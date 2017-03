Eine besondere Leckerei für alle Handkäs-Liebhaber und Fans der leichten Küche. Unser Rezept-Tipp im Kurzvideo: Handkäs-Tatar mit Apfel-Schmand-Vinaigrette.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Zutaten für 2 Portionen:

2 Handkäs

1 Apfel (z.B. Jonagold)

1 Zwiebel (rot)

2 EL Apfelessig

2 EL Schmand

Salz und Pfeffer

Schnittlauch zum Garnieren

Zubereitung:

Handkäs am besten kurz anfrieren, dann lässt er sich besser in dünne Scheiben schneiden. Handkäs-Scheiben, Apfelspalten und Zwiebeln fein würfeln. Apfelessig, Salz und Pfeffer gut unterrühren, Schmand vorsichtig unterheben. In Gläser füllen und mit Schnittlauch garnieren.