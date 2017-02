Demonstration in Frankfurt

Rund 1.000 Menschen sind am Samstag unter dem Motto "Make Racists afraid again" durch die Frankfurter Innenstadt gezogen. Die Demonstration verlief friedlich - sowohl die Veranstalter als auch die Polizei zeigten sich zufrieden.

Die Teilnehmer des Zuges seien auf ihrem Weg "sehr friedlich" gewesen, sagte ein Polizeisprecher nach Ende der Veranstaltung. Weder habe es Festnahmen gegeben, noch seien Gegenstände beschädigt worden. Auch die Organisatoren der Demonstration äußerten sich zufrieden: "Wir haben gezeigt, dass Antifaschismus möglich und notwendig ist", hieß es von Veranstalterseite. "Es lief, wie wir es haben wollten. Es gab keine Übergriffe von oder gegen die Polizei."

Zu der Demonstration "gegen faschistische Strukturen“ hatte das Bündnis "Antifa United", ein Zusammenschluss von Antifa-Gruppen aus dem linken Spektrum, aufgerufen. "Make Racists afraid again!", "Zusammen gegen Naziterror und Rassismus", "Für eine solidarische Gesellschaft", stand auf den Transparenten, die Teilnehmer der Demonstration trugen.

Ohne Vorfälle AfD-Büro passiert

Rund 1.000 überwiegend dunkel gekleidete Demonstranten zogen bei dem Protestzug am frühen Samstagabend vom Südbahnhof in die Innenstadt. Auf der Flößerbrücke über dem Main zündeten einige Teilnehmer pyrotechnische Gegenstände und Rauchbomben. Einige riefen "Nationalismus raus aus den Köpfen" und "Feuer und Flamme den Abschiebebehörden". Dort befindet sich in unmittelbarer Nähe die Geschäftsstelle der Frankfurter AfD. Auf dem Willy-Brandt-Platz sprachen Redner auf einer Abschlussveranstaltung.

Angemeldet hatten die Veranstalter 500 Teilnehmer. Die Polizei war vorab durch die Mobilisierung im Internet von einer höheren Teilnehmerzahl ausgegangen und hatte auch nicht ausgeschlossen, dass es zu Gewalttaten kommen könnte. Die Einsatzkräfte begleiteten die Demo daher mit einem großen Aufgebot von mehreren hundert Polizisten, die aber Abstand hielten.