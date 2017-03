16-Jährige hilft krebskranken Kindern in Kolumbien

Die Schülerin Lara Gruber aus Wettenberg hat acht Monate in Kolumbien gelebt. Dort startete sie einen Aufruf der besonderen Art.

In ihrer letzten Woche in Kolumbien hat Lara Gruber (2. v. re.) einen Spendenscheck an die "Fundacion Chanitá" übergeben. Bild © Lara Gruber

Juli 2016, Lara Gruber bricht zu ihrem Abenteuer auf: von Hessen einmal über den Atlantik nach Kolumbien. Dort lebt sie bei ihrer Gastfamilie in Ibagué, etwa 200 Kilometer westlich der Hauptstadt Bogotá. Primär will Lara, die aus dem Wettenberger Ortsteil Krofdorf-Gleiberg (Gießen) kommt, während ihres Aufenthaltes Spanisch lernen. Doch schnell stellt die 16-Jährige fest: "Die Schattenseite in diesem Land ist die Armut."

Laras Gastfamilie lebt in Ibagué, etwa 200 Kilometer westlich der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Bild © hessenschau.de

Die Situation im Land bewegt die Schülerin so, dass sie helfen will. Die 16-Jährige kommt auf die Idee, eine Spendenaktion für krebskranke Kinder zu starten. "Fundación Chanita " heißt die Organisation, die Lara fördern möchte. Gründerin ist die Ärztin Carmenza Uribe, die Cousine ihrer Gastmutter. Deren Sohn war selbst an Krebs erkrankt und ist inzwischen geheilt. In Uribes Einrichtung finden Familien mit krebskranken Kindern Unterkunft und medizinische Betreuung zugleich.

Spenden in Etappen

Damit Schülerin Lara vor Ort Spendengelder übergeben kann, richten ihre Eltern in Deutschland ein Konto ein. Die Gießener Allgemeine hat als erstes über die Aktion berichtet. Auf diesem Weg sind innerhalb weniger Wochen rund 4.200 Euro zusammen gekommen. Umgerechnet sind das etwa 13 Millionen kolumbianische Pesos. Die Einnahmen leiten Laras Eltern direkt an ihre Tochter weiter. Dies übergibt sie der Organisation, die zu ihren Ehren gleich ein Fest veranstaltet hat.

"Ich kann nur einmal am Tag knapp 200 Euro abheben, daher überweise ich das Geld in Etappen", meint Lara. Das Abhebevolumen an kolumbianischen Geldautomaten ist limitiert.

Betten, Spielzeug und eine Waschmaschine

Mit den Spenden möchte Lara neue Betten für die Stiftung finanzieren. Durch die hohe Inflation in Kolumbien kann mit den Einnahmen viel bewirkt werden: "Wir würden gerne Spielzeug kaufen. Eine Waschmaschine haben wir schon ersteigert", so Lara. Den Großteil des Geldes will die Organisation jedoch für Medikamente verwenden. "Weil die Behandlungen der Kinder kaum finanziert werden können", erklärt die Gleibergerin weiter.

Lara kehrt am Sonntag, 12. März nach Deutschland zurück – und steckt voller Tatendrang. Für Ende des Jahres plant sie bereits eine weitere Aktion in Kolumbien: Dieses Mal möchte sie körperlich und geistig behinderten Kindern helfen.