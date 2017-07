Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu Veranstaltungen in allen hessischen Regionen – viele sind sogar kostenfrei.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Veranstaltungen diese Woche in Hessen – auch in Ihrer Region:

"Night of Dance" bei der Sommerwerft Frankfurt

Am Montagabend präsentieren mehrere internationale Künstler ihre Stücke und Performances. Insgesamt vier Stücke werden aufgeführt. Bei einem geht es um die unterschiedliche Wahrnehmung von Zeit und bei einem anderen um die Frage "Was ist Weiblichkeit?" Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Adresse: Theater im Zelt, Weseler Werft, 60314 Frankfurt

"Summer in The City" bei den Burgfestspielen Bad Vilbel

Zwischen "freier Liebe" und politischem Aufbruch: Im Rahmen der diesjährigen Burgfestspiele in Bad Vilbel wird die 60er-Jahre-Revue "Summer in the City“ aufgeführt. Beginn ist um 20.15 Uhr. Ticketpreise zwischen 25,80 Euro und 40,80 Euro.

Adresse: Klaus-Havenstein-Weg, 61118 Bad Vilbel

"Marillion" in der Batschkapp

Mit ihrem Tophit "Kayleigh“ werden sie heute noch hoch und runter gespielt. Am Dienstag kommt die Band "Marillion" mit ihrem neuen Album "F.E.A.R." in der Frankfurter Batschkapp. Start: 19 Uhr, Eintritt: 49,50 Euro.

Adresse: Batschkapp, Gwinnerstraße 5, 60388 Frankfurt

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Gleich zwei Bands im Darmstädter Schlossgarten

Im Rahmen der Darmstädter Konzertreihe "laut und leise“ treten am Dienstag die Bands "Fooks Nihil" und "Tempest Man" auf. Während die drei Wiesbadener von Fook Nihil auf ihren dreistimmigen Gesang setzen, vermischen die Jungs von "Tempest Man", den Sound der 70er mit modernen Klängen. Beginn ist um 20.30 Uhr. Eintritt ist kostenlos. Spenden sind erwünscht.

Adresse: Schlossgarten, Marktplatz 15, 64283 Darmstadt

Historischer Stadtteilrundgang in Kassel

Der Stadtteilhistoriker Christian Klobuczynski lädt Sie am Mittwoch dazu ein, die Geschichte des Kasseler Stadtteils "Wesertor" näher zu erkunden. Dabei geht er insbesondere auf die Geschichte des Pferdemarktes ein und zeigt die historischen Gebäude der Stadt. Start ist um 18 Uhr, Teilnahme kostenlos.

Adresse: Braumanufaktur Steckenpferd, Kastenalsgasse 8, 34117 Kassel

Andreas Dresen, Axel Prahl & Band in Schlüchtern

Andreas Dresen, Axel Prahl & Band. Bild © Buschfunk

Andreas Dresen und Axel Prahl, der eine ist Regisseur, der andere Kommissar des Tatorts aus Münster, treten am Mittwoch gemeinsam mit Band in Schlüchtern zu ihrem einzigen Konzert in Hessen in diesem Jahr auf. Und das sogar Open Air, sofern das Wetter hält. Wenn nicht, wird es in die Stadthalle verlegt. Los geht es um 20 Uhr, Eintrittspreis (AK) 26 Euro.

Adresse: KUKI Open-Air-Bühne im Klosterhof im ehemaligen Benediktinerkloster in Schlüchtern, Im Kloster 1, 36381 Schlüchtern

Musik im Schlosspark Buseck

You’ve got a park? You need music! So oder so ähnlich scheint das Motto in diesem Sommer zu sein. Und so treten auch im Schlosspark zu Buseck immer wieder Bands auf. Am 27. Juli kommt die Band mit dem raffinierten Namen "FireBeazz" nach Mittelhessen und heizt dort ab 18 Uhr dem Publikum ein. Eintritt gratis.

