

Adresse: Kirchenplatz-Bühne, Innenstadt, 35390 Gießen

Tag der offenen Tür im Staatstheater Darmstadt

Offene Bühnen, Theatermarkt, Workshops, Führungen, offene Proben und vieles mehr: Zu Beginn der neuen Spielzeit öffnet das Theater seine Türen und es gibt einiges zu entdecken: Von Führungen hinter den Kulissen und offenen Bühnen bis hin zu Probeneinblicken auf die kommende Saison. Das Motto: "Theater hautnah". Los geht's in Darmstadt ab 14 Uhr, den Abschluss bildet um 19.00 Uhr ein Open-Air-Konzert auf dem Georg-Büchner-Platz. Veranstaltung kostenlos besuchbar.

Adresse: Staatstheater Darmstadt, Georg-Büchner-Platz, 64283 Darmstadt

Der Medicus - Das Musical in Fulda

Das Musical nach dem Weltbestseller von Noah Gordon kehrt auf die Bühne des Schlosstheaters Fulda zurück und sorgt für Unterhaltung für die ganze Familie. Tickets gibt es ab 38 Euro, los geht es mittags um 14.30 Uhr und abends um 19.30 Uhr.

Adresse: Schlosstheater, Schlossstr. 5, 36037 Fulda





