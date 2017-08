Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu Veranstaltungen in allen hessischen Regionen - viele sind sogar kostenfrei.

Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Zissel Fest in Kassel

Zum ersten Mal im Jahr 1926 veranstaltet, findet das traditionsreiche Heimat- und Wasserfest immer am ersten Wochenende im August statt. Der Montag ist der letzte Tag des großen Volksfestes in Kassel. Auf der Regattawiese wird ab 13 Uhr Musik gespielt, von Madison bis Mr. Radio treten dort gleich mehrere Bands auf und ab 17 Uhr wartet die Zisselmeile auf ihre Gäste. Der Eintritt ist frei.

Adresse: An der Karlsaue 20 b, 34121 Kassel

Führung durch das Frankfurter Straßenbahn-Depot

Falls Sie sich schon mal gefragt haben, wie es hinter den Kulissen der Verkehrsgesellschaft Frankfurt aussieht, dann haben Sie am Montag die Chance, einen Einblick zu erhaschen. Die VGF öffnet für Interessierte ihr Straßenbahn-Depot und zeigt, wie Frankfurt zum Laufen gebracht wird. Beginn ist um 18 Uhr, Eintritt ist kostenlos. Anmeldung per Mail an dasgutleutviertel@gmail.com.

Adresse: VGF Betriebshof Gutleut, Mannheimer Straße 117, 60327 Frankfurt

Vortrag zu Neil Armstrong: Auf dem Mond und in Fulda-Sickels

Im Juli 1969 kehrte Neil Armstrong von seiner Expedition zum Mond zurück und wasserte im Pazifik. Gut ein Jahr später, am 8. August 1970, war der Astronaut auf dem Airfield in Fulda-Sickels zu Gast. Dort knüpfte er freundschaftliche Kontakte, unter anderem zu Helmut Dette, der am Dienstag Auskünfte zur Mission der Apollo 11 gibt und auch auf die Argumente der Zweifler antwortet.

Der Vortrag beginnt um 19.30, die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen unter der Rufnummer 0661-928980 oder per Email (DAFKS@gmx.de) möglich.

Adresse: Vereinshaus des DAFKS, 36041 Fulda-Münsterfeld

Anastacia in Hanau

Die amerikanische Pop-Sängerin kommt am Dienstag ins Amphitheater Hanau im Schlosspark des Schlosses Philippsruhe. Im Gepäck natürlich ihre Hitsongs wie "I'm outta love", "Paid my dues" oder "I belong to you". Beginn ist um 19.30 Uhr, Tickets kosten 73,50 Euro.

Adresse: Amphitheater, Schlosspark Philippsruhe, 63454 Hanau

Kiezkaufschmaus in Wiesbaden

In Wiesbaden haben Sie am Mittwoch die Möglichkeit, ein Mischkonzept aus Streetfood, Craft Drinks und Designmarkt zu besuchen. Daneben erwartet Sie Live-Musik von der "Tonkombüse" bei hoffentlich gutem Wetter. Der Eintritt ist frei, los geht's ab 18 Uhr.

Adresse: Schwalbacher Straße 72, 65183 Wiesbaden

Kinderspaßwoche in Gelnhausen

Die Stadt Gelnhausen veranstaltet in der letzten Woche der Sommerferien die "Kinderspaßwoche" und am Mittwoch lädt das Kino Gelnhausen zu einem bunten Programm ein. Ab 11 Uhr zeigt das Kino einen Überraschungsfilm (FSK 0). Alle Kinder sind willkommen. Besuch kostenlos, Anmeldung per Telefon unter 06051/830109 oder per Mail an hauptamtgn@gelnhausen.de (Betreff "Kinderspaßwoche").

Adresse: Kino Gelnhausen, Herzbachweg 1-3, 63571 Gelnhausen

Das Weinfest in Hanau

Am Donnerstag beginnt in Hanau das bis Sonntag gehende Weinfest, bei dem es nicht nur alkoholische Getränke, sondern auch Kunsthandwerk und mehrere Bands geben wird. Von Swing bis Rock sollte hier für jeden etwas dabei sein und am Donnerstag sind "Die Schwiegersöhne“ zu Gast. Beginn 18 Uhr, Eintritt frei. Weitere Informationen finden Sie hier .

Adresse: Schlossgarten Hanau, Schloßplatz, 63450 Hanau

Musik in Langen

Die polnische Sängerin Nina Rose kommt in das "Café Beans" nach Langen. Dort stellt sie ab 20 Uhr Coversongs und eigene Werke vor. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos.

Adresse: Café Beans, Lutherplatz 6 , 63225 Langen

Künstlergespräch in der Kunsthalle Darmstadt

Der Filmkünstler Waref Abu Quba kommt nach Darmstadt, denn ab Freitag werden die Werke des Syrers gezeigt. Er stellt sich ab 20 Uhr in der Kunsthalle in einem Gespräch den Fragen von Gary Vanisian vom Filmkollektiv Frankfurt. Teilnahme kostenfrei.

Adresse: Kunsthalle Darmstadt, Steubenplatz 1, 64293 Darmstadt

Open Air Kino in Melsungen

In ganz Hessen haben Sie diesen Sommer die Möglichkeit, sich unter freiem Himmel die feinsten Kinostreifen anzuschauen. So auch in Melsungen. Dort läuft am Freitag der Film "Der Staat gegen Fritz Bauer". Los geht es um 21.30 Uhr, Eintritt: 7 Euro.

Adresse: Freilichtbühne, Lindenbergstr. 34212 Melsungen

KFZ-Sommerfest in Marburg

KFZ-Sommerfest mit reichlich Musik, Comedy und Flohmarkt. Das Programm beginnt um 16.30 Uhr mit einer Artistik-Comedy-Show von "The Suits“ und am Abend spielt unter anderem die Band "Bye Beneco" aus Südafrika. Start des Sommerfests ist um 16 Uhr. Eintritt frei.

Adresse: Kulturzentrum KFZ Marburg, Biegenstraße 13, 35037 Marburg

Stefanie Heinzmann in Friedberg

Die Schweizerin Stefanie Heinzmann, unter anderem bekannt durch den Gewinn eines Casting-Wettbewerbs von Stefan Raab, kommt am Samstag nach Friedberg. Ab 20 Uhr tritt die Sängerin auf, der Kartenpreis beläuft sich auf rund 31 Euro.

Adresse: Zirkuszelt auf der Seewiese, Seewiese 6, 61169 Friedberg

Konzert im Orange Beach

Der Orange Beach ist an Sommertagen einer der schönsten Orte Frankfurts. Um diesen zu würdigen, machen die Gutleut-Tage hier Halt und so geben die "DingDongDaddies" eines ihrer seltenen Konzerte beim Strand am Rande des Gutleutviertels. Die Musiker spielen für Sie umsonst und Start ist um 17 Uhr.

Adresse: Orange Beach, Gutleutstraße 391, Frankfurt

Alle Farben 6 Stunden Session Open Air in Babenhausen

Am Sonntag heißt es für House- und Techno-Freunde am Sickenhöfer See "volle 6 Stunden Alle Farben unter freiem Himmel" mit einem bunten Spektrum an Musik, Gästen wie Ben Brown und Sascha Lebemann und Streetfood. Beginn ist um 12 Uhr, die Ticketpreise liegen bei 18 Euro.

Adresse: Am Hardtweg 1, 64832 Babenhausen





