Große Aufregung auf der Berger Straße in Frankfurt: Das Straßenbauamt will mehreren Lokalen die Sitzplätze im Freien streichen - allein dem "Ginkgo" 60. Die Besitzer bangen um ihre Existenz.

Seit 23 Jahren betreiben Alexandra und Klaus Knopp das "Ginkgo" auf der Berger Straße in Frankfurt. Eine Szene-Kneipe und Restaurant, dessen Zukunft nun auf dem Spiel steht. Denn Ende März bekam das Ehepaar Post vom Amt für Straßenbau und Erschließung: Statt 72 Sitzplätzen vor dem Ginkgo soll es im nächsten Jahr nur noch zwölf geben. Die jährlich erteilte Sondererlaubnis des Amts für den sogenannten Sommergarten im Außenbereich soll größtenteils wegfallen.

Für Ginkgo-Chefin Alexandra Knopp kam das Schreiben völlig überraschend. "Das wäre für uns existenzbedrohend, ohne die Plätze im Sommergarten könnten wir uns nicht halten." Sobald es draußen wärmer wird, macht das Ehepaar einen Großteil seines Umsatzes mit den Gästen im Sommergarten. "Die Leute wollen nicht mehr drinnen sitzen. Wenn sie bei uns kein Plätzchen draußen finden, gehen sie eben woanders hin." Seit der Eröffnung sei die Genehmigung nie ein Problem gewesen.

13 Lokale auf der Berger Straße betroffen

Laut Straßenbauamt sind insgesamt 13 Gastronomie-Betriebe auf der Berger Straße angeschrieben worden. Das Ginkgo trifft es besonders hart, sagt Michael van Goethem. Er arbeitet als Gastroberater für die Knopps und ist Sprecher der Interessengemeinschaft "Gastronomie obere Berger Straße". Er kennt weitere Kneipen, die ebenfalls von dem Stuhl-Verbot im Außenbereich betroffen sind, möchte aber keine Namen nennen.

Weitere Informationen Sommergärten nur mit Erlaubnis Möchte ein Wirt Stühle und Tische auf öffentlichen Flächen wie Bürgersteigen oder Plätzen aufstellen, muss er dafür eine Erlaubnis bei der Stadt einholen. Die ist auf ein Jahr begrenzt. Für den sogenannten Sommergarten hat jede Stadt genaue Vorgaben, z.B. darüber, wie viel Platz zwischen Tischen und Hauswand bleiben muss, damit Fußgänger problemlos vorbeikommen. Ende der weiteren Informationen

Ginkgo-Chefin Knopp zufolge soll auch das Schöneberger betroffen sein. Gegenüber hessenschau.de hat auch das Burgerrestaurant "Wiesenlust" bestätigt, dass es ein Schreiben erhalten hat.

Warum aber gerade der Sommergarten des Ginkgo so massiv verkleinert werden soll, kann Alexandra Knopp nicht verstehen. Die Ankündigung, in der nächsten Außen-Saison 60 Plätze zu streichen, entbehre jeglicher Grundlage. "Wir haben genug Platz zwischen Tischen und Hauswand - 2,20 Meter." Vorgeschrieben sei eine Durchgangsbreite von mindestens 1,50 Meter.

Gastroberater van Goethem sieht nicht nur einzelne Kneipen bedroht. Das Vorhaben der Stadt könne auch den Ruf der Berger Straße als beliebte Flaniermeile gefährden. "Das ist eine Sache von Angebot und Nachfrage. Wenn die Menschen das Angebot, draußen zu sitzen, auf der Berger nicht bekommen, gehen sie woanders hin. Dann wird die Qualität hier nachlassen." Gerade die Mischung aus Geschäften, Restaurants und Bars und die Möglichkeit, draußen zu sitzen mache das Flair der Berger Straße aus.

Amt: Verkehrssicherheit geht vor

Das Straßenbauamt, das die Genehmigungen für den Betrieb von Sommergärten vergibt, hat die Entscheidung damit begründet, dass es auf der Berger Straße für Familien mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer problematisch sei, an den Stühlen und Tischen vorbeizukommen. Auch die Verkehrssicherheit sei ein Aspekt. Schriftlich teilte das Amt hessenschau.de mit: "Unter anderem ist (durch die Tische) die Sichtbarkeit an Zebrastreifen nicht mehr gegeben. Aufgrund dieser Entwicklung müssen die verkehrlichen Aspekte neu bewertet werden."

Über zwei Meter Platz sind zwischen der Hauswand und den Tischen des Ginkgo - vorgeschrieben sind 1.50 Meter. Bild © hessenschau.de

Anfrage des Ortsbeirats hat Amt auf den Plan gerufen

Eine Lösung erhofft sich die Ginkgo-Chefin von einem runden Tisch, zu dem Ortsvorsteherin Karin Guder (Grüne) vom zuständigen Ortsbeirat 3 (Nordend) das Amt und die Wirte Anfang Mai einladen will. Ihr liege viel an den Sommergärten, sagt Guder. "Für mich tragen sie entscheidend zur Attraktivität der Berger Straße bei."

Trotzdem war es wohl eine Anfrage des Ortsbeirats selbst, die zu der Situation geführt hat. Es habe mehrere Beschwerden von Fußgängern gegeben, die es leid waren, in Schlangenlinien um die Tische der Lokale laufen zu müssen. Deswegen habe man sich an den Magistrat gewandt. Mit diesen Auswirkungen, gerade auf das Ginkgo, habe sie aber nicht gerechnet, sagt Guder.

Nur in Frankfurt Ärger mit Sommergärten?

Einen solchen Ärger um Sommergärten wie in Frankfurt gibt es in anderen hessischen Städten offenbar nicht. Eine hessenschau.de-Umfrage ergab, dass es in Wiesbaden immer mal wieder kleinere Probleme gibt. Wenn das Wetter schön sei würden manchmal schon mehr Stühle und Tische rausgestellt, als erlaubt, sagte Michael Kürten vom Wiesbadener Straßenverkehrsamt. "Aber wir setzen da auf den Dialog. Die meisten Wirte sind einsichtig." Zur Not müsse aber schon mal ein Bußgeld verhängt werden.

In Kassel gebe es im Sommer immer mal wieder vereinzelt Beschwerden, wie ein Sprecher der Stadt sagte. Hier liege das Problem bei der Lärmbelästigung durch Gäste, die im Außenbereich sitzen. In solchen Fällen sei der erste Schritt der Stadt, den Gastronom aufzufordern, ab einer gewissen Uhrzeit für Ruhe zu sorgen.

In Marburg gebe es keine Probleme mit Sommergärten, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Wichtig sei, dass die Tische und Stühle den Verkehr nicht behindern und sich ins Altstadtbild einpassen. Eine Debatte um die Reduzierung der Plätze in Sommergärten, wie es in Frankfurt der Fall ist, gebe es nicht.

Ginkgo-Chefin Knopp hofft für ihr Lokal auf der Berger Straße immer noch, einen Kompromiss mit der Stadt zu finden. "Das Ginkgo ist mein Lebenswerk - und wir haben immer versucht, so gut wie möglich mit den Ämtern zusammenzuarbeiten", sagt sie.