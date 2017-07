Bild © Holi Festival of Colours

Ein buntes Musikfestival in Offenbach: das indische Frühlingsfest "Holi" im europäischen Sommer.

Ein buntes Musikfestival in Offenbach: das indische Frühlingsfest "Holi" im europäischen Sommer.

Das ist los am Wochenende

Eine Farborgie mit Live-Musik in Offenbach, "Wonder Woman" im Autokino Gravenbruch und ein Konzert mit Horn und Flöte um 5 Uhr früh in Zierenberg - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 7. Juli

Wonder Woman im Autokino Gravenbruch

Open Air und keine Angst vor Regen: Das bietet das älteste Autokino Europas in Neu-Isenburg-Gravenbruch. Die Kinoleinwand ist 24 Meter breit und 10 Meter hoch. Bis zu 250 Pkw finden auf dem Gelände Platz. Der Filmton kommt direkt aus dem Autoradio. Und: Hunde dürfen mit! Auf dem Programm steht "Wonder Woman" mit Gal Gadot, Chris Pine und Connie Nielsen: Diana lebt auf der Insel der Amazonen. Auch dort herrscht immerzu Krieg. Dann strandet ein Mann. Los geht es um 22 Uhr. Eintritt pro Person: 10 Euro.

Adresse: DRIVE IN Autokino Frankfurt Gravenbruch, Außenliegend Autokino, 63263 Neu-Isenburg

Die Zigarette danach in Biebergemünd

Die spanische Gruppe "El Cigarrito de Despues" verbindet Flamenco, Swing, Reggae und Ska. Neun Künstler spielen Gitarre, Klavier, Trommel, Bongo - und singen. Doch sie machen nicht nur Musik. Auch andere Kunstrichtungen gehören zum Programm. Eine malt, der andere jongliert mit Feuer und Licht. Landestypisches Fingerfood sowie Getränke runden den "Spanischen Abend" ab. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten 16,60 Euro.

Adresse: Scheune Biebergemünd/Lützel, Hufeisenstr.3, 63599 Biebergemünd

Gassensensationen in Heppenheim

Drei Männer auf Stelzen machen vor nichts halt. Sie überschreiten alles, klettern in Häuser, tauschen Fahrräder gegen Möbel oder entführen Autos. Die Gruppe "Irrwisch" ist unterwegs in Heppenheims Altstadt. "Wir erzeugen kein Chaos, bloß eine andere Ordnung." Poesie unter freiem Himmel. Eine der Gassensensationen beim "Internationalen Straßentheaterfestival" . Auf dem Programm stehen Theaterstücke mit Artistik, Puppen oder Füßen, aber auch Trommelworkshops oder die zauberhaften Impressionen eines Sandmalers. Von 16 Uhr bis Mitternacht. Eintritt frei. Noch bis Samstag.

Adresse: In den Gassen der Altstadt, 64646 Heppenheim (Bergstraße)

Ein Sandmaler wird zum Engel: sensationelle Straßenkünstler in Heppenheim. Bild © Gassensensationen

Samstag, 8. Juli

Holi Festival of Colours in Offenbach

Ein wilder Farbenrausch mit Musik: Das ist das "Holi Festival of Colours“ . Stündlich gibt es einen Countdown, bei dem die Besucher ihre Farbbeutel in die Luft werfen oder um sich schleudern können - die europäische Variante des indischen Frühlingsfestes. Die Musik-Acts reichen von "Die Atzen", über "Honka" und "Izzy Trixx" bis hin zu den DJs Dens und Easy. Zudem erscheinen im "Crazy Wonderland" Magier, Wahrsager, Akrobaten und Feen. Von 12 bis 22 Uhr. Eintritt plus 5 Farbbeutel: 31,32 Euro.

