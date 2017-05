"Hohes Maß an krimineller Energie"

Ihre Bekannte war im Garten unter Tomaten vergraben: Jahrelang kassierte eine heute 75-Jährige Rente und Pflegegeld der Toten. Nun wurde sie zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Weil sie für ihre verstorbene Bekannte über Jahre hinweg Rente und Pflegegeld bezog, hat das Landgericht Gießen eine 75-Jährige aus Grebenhain (Vogelsberg) am Mittwoch zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Das Opfer war vermutlich 2005 gestorben, aber erst 2014 im Garten unter darüber gepflanzten Tomaten gefunden worden.

Der Vorsitzende Richter attestierte der Verurteilten in dem Berufungsprozess ein hohes Maß an krimineller Energie. Nur so sei es ihr über einen Zeitraum von mehr als acht Jahren gelungen, die zuständigen Behörden und Beteiligten wie den Hausarzt der Verstorbenen immer wieder zu täuschen.

Ob die Frau in Haft muss, bleibt unklar

Die Angeklagte hatte ihre Bekannte über viele Jahre gepflegt und nach deren verheimlichtem Tod für sie weiter Rente und Pflegegeld im Wert von mehr als 100.000 Euro hinterzogen. Ungeklärt blieb aber der Oberhessischen Zeitung zufolge , wie sämtliche Verwaltungsstrukturen über so viele Jahre hinweg versagen konnten und den Tod der Frau nicht bemerkten.

In der ersten Instanz hatte die Frau die Taten noch eingeräumt, vor dem Gießener Landgericht machte sie keine Angaben mehr. Mit dem Urteil von zwei Jahren und neun Monaten blieb das Gießener Landgericht unterhalb des Strafmaßes des Amtsgerichts Alsfeld, das die Frau im April letzten Jahres zu einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt hatte.

Unklar ist aber noch, ob die gehbehinderte Frau die Haftstrafe überhaupt antreten muss.