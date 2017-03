Die Armut in Hessen hat einen Rekord erreicht und droht nach Einschätzung von Sozialverbänden, weiter zu steigen. Besonders betroffen sind Mittel- und Nordhessen.

"Auch in Hessen wächst die Armut stetig und ungebremst weiter", teilte der Paritätische Wohlfahrtsverband am Donnerstag in Frankfurt zur Veröffentlichung seines aktuellen Armutsberichts mit. Dabei stützt er sich auf Zahlen des Statistischen Landesamtes für 2015.

Die Quote der Armutsgefährdeten lag demnach in Hessen bei 14,4 Prozent (bundesweit: 15,7). 2014 waren es noch 13,8 Prozent. Seit fünf Jahren steigt in Hessen die Armut an. 2010 lag sie noch bei 12,1 Prozent. Laut einer im September vergangenen Jahres von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten Studie nimmt auch die Zahl von Kinderarmut in Hessen immer größere Ausmaße an.

Bezüglich der Armutsgefährdung rangiere Hessen im Vergleich der Bundesländer zwar weiterhin auf Platz 3, so der Wohlfahrtsverband. Dies sei jedoch nur der vergleichsweise guten Situation im Rhein-Main-Gebiet und in Südhessen zu verdanken. "Alarmierend ist, dass die Armut gerade in den Regionen besonders stark gestiegen ist, in denen sie ohnehin schon sehr hoch war", sagte Landesgeschäftsführer Günter Woltering. "Mittel- und Nordhessen werden immer mehr abgehängt."

Seit fünf Jahren nimmt die Armut in Hessen zu

In Mittelhessen stieg die Zahl der Armutsgefährdeten demzufolge von 14,1 Prozent (2010) auf 17,1 Prozent (2015). In Nordhessen stieg die Zahl im gleichen Zeitraum von 15,5 Prozent auf 17,3 Prozent. Das Rhein-Main-Gebiet lag bei 13,1 Prozent (2010: 10,5 Prozent). Keine Veränderung gab es in Osthessen. Dort lag sie bei 14,5 Prozent. Südhessen rangierte bei 12,7 Prozent (2010: 10,9 Prozent).



Der Paritätische forderte ein energisches Einschreiten des Staats, um die Armutsentwicklung umzukehren. Es sei Zeit für einen "sozial- und steuerpolitischen Kurswechsel". Erforderlich seien eine andere Steuer- und Finanzpolitik sowie Maßnahmen beim Wohnungsbau, in der Arbeitsmarktpolitik und beim Ausbau sozialer Dienste.

Ruf nach Änderungen in Steuer- und Finanzpolitik

Auch der Sozialverband VdK Hessen Thüringen schlug Alarm: "Trotz der guten Wirtschaftslage wächst der Anteil der Bevölkerung, der von Armut bedroht ist." In Hessen seien es fast 900.000 Menschen. Bei den Rentnern sei die Armutsgefährdungsquote von 2006 bis 2015 um ein Drittel auf 13,7 Prozent gestiegen.



"Das Problem wird sich noch verschärfen, wenn Arbeitnehmer, die heute zwischen 40 und 60 Jahre alt sind, in Rente gehen", warnt der Landesvorsitzende Karl-Winfried Seif. "Den besonders gefährdeten Gruppen dieser Generation - Arbeitnehmern im Niedriglohnbereich, Teilzeitbeschäftigten, Minijobbern und Alleinerziehenden - wird es nicht gelingen, über eine private kapitalgedeckte Zusatzversorgung die Kürzungen in der gesetzlichen Rente auszugleichen." Der VdK fordert daher ein Rentenniveau von mindestens 50 Prozent vor Steuern.

Kritik an Armutsdefinition

Armutsgefährdet sind einer Definition des Statistischen Bundesamts zufolge Menschen mit einem Einkommen von unter 60 Prozent des mittleren Haushaltseinkommens. Die Schwelle liegt bei einem Single bei 942 Euro Einkommen im Monat, bei einem Paar mit zwei kleineren Kindern bei 1.978 Euro. Diese Armutsdefinition ist jedoch umstritten.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund kritisierte den Armutsbericht als "zu pauschal". Über die reale Situation der Betroffenen sage das 60-Prozent-Kriterium nichts, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung".