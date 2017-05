Schwerer Unfall am frühen Morgen im Vogelsbergkreis: Beim Zusammenstoß zweier Autos zwischen Homberg und Mücke sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Bei einigen ist der Zustand kritisch.

Der Unfall ereignete sich nach Mitteilung der Polizei am Montag gegen 6.25 Uhr auf der Landstraße zwischen Homberg-Büßfeld und Mücke-Bernsfeld (Vogelsberg). Ein Auto wollte in einer lang gezogenen Rechtskurve einen Lastwagen überholen und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Alle vier Insassen des ersten Autos, dessen 31 Jahre alter Fahrer nicht auf den Gegenverkehr geachtet hatte, wurden schwer verletzt, zwei von ihnen nach Auskunft eines Polizeisprechers lebensgefährlich. Auch der 56 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zum Abtransport der Verletzten kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Die Einsatzkräfte sperrten die Landstraße 3072 an der Unfallstelle in beiden Richtungen. Der Sachschaden beträgt rund 22.500 Euro.

Sendung: hr1, 22.05.2017, 09.30 Uhr