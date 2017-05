Anders wohnen in der Darmstädter Lincoln-Siedlung

Wohnprojekt geplant Anders wohnen in der Darmstädter Lincoln-Siedlung

Günstige Mieten, nette Nachbarn und mitentscheiden, was im Haus passiert: Mit dem Wohnprojekt "Heinersyndikat" in der Darmstädter Lincoln-Siedlung wollen sich Mieter künftig unabhängig von den Immobilienpreisen machen. Aber auch dafür braucht es erstmal viel Geld.

Nach Hause kommen – und allein sein. Für Barbara Köderitz ist das ein furchtbarer Gedanke. Ihre Lösung: Gemeinschaftlich wohnen. Und zwar nicht wie in einer Studenten-WG, sondern als Gemeinschaft in einem Mietshaus. Die 55-Jährige ist eine der rund 40 Interessenten, die beim "Heinersyndikat" mitmachen wollen, das sich in Darmstadt gegründet hat. Bei dem Wohnprojekt geht es darum, mit Hilfe von privaten Anlegern ein Mietshaus zu kaufen und selbst zu verwalten.

Das dreistöckige Haus steht in der Lincoln-Siedlung, einer der Konversionsflächen im Süden Darmstadts. Dort haben früher US-amerikanische Soldaten mit ihren Familien gelebt. Jetzt wird das Viertel neu gestaltet – einige der Wohnblöcke sind für Wohnprojekte reserviert.



Wohnprojekt sucht private Anleger

Noch ist aber längst nicht alles unter Dach und Fach. Das Haus ist zwar bei der Stadt für das Projekt reserviert, aber noch fehlt das nötige Geld, um es zu erwerben. 2,5 Millionen sind für den Kauf und alle Umbauten eingeplant. Die künftigen Bewohner wollen den Betrag bis August aufbringen, dann könnten sie das Haus im November erwerben. Der geplante Einzugstermin ist Sommer 2018.

Insgesamt muss als Eigenkapital eine Million Euro privat investiert werden. Der Rest kommt über einen regulären Kredit von einer Bank. Einige der zukünftigen Bewohner sowie deren Bekannte und Verwandte haben bereits rund 400.000 Euro investiert. Das können allerdings nicht alle, deshalb sucht das Projekt weiterhin nach privaten Anlegern für die fehlenden rund 600.000 Euro.

Diese könnten laut Dorothee Rodenhäuser vom "Heinersyndikat" idealerweise 1.000 Euro anlegen. "Wir schaffen auf Dauer bezahlbaren Wohnraum, der von den Menschen, die darin wohnen, selber verwaltet wird. Außerdem können wir bis zu 1,5 Prozent Zinsen anbieten", sagt Rodenhäuser. Das "Heinersyndikat" ist als GmbH organisiert und plant, die Zinsen aus den Mieteinnahmen zu zahlen.

Marburg als Vorreiter

Deutschlandweit gibt es mittlerweile über 100 solcher Gemeinschaftsimmobilien, mehr als zehn sind es schon in Hessen. In Marburg leben beispielsweise mehr als zehn Erwachsene und deren Kinder gemeinsam in einem Fachwerkhaus. Der Vorteil: Die Miete ist niedrig und ändert sich nicht, wie Wolfgang Schuch, Mitbegründer des Vereins "Mietshäuser Syndikat", der hessenschau sagt. Schuch hatte das Haus 2006 mit seinen ehemaligen WG-Mitbewohnern übernommen - und dient auch dem Darmstädter Projekt als Modell.

Der Verein "Mietshäuser Syndikat" hat sich zum Ziel gesetzt, Häuser zu kaufen, die dann im Gemeinschaftseigentum bleiben - unabhängig von Profit und vom Immobilienmarkt. "Wir sind diejenigen, die über das Haus bestimmen", sagt Schuch. "Das gibt einem die Sicherheit, weniger Geld verdienen zu müssen - das heißt, nicht so einen Druck im Job zu haben." Zudem müsse man auch keine Angst haben, seine Wohnung zu verlieren.

Es wird gemeinschaftlich geplant, gerechnet, repariert

Bei den Wohnprojekten kommt es vor allem auf eins an: Gemeinschaft. Auch für das geplante "Heinersyndikat" bedeutet das, dass die künftigen Bewohner sich selbst um das Haus kümmern werden. Es wird gemeinschaftlich geplant, gerechnet und repariert. Jeder macht das, was er am besten kann. Zwei Wohnungen im Haus sollen zudem für alle nutzbar gemacht werden.

An dem unkonventionellen Wohnmodell sind viele Familien mit Kindern interessiert, Barbara Köderitz ist mit ihren 55 Jahren eine der Älteren des Projekts. Für sie könnte mit dem Wohnprojekt "Heinersyndikat" ein Wunsch in Erfüllung gehen. "Ich liebe es, mich in Gruppen aufzuhalten", sagt sie, "gern mit allen Generationen".