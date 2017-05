So manch ein Besucher hat sich in Möllers Garten schon vor den Zwergen erschreckt.

So manch ein Besucher hat sich in Möllers Garten schon vor den Zwergen erschreckt. Bild © Karl Möller

Bloß nicht kitischig - Karl Möller aus Gießen restauriert historische Gartenzwerge, die sich vom Mainstream unterscheiden. Dafür finden sich sogar in Übersee Fans. Manchmal erschrecken sich Besucher aber auch vor den Figuren.

Karl Möller ist 65 Jahre alt und frischgebackener Rentner. In schwarzer Hose und schwarzem Pulli kratzt er mit einem Skalpell alte Farbe von einem kitschigen, etwa 50 Jahre alten und 50 Zentimeter hohen Gartenzwerg ab. "Schauen Sie sich die Lippen, die Augen, die Zähne an. Da war ein Dilettant am Werk", ärgert sich Möller. "Welcher Zwerg hat Kajal um die Augen und die Lippen blutrot geschminkt?“

Möller-Zwerge tragen keinen Lippenstift

Man muss Möller, der vor seiner Rente eine Werbeagentur führte, recht geben. Die als kitschig und spießig geltenden klassischen Gartenzwerge, die normalerweise in deutschen Vorgärten für gute Laune sorgen sollen, unterscheiden sich erheblich von denen, die Möller selbst im Stil der Arbeiten Ende des 19. Jahrhunderts gestaltet oder restauriert. Er verwendet dafür Beton, Gips oder Ton.

Karl Möller aus Gießen bei der Arbeit. Bild © Karl Möller

Die Möller-Zwerge tragen eher dunkle unauffällige Kleidung, sehen Menschen sehr ähnlich und haben ein verschmitztes, fast schon listiges Gesicht. Genau das scheint Möller zu begeistern: "Zwerge haben keine Moral. Und die, die ich gestalte, sehen Menschen so ähnlich, dass sich Besucher in meinem Garten schon erschreckt haben, weil sie dachten, meine Zwerge seien lebendig."

Bis zu 2.000 Euro für eine Zwergenfigur

Amerikaner mit deutschen Vorfahren scheinen für historische und lebendig wirkende Zwerge eine besondere Vorliebe zu haben. In die USA verkauft Möller die meisten seiner eigenen Geschöpfe und seiner restaurierten Raritäten: Insgesamt sind es etwa 20 pro Jahr für 800 bis weit über 2.000 Euro. Er betreibt eine eigene Webseite. An das Thüringer Gartenzwerg-Museum hat er letztens auch eine Zwergengruppe verkauft.

"Kitschige Gartenzwerge sind ästhetisch das Allerletzte"

Möller hat seine Leidenschaft für die Zwerge vor über 30 Jahren entdeckt. Und das aus einem komischen Grund: "Der Gartenzwerg wurde damals ästhetisch gesehen als allerletzte Scheiße bezeichnet. Und mich hat genau das interessiert: Wenn es ein Gegenstand auf diesen letzten Platz schafft, dann ist es auf jeden Fall interessant, sich damit zu beschäftigen." Und aus dieser Beschäftigung wurde Möller zu einem in der Zwergenszene beliebtesten Lieferanten und Restaurator, wie er selbst sagt.

Links das Original, wie es in den 50er Jahren die Zwergenmanufaktur verlassen hat, rechts der von Möller restaurierte Zwerg. Bild © Karl Möller

In der Mythologie hauchen Zwerge und Gnome magischen Gegenständen wie Schwertern Leben ein. Und auch Möller scheint für seine Figuren eine Art magischer Schöpfer zu sein.

Steckt in Möller auch etwas vom unmoralischen und kreativen Wesen eines historischen Zwergs? Damit könne er leben, sagt er und nimmt wieder das Skalpell in die Hand, um die ungeliebte grelle Farbe vom Gartenzwerg zu kratzen.