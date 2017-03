zum Artikel Absurde Situation in Darmstadt : Der schleichende Tod der T-Online-Redaktion

Darmstadt: Ende März geht bei T-Online in Darmstadt das Licht aus, das Online-Portal wird danach komplett in Berlin erstellt. Die letzten Tage am alten Standort wirken skurril: Gearbeitet wird kaum noch, mit nach Berlin geht so gut wie keiner. [mehr]