Etwa 70 Menschen protestierten am Montag in Frankfurt gegen die Abschiebung von 26 afghanischen Asylbewerbern.

Etwa 70 Menschen protestierten am Montag in Frankfurt gegen die Abschiebung von 26 afghanischen Asylbewerbern. Bild © picture-alliance/dpa

Abgeschobene Afghanen in Kabul gelandet

Nach Protesten in Frankfurt

26 abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan sind am Dienstagmorgen in Kabul gelandet. Gestartet war der Abschiebeflug in Frankfurt. Dort war es am Montagabend zu Protesten im Flughafen gekommen.

Eine Gruppe von aus Deutschland abgeschobenen afghanischen Flüchtlingen ist am Dienstagmorgen mit dem Flugzeug aus Frankfurt in Kabul eingetroffen. Insgesamt 26 junge Männer gehörten zu der sogenannten Sammelabschiebung, weniger als ursprünglich von den afghanischen Behörden erwartet, wie ein Behördenvertreter erklärte. Zunächst war die Rede von 45 Männern, die abgeschoben werden sollten.

Bereits am Montagnachmittag hatten Polizisten die abgelehnten Asylbewerber an den Frankfurter Flughafen gebracht. Gegen 21 Uhr dann der Rückflug in Afghanistans Hauptstadt Kabul. Die abgelehnten Männer kommen aus Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Unter ihnen sollen laut dpa auch Straftäter sein.

Ein Sprecher von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) wollte sich in Berlin nicht zu dem Abschiebeflug äußern. De Maizière hatte nach der ersten Sammelabschiebung von 34 Afghanen Mitte Dezember erklärt, dass er solche Aktionen auch künftig gemeinsam mit den Ländern regelmäßiger plane.

Am Terminal 1 demonstrierten Menschen gegen die Abschiebungen nach Afghanistan. Bild © Roman Warschauer

70 Menschen demonstrierten im Terminal

Rund 70 Demonstranten protestierten ab 19 Uhr in Terminal 1 Halle C gegen die Aktion. Pro-Asyl Geschäftsführer Günter Burkhardt nannte die Abschiebungen eine "Wende der Flüchtlingspolitik". Sie zeige, dass nun auch die Sozialdemokraten und die Grünen "der Stimmungsmache der AfD hinterherlaufen“.

Die Abschiebeaktion sei inhuman und "zynisch", kritisierten Pro Asyl und der Paritätische Wohlfahrtsverband. Die Sicherheitslage in Afghanistan habe sich in den vergangenen Monaten drastisch verschlechtert. Die Abschiebung in ein Kriegs- und Krisengebiet mit Billigung von Landespolitikern aus CDU, SPD und Grünen sei ein "Tabubruch".

Paritätische Wohlfahrtsverband: Lage in Afghanistan verschlechtert

"Nicht die politische Stimmung in Deutschland, sondern allein die Sicherheitslage in Afghanistan darf darüber entscheiden, ob Abschiebungen nach Afghanistan möglich sind oder nicht", erklärte der Vorsitzende des Paritätischen Gesamtverbandes, Rolf Rosenbrock: "Es ist nicht nachvollziehbar, warum gerade jetzt verstärkt nach Afghanistan abgeschoben werden soll."



Der Paritätische Wohlfahrtsverband verwies auf den Lagebericht des UN-Flüchtlingshilfswerks vom Dezember. Darin werde hervorgehoben, dass sich die Sicherheitslage in Afghanistan seit April 2016 deutlich verschlechtert habe. Allein im ersten Halbjahr 2016 wurden demnach 1.601 zivile Tote und 3.565 Verletzte dokumentiert. Die Zahl der durch bewaffnete Konflikte innerhalb Afghanistans Vertriebenen stieg um 530.000 Menschen.

Umstrittenes Rücknahmeabkommen

Die erste Sammelabschiebung von 34 Afghanen aus Deutschland war Mitte Dezember erfolgt. Mehrere hundert Menschen hatten damals am Frankfurter Flughafen dagegen demonstriert. Im Herbst hatte Deutschland mit Afghanistan ein neues Rücknahmeabkommen getroffen. Die Abschiebungen gelten als umstritten, weil es in weiten Teilen Afghanistans Kämpfe zwischen Regierungstruppen und radikalislamischen Taliban gibt und es immer wieder zu Anschlägen kommt.