Adresse: Buseck Schlosspark, Am Schlosspark, 35418 Buseck

Weitere Informationen Tipps, Fragen oder Anregungen zu Veranstaltungen in Hessen? Schreiben Sie eine Mail. Ende der weiteren Informationen

Sommerfest im Museum Wiesbaden

Zur Eröffnung der Ausstellung "Thomas Werner – VORNE" lädt das Museum Wiesbaden zu einem Sommerfest im Hof des Museums. Neben den Werken des Künstlers können Sie später auch die Jazzmusik des Karl-H.-Nagel-Trios genießen. Start ist um 19 Uhr, Eintritt kostenlos.

Adresse: Museum Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 2, 65185 Wiesbaden

ZwischenDECKundTAPE in Kassel

Seit 2012 gibt es in Kassel die Konzertreihe ZwischenDECKundTAPE , bei der kleinere, meist regionale Künstler auftreten. So auch in diesem Jahr. Am Freitag, dem 28. Juli kommen gleich sieben unterschiedliche Acts nach Nordhessen, so unter anderem "Frau Pauli“ und "Linda Rum“. Los geht es hier um 17 Uhr. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.

Adresse: Grillplatz Kassel Niederzwehren, Wartekuppe 2, 34134 Kassel

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Gernot Hassknecht in Dreieich

Nicht nur die "Heute Show" ist sein Zuhause, sondern auch Hessen - und in die kehrt der gebürtige Seeheimer am Freitag zurück. Ab 20 Uhr stellt der Kabarettist, der mit echtem Namen Hans-Joachim Heist heißt, im Burggarten Dreieichenhain sein Programm "Jetzt wird’s ernst“ vor. Ticketpreise: zwischen 31 und 40 Euro.

Adresse: Burggarten Dreieichenhain, Fahrgasse 52, 63303 Dreieich

Folk in Bad Wildungen

Im Rahmen des Kultursommers Nordhessen ist an mehreren Tagen Folk im Kurpark Bad Wildungen angesagt. Am Samstag kommen gleich drei Bands in den Park. Adjjri Odametey & Band, La Smala Banda und Teresa Bergmann & Band spielen ab 19 Uhr Musik aus den unterschiedlichsten Ecken dieser Welt, von Neuseeland bis Kolumbien. Kartenpreise: zwischen 14 Euro und 18 Euro.

Adresse: Kurpark Bad Wildungen, An der Georg-Viktorquelle 3, 34537 Bad Wildungen

Thaifest in Bad Homburg

Am Samstag startet in Bad Homburg eines der größten Festivals zu thailändischer Kultur in Deutschland. An zwei Tagen können Sie sich dort über die Schönheit des Landes informieren, aber auch Kunst- und Kulturangebote und den ein oder anderen leckeren Snack aus der thailändischen Küche genießen. Besonderes Highlight: Darbietung der Kampfsportart "Thai Boxen“ ab 17 Uhr. Die Veranstaltung startet am Samstag ab 11 Uhr, der Besuch ist kostenfrei.

Adresse: Sala Thai, Bad Homburg Kurpark, 61348 Bad Homburg

Musik in der Wasserburgruine

In der eindrucksvollen Wasserburgruine zu Friedewald wird aktuell der "Musiksommer“ abgehalten. Am Sonntag gibt sich dort der gemischte Chor Landershausen ein Stelldichein und zeigt den Besuchern ab 15 Uhr die Stimmgewaltigkeit dieses Ensembles. Eintritt frei.

Adresse: Wasserburgruine Friedewald, Schlossplatz, 36289 Friedewald

Comedy auf dem Stoffel

Am Sonntag kommt der hessische Radiomann und Comedian Johannes Scherer mit seinem Programm "Keinangsthasen“ in den Frankfurter Günthersburgpark. Beginn ist um 16 Uhr, die Veranstaltung ist kostenlos.

Adresse: Günthersburgpark, Wetteraustraße 7, 60389 Frankfurt





Tipps, Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie unserem Autor eine Mail .