Der türkische Wahlkampf erreicht auch Hessen: Am Samstag zog eine Demonstration von Gegnern der geplanten Verfassungsreform durch die Frankfurter Innenstadt. Die Reform öffne den Weg für eine Diktatur, befürchten Teilnehmer.

"Nein zum Faschismus und zur Ein-Mann-Diktatur durch das Präsidalsystem" stand auf den Plakaten, oder "Frankfurt sagt Nein zur Dikatur". 250 Menschen zogen am Samstagnachmittag nach Angaben der Polizei vom Frankfurter Hauptbahnhof zum Römer. Sie protestierten gegen die geplante Verfassungsreform in der Türkei. Die Demo verlief ohne Zwischenfälle.

"Die Reform stellt unser politisches System infrage", sagte Sengül Yalcin-Ioannidis. Sie ist Mitglied im HDK, dem "Demokratischen Kongress der Völker", aus dem die wichtigste türkische Oppositionspartei HDP hervorgegangen war. Aber an der Demo waren explizit keine Parteizeichen zu sehen. Angemeldet hatte sie eine Privatperson, aufgerufen hatte die Plattform mit dem Namen "Hayir", das türkische Wort für "Nein". Laut Yalcin-Ioannidis engagieren sich darin in der Rhein-Main-Region unter anderem Türken, Kurden und Armenier.

Es gehe nicht um Erdogan - sondern um das System

Weitere Informationen Referendum zum Präsidialsystem Bei dem Referendum am 16. April geht es um den Vorschlag, in der Türkei ein Präsidialsystem zu etablieren. Der Staatspräsident wäre dann auch der Regierungschef, das Amt des Ministerpräsidenten würde entfallen. Stattdessen könnte der Präsident Minister ohne Zustimmung des Parlaments ernennen und entlassen. Kritiker befürchten, dass damit die Regierung nicht mehr kontrolliert werden könnte und der Weg frei wäre für eine Diktatur. In Hessen dürfen rund 120.000 Türken beim Referendum abstimmen. Ende der weiteren Informationen

Jeden Samstag betreibt die Gruppe auch einen Info-Stand auf der Zeil. Yalcin-Ioannidis sagte, es gehe nicht um den derzeitigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, sondern um das System: Mit der geplanten neuen Verfassung werde die Demokratie und die Meinungsfreiheit in der Türkei abgeschafft.

Für die "Nein"-Kampagne engagieren sich unter anderem auch die fraktionslose Landtagsabgeordnete Mürvet Öztürk und der SPD-Landtagsabgeordnete Turgut Yüksel.

In letzter Zeit kommt es in Hessen häufig zu Veranstaltungen, die mit dem Verfassungsreferendum in der Türkei zu tun haben. Erst vergangene Woche hatte ein Politiker der Erdogan-Partei AKP vor 400 Besuchern in Kelsterbach für das Referendum geworben.