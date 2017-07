Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen. Hier gibt es Tipps zu Veranstaltungen in allen hessischen Regionen, oftmals sogar kostenfrei.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Wasserspiele in Bad Soden-Salmünster

Seit dem 13. Juli werden in Bad Soden-Salmünster die "Wasserspiele" abgehalten. Neben Lesungen werden an der "Arena in der Salz" auch Konzerte veranstaltet. So auch diesen Montag, wenn die Kapelle Schottischer Spessart in dem osthessischen Kurort auftritt. Beginn 19.30 Uhr. Eintritt frei.

Adresse: Open Air Arena in der Salz (Badestraße), 63628 Bad Soden-Salmünster

Maintower live aus dem Römerkastell Bad Homburg

Die hr-Sendungen "maintower" und "alle wetter!" gehen auf Tour durch Hessens schönste Ferienregionen. Dabei machen sie am Montag im Bad Homburger Römerkastell Halt. Interessierte können ab 16:30 Uhr dabei sein, bevor "maintower" um 18 Uhr und "alle wetter!" um 19:15 Uhr live ausgestrahlt werden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Adresse: Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, Saalburg 1, 61350 Bad Homburg v. d. Höhe

Musik im verzauberten Melsunger Schlossgarten

Im Melsungener Landgrafenschloss finden noch bis August unter der Woche Konzerte statt. Am Dienstag kommt die Band "Soko Sound" in den Schlossgarten. Los geht es ab 19 Uhr. Eintritt frei.

Adresse: Schlossgarten am Landgrafenschloss, Kasseler Straße 29, 34212 Melsungen

Konny im Kurbad Kassel

Es ist außergewöhnliche Punkmusik angesagt: Der Liedermacher "Konny" kommt mit seiner Gitarre am Dienstag ins Kasseler Kollektivcafé Kurbad. Stattfinden soll das Konzert auf der Terrasse des Kurbads, sofern das Wetter hält. Beginn ist um 19 Uhr. Der Besuch ist kostenlos.

Adresse: Kollektivcafé Kurbad, Sternstraße 20, 34123 Kassel

Dokuabend in der Offenbacher Afip

Die Afip, die Akademie für interdisziplinäre Prozesse, zeigt am Mittwoch den Film "Tomorrow - Die Welt ist voller Lösungen". Es geht darum, Lösungen aufzuzeigen, die den globalen ökologischen Kollaps eindämmen könnten. Beginn des Abends ist um 19 Uhr, die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Eintritt frei.

Adresse: Akademie für interdisziplinäre Prozesse, Ludwigstraße 112 a, 63067 Offenbach

Darmstadt: "Rendevouz mit einem Kometen"

Im Rahmen der Ausstellung "Rosetta - Europas Kometenjäger“ zeigt das Hessische Landesmuseum Darmstadt den Film "Rendevouz mit einem Kometen". Geplant ist eine Vorführung im Römischen Hof, bei schlechtem Wetter findet diese im Vortragssaal statt. Beginn 21 Uhr, Vorführung kostenlos.

Adresse: Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Friedensplatz 1, 64283 Darmstadt

Livemusik im Fuldaer Schlosshof

"Late Night Live" im Schlosshof: Ab 21.30 Uhr tritt die "Band Scholz & Friends" im Theaterhof auf. Die Musiker, nicht verwandt oder verschwägert mit der gleichnamigen Werbeagentur, widmen sich Musikklassikern, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. Eintritt frei.

Adresse: Theaterhof im Schlosshof, Schloßstraße, 36037 Fulda

STOFFEL in Frankfurt

Seit dem 14. Juli ist das STOFFEL zurück im Frankfurter Günthersburgpark. Bis 12. August bietet dort das Stalburg Theater unterschiedliche Bands, Kabarettisten oder Autoren eine Bühne. Am Donnerstag geht es schon um 15 Uhr los. Bernd Gieseking erzählt zunächst den kleineren Zuhörern spannende Geschichten, später widmet er sich dem erwachsenen Publikum. Am Abend spielt ab 20 Uhr Hugo Race mit seiner "Blues / Roots Futurismus"-Band "Fatalists". Wie immer beim Stoffel ist der Besuch kostenlos.

