Das Erste sendet die Christvesper an Heiligabend aus der Langener Stadtkirche. Produziert wird die Messe vom hr. Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen in der Kirche ist ein "Public Viewing" geplant.

Schon seit Mai liefen die Vorbereitungen für die Christvesper in der Langener Stadtkirche im Kreis Offenbach. Am Freitag war noch einmal Generalprobe für den Gottesdienst, der am Samstag im Ersten zu sehen sein wird. Mit rund 800.000 Zuschauern rechnet der Sender.

Übertragen wird die Messe von 16.10 Uhr bis 16.55 Uhr aus der mit rund 10.000 Mitgliedern größten Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Die Produktion leitet der Hessische Rundfunk (hr) mit bis zu 40 Mitarbeitern vor Ort.

Botschaften gegen die Angst

Durch den Gottesdienst mit dem Titel "Mensch Gott!" führt Ortspfarrerin Erdmuthe Jähnig-Diel, die Predigt hält Kirchenpräsident Volker Jung. Die Lesung der Weihnachtsgeschichte übernimmt hr-Redakteurin Susan Kades. Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgen ein Kammerchor und Blechbläserensemble sowie ein Orgelspieler.

Mit Blick auf den Terroranschlag in Berlin seien "Botschaften gegen die Angst und für den Frieden gefragt", teilte die EKHN am Freitag mit. Die Ankündigung der Engel in der Heiligen Nacht "Fürchtet Euch nicht!" sei auch ein Aufruf an die Menschen, "Gottes Liebe mit anderen zu teilen und gemeinsam für den Frieden einzustehen", sagte Jung laut Mitteilung.

"Blau-goldener Sternenhimmel wunderschön"

Rundfunk-Pfarrerin Heidrun Dörken hob die Langener Stadtkirche als idealen Ort für die Übertragung hervor. "Mit dem blau-goldenen Sternenhimmel, an dem sogar der Stern von Bethlehem zu sehen ist, ist sie wunderschön." Da nur rund 200 Menschen in dem Gotteshaus Platz finden, plant die Gemeinde eine Außenübertragung der Christvesper auf einen großen Bildschirm.