Luther und Hessen? Der Reformator hat hierzulande viele Spuren hinterlassen, die man allerdings erst auf den zweiten Blick entdeckt. Wetten, dass Ihnen einiges davon auch schon begegnet ist?

1. Die Konfirmation

Angefangen hat alles mit einem Streit zwischen den verschiedenen evangelischen Reformatoren um die Taufe. Sollte man schon Kleinkinder taufen, oder erst die Erwachsenen? Deswegen lud 1539 der hessische Landgraf Phillipp alle Beteiligten nach Ziegenhain ein. Die Streithähne einigten sich auf einen Kompromiss, genannt die "Ziegenhainer Zuchtordnung".

Darin stand das: Kinder werden getauft, sollten aber später, im mündigen Alter, selbst noch einmal ihre Glaubenszugehörigkeit bekräftigen. Und zwar nachdem sie alles Wichtige über ihren Glauben gelernt haben. Das war die Geburtsstunde der Konfirmation und des Konfirmandenunterrichts.

Bis die Idee sich durchsetzte, dauerte es noch eine Weile, denn die Konfirmation sollte ja auch nicht aussehen wie eine katholische Firmung. So richtig verbreitete sich die neue Konfirmation dann auch erst ab dem späten 17. Jahrhundert. Heute hat das Fest eine hohe Bedeutung. Es gehört zu den wichtigsten Familienfesten unter Protestanten. Aber dass alles in Ziegenhain, heute ein Stadtteil von Schwalmstadt, ausgedacht wurde, das ist inzwischen in Vergessenheit geraten.

An einen Tisch setzen, zuhören, Angebote machen und sitzenbleiben bis ein Kompromiss gefunden ist. Man kann es Diplomatie nennen oder hohe Politik oder wie im 16. Jahrhundert: Marburger Religionsgespräche.

Im Oktober 1529 kommen die großen Namen der reformatorischen Bewegung in Marburg zusammen. Eingeladen hatte der hessische Landgraf Philipp, ein Liberaler in Glaubensfragen, Vordenker für die Freiheit der Religion. Er wollte die Reformatoren zu einem gemeinsamen Bündnis gegen die katholische Seite zusammenbringen. Deswegen musste er die schlimmsten Streithähne, Martin Luther und den Schweizer Huldrych Zwingli an einen Tisch bringen, am besten zu einer Einigung.

Das klappte aber auch nach drei Tagen und Nächten nicht. Immerhin einigte man sich auf ein gemeinsames Abschlusspapier, die "Marburger Artikel". Zwar gingen die Schweizer danach getrennte Wege und das ist ja bis heute so. Aber man saß zusammen und konnte sich auf einige Punkte einigen. Die Marburger Religionsgespräche sind sozusagen die Frühform des späteren "We agree to disagree" - wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind.

3. Die Marburger Universität

Die Marburger Universität ist die älteste protestantische Universität der Welt. 1527 vom hessischen Landgraf Philipp gegründet, sollte sie Luthers Bildungsrevolution befördern. Zehn Jahre nach dem Thesenanschlag konnten hier Studenten nach den Vorgaben des Reformators die Bibel studieren und theologische Texte diskutieren.

Ansonsten gab es natürlich auch Jura, Medizin und Philosophie. Für arme Studenten gab es Stipendien, damit Bildung alle sozialen Schichten erreichen konnte. Schon deswegen war die Uni Marburg von Beginn an auch eine ziemlich politische Hochschule, deren Mitglieder sich in Kirche, Staat und Gesellschaft immer eingemischt haben.

Bei Wissenschaftlern ist die Uni hoch angesehen, immerhin elf Nobelpreisträger haben hier studiert. Die sogenannte Marburger Schule schließlich war eine besonders einflussreiche Gruppe linker bis marxistischer Politologen, die in der jungen Bundesrepublik lebhafte Debatten auslösten.

4. Essen wie bei Luther

"Warum rülpset und furzet Ihr nicht, hat es Euch nicht geschmecket?" Von Luther sind zahlreiche Aussprüche überliefert, die sich rund um Essen und Genuss drehen. Der Reformator hat offenbar sehr gerne gegessen und getrunken. Ein Metzger aus Cölbe (Marburg-Biedenkopf) hat mithilfe alter Rezepte eine Luther-Bratwurst entwickelt.

Natürlich weiß man nicht genau, ob das Rezept von Luther oder seiner Frau Katharina von Bora stammt - aber möglich ist es. Denn in die Wurst kommen Kräuter, wie man sie im 16. Jahrhundert sehr gern verwendete: Thymian und Rosmarin und auch Obst wie Quitten, Äpfel oder Birnen.

In Frankfurt gibt es den "Luthertaler", ein Gebäck mit Honig und Pfeffernussgewürzen. Diese Leckerei gab es auch schon zu Zeiten des Reformators. Und beim Reformator selbst gab es zum Abschluss wohl öfter einen Schnaps. Deswegen gibt es Luther-Schnäpse, die mit historischen Rezepten gebrannt werden. Wer es selbst einmal ausprobieren möchte, kann sich an Rezepten aus den diversen Kochbüchern versuchen, die zum Reformationsjubiläum erschienen sind.

5. Der Luther-Weg

1521 musste Martin Luther beim Reichstag in Worms vor dem Kaiser und den Fürsten Rede und Antwort stehen. Dazu reiste er von Wittenberg nach Worms. Auch sein Rückweg Richtung Wartburg führte wieder durch Hessen. Welche Route genau der Reformator genommen hat, ist nicht gesichert. Einige Stationen sind jedoch bekannt.

Gut belegbar sind Aufenthalte in Frankfurt und Friedberg. Aus dem nordhessischen Grünberg soll der Reformator an einen Freund geschrieben haben. Das Haus in dem er dort übernachtet hat, steht aber längst nicht mehr. Zwischen Grünberg und Friedberg verliert sich die Spur, in Lich aber soll er gewesen sein.

Auf einem sogenannten Furierzettel, auf dem festgehalten wurde, wo 89 Pferde einer Reisegesellschaft untergebracht wurden, ist ein Dr. Luther als Reiseteilnehmer vermerkt. Möglicherweise hat Luther hier und da auch Abkürzungen genommen und so hat der Luther-Wanderweg, der durch Hessen führt, auch verschiedene Varianten. Die Smartphone-App "Luther to go" hilft bei der Routenplanung und enthält Informationen über die verschiedenen Stationen.

6. Die Lutherbibel

Übersetzt wurde die Bibel von Luther auf der Wartburg. Zum Verkaufserfolg wurden die ersten gedruckten Ausgaben 1522 auf der Frankfurter Messe. Dort wurde das Neue Testament in seiner Übersetzung auf den Markt gebracht. Erstmals gab es die Bibel auf Deutsch, in handlicher Größe und zu erschwinglichen Preisen.

Vorher war die Bibel den Kirchen, Klöstern, wohlhabenden Bürgern und Adeligen vorbehalten. Sie wurde auch nicht benutzt, also im Alltag gelesen, sondern war vor allen Dingen ein Statussymbol, das prachtvoll vergoldet mit kunstvollen Malereien geschmückt war. Die Frankfurter Messe sorgte für die Verbreitung der populären Bibel. Von hier aus wurde sie erst in den deutschen Sprachraum und später in die ganze Welt geschickt.

Mit seiner Bibelübersetzung veränderte Luther das Glaubensverständnis und auch die Bildung im Land, weil plötzlich jeder die Bibel lesen wollte und immer mehr Menschen das auch konnten.