Adresse: Günthersburgpark, Wetteraustraße 7, 60389 Frankfurt

Bierfest in Fulda

Ab Freitag dreht sich in Fulda drei Tage lang alles um die Welt des Bieres. Von Verköstigungen diverser Sorten über Informationen zur Herstellung bis hin zum Musikprogramm mit der Partyband "Frontal" wird einiges geboten. Start ist am Freitag um 12 Uhr, die Band spielt ab 19.30 Uhr. Eintritt frei.

Adresse: Museumshof, Kasernengäßchen 4, 36037 Fulda

Open Doors Festival in Neu-Isenburg

Es ist das größte Fest des Jahres in Neu-Isenburg. Von Freitag bis Sonntag werden dort zum 25. Jubiläum mehrere Bühnen aufgebaut, auf denen Musiker das Publikum von ihrer Kunst überzeugen können. Los geht es am Freitag gegen 18 Uhr, unter anderem mit den Bands "Mallet" und "U12". Und: Auch für die Kleinen ist gesorgt, mit einem Unterhaltungsprogramm. Dabei ist zum Beispiel das Kindertheater "Galli" aus Frankfurt. Eintritt frei.

Adresse: Innenstadt, 63263 Neu-Isenburg

Weltmusik in Loshausen

Im Schlosspark Loshausen findet bereits seit Freitag das 16. Weltmusik Openair Festival statt. An insgesamt drei Tagen soll Interessierten dort ein Einblick in andere Kulturen gewährt werden. Neben Workshops, bei denen sich Stimmakrobaten beispielsweise an der Kunst des Beatboxing versuchen können, gibt es auch zahlreiche Konzerte. Highlight am Samstag: Die Band "Casino Gitano" aus Berlin, die Gypsy-Klänge mit Swing und Punk verbindet. Start am Samstag ist um 10.30 Uhr.

Kosten für die Workshops: 8 bis 23 Euro. Eintritt zum Festival: 20 Euro.

Adresse: Schlosspark Loshausen, Kasseler Str., 34628 Willingshausen

Kurparkfest in Bad Orb

Am Samstag startet in Bad Orb das Kurparkfest 2017. Es gibt ein vielfältiges Musikprogramm und zahlreiche Bewirtungsstände. Am Abend sorgen mehr als 10.000 Windlichter und ein großes Feuerwerk für eine romantische Stimmung. Die Eröffnung des Festes um 16 Uhr ist kostenlos, der Eintritt für das Lichterfest ab 18 Uhr beträgt 2 Euro bis 5 Euro.

Adresse: Kurpark Bad Orb, 63619 Bad Orb

Frankfurt: Sommerwerft in der Weseler Werft

Bereits seit Freitag läuft an der Frankfurter Weseler Werft das Programm der Sommerwerft. Live Perfomances, Poetry, Theater, Live-Musik und anderes wird dort bis 6. August geboten. Am Sonntag steht unter anderem ein "Flowmarkt “ auf dem Programm und Highlight dürfte sicherlich das Open Air Kino ab 22 Uhr sein. Weitere Infos zum Programm finden Sie hier . Der Besuch ist kostenlos.

Adresse: Weseler Werft, Eckhardtstraße, 60314 Frankfurt

Holofernes bei Heimspiel Knyphausen in Eltville

Im ehrwürdigen Anwesen des Barons Knyphausen geben sich an diesem Wochenende wieder die feinsten Künstler Deutschlands die Klinke in die Hand. Während die ersten beiden Tage des Festivals bereits komplett ausgebucht sind, stehen für den letzten noch einige Tagestickets zur Verfügung. Zu erleben ist unter anderem Judith Holofernes, ehemalige Leadsängerin von "Wir sind Helden“. Es gibt auch ein "Heimspiel Frühschoppen". Los geht es am Sonntag um 10 Uhr. Das Tagesticket kostet 12,50 Euro.

Adresse: Erbacher Str. 28, 65346 Eltville am Rhein