Adresse: Sparda-Bank-Hessen-Stadion, Waldemar-Klein-Platz 1, 63071 Offenbach (Main)

Mittelalterfest in Büdingen

Für alle, die Zeitreisen lieben: Büdingen feiert sein Mittelalterfest . Der historische Stadtkern mit der Festungsanlage bietet die passende Kulisse, wenn Handwerker, Spielleute, Gaukler, Feuerschlucker und Tanzgruppen gemeinsam mit 150 Händlern die Vergangenheit auferstehen lassen. Auch ein Theaterstück zur Hexenverfolgung steht auf dem Programm: "Ist denn da niemand, der mich hört?" Das Fest öffnet seine Tore am Samstag von 13-24 und Sonntag von 11-19 Uhr. Eintritt: 7 Euro. Gewandete 4.

Adresse: Altstadt, Marktplatz, 63654 Büdingen

Das Mittelalter grotesk: ein Spielmann in Büdingen. Bild © Stadt Büdingen

Myles Sanko im Kulturzelt Kassel

Der Brite Myles Sanko war der Überraschungssieger des vergangenen Kulturzelt-Sommers. Die Veranstalter beschlossen daher, ihn dieses Jahr wieder zu dem Kasseler Musikfestival einzuladen. Seine Songs besitzen eine große Bandbreite: vom melodischen Soul-Jazz über Acid Jazz bis hin zum tanzbaren Feel-Good-Soul. Er selbst sagt: "Meine Musik soll ein Ort sein, an dem man sich lebendig fühlt." Los geht es um 19.30 Uhr. Tickets ab 24 Euro.

Adresse: Kulturzelt Kassel, Auedamm 2, 34121 Kassel

Sonntag, 9. Juli

Satirisches Musical "Alma" in Wetzlar

Genie-Groupie oder Göttin der Begabten – Alma Mahler-Werfel hatte vor 100 Jahren alle Alpha-Männer der Kunst im Bett: die Musiker Mahler und Zemlinsky, die Maler Klimt und Kokoschka, die Schriftsteller Hauptmann und Werfel, den Architekten Gropius. 50 Jahre nach ihrem Tod schreibt Tom van Hasselt das erste Musical über die Muse: "Alma und das Genie" . Er spielt alle Männer und Nini Stadlmann ist Alma. "Zwei Menschen, die Göttliches erstreben und doch nur allzu Menschliches erleiden." Das Musical gewann den Deutschen Musical Theater Preis. Los geht's um 19 Uhr. Tickets: 25 Euro.

Adresse: Lottehof, Lottestraße, 35578 Wetzlar

Feuer und Flamme im Hessenpark

Sie lassen das Feuer für sich arbeiten, zwingen mit Hammer und Amboss dem Metall ihren Willen auf, ertränken es zischend im kalten Wasser: Der Hessenpark stellt mit "Feuer und Flamme" das Schmiedehandwerk vor. Dabei werden eine Schmiede und ein Hammerwerk in Betrieb sein. Außerdem findet zwischen zehn Hufschmieden ein Wettbewerb statt, bei dem die Besucher mit Glück ein Hufeisen ergattern. Und wer sich selbst ausprobieren möchte: Schlageisen auf Feuerstein - da fliegen die Funken. Von 11 bis 17 Uhr. Eintritt: 8 Euro, Kinder 2,50.

Adresse: Freilichtmuseum Hessenpark, Laubweg 5, 61267 Neu-Anspach

Ein eher schmächtiger Schmied. Doch er beherrscht sein Handwerk - mit "Feuer und Flamme". Bild © Hessenpark

Sonnenaufgangskonzert in Zierenberg

Nichts für Langschläfer: Um 5 Uhr beginnt das "Duo Querhorn" auf dem Dörnberg sein "Sonnenaufgangskonzert". Mit Alphorn und Flöte begrüßen sie den Tag. Chai Min Werner und Johannes Hustedt spielen Bach und Mozart, alpenländische Musik sowie Werke zeitgenössischer Komponisten. Die beiden zirpen, zwitschern, trillern, rasseln, bimmeln, brummeln - immer wieder entstehen neue Klangwelten. Das Konzert ist ein Klappstuhl-Konzert: Bitte Sitzgelegenheit mitbringen. Eintritt: 10 Euro. Ein Frühstück im Anschluss kostet 15 Euro.

Adresse: Hoher Dörnberg, Treffpunkt: Tagungshaus, Auf dem Dörnberg 12, 34289 Zierenberg

