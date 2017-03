Steigende Schülerzahlen, aber keine neuen Räume - an Schulen in Frankfurt und Wiesbaden herrscht akute Platznot.

Der Lehrermangel an Grundschulen wird sich nach Einschätzung der Lehrergewerkschaft GEW weiter verschärfen. Nach Protesten in Frankfurt schlagen nun Lehrer in Darmstadt und dem Umland Alarm.

Mit den zugewanderten Flüchtlingsfamilien sind die Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen im laufenden Schuljahr spürbar gestiegen. Die Folgen bekommen vor allem die Grundschulen zu spüren. Viele Lehrkräfte beklagen, Ganztagsangebote, Inklusion und Integration hätten ihr Arbeitspensum massiv erhöht.

Erst Ende Januar hatten 59 Frankfurter Grundschulleiter einen Brandbrief an Kultusminister Alexander Lorz (CDU) geschickt. Darin hatten sie die Arbeitsbelastung der Lehrer als kaum zu bewältigen bezeichnet und führten gleich mehrere Gründe auf: zu große Klassen, zu wenige Lehrer und zu viele Schüler mit mangelhaften Deutschkenntnissen.

In Darmstadt und dem Umland sind die Zustände offenbar ähnlich: 56 Schulleiter aus Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg haben sich nun ebenfalls in einem Brief an den Kultusminister gewandet, wie die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag berichtete. Die Rektoren befürchten demnach, dass die Unterrichtsqualität an den Grundschulen sinken werde. Wie ihre Frankfurter Kollegen fordern sie mehr Lehrer und eine bessere Bezahlung.

GEW: "Für Grundschullehrer wird es immer schwerer"

Die Lehrergewerkschaft GEW warnt davor, dass die Arbeitsbelastung der Grundschullehrer in den kommenden Jahren sogar weiter steigen wird. "Wir sind zwar an der Belastungsgrenze angekommen, aber trotzdem wird es für die Grundschullehrer immer schwerer", sagte Manon Tuckfeld vom Bezirksverband Südhessen. Grund dafür sei, dass es auf absehbare Zeit nicht ausreichend ausgebildete Grundschullehrer in Hessen geben werde.

Ein Problem, das der Landesregierung bekannt ist und im Landtag schon für hitzige Debatten sorgte. Lorz räumte Anfang Februar ein, dass allein im kommenden Schuljahr bis zu 300 Pädagogen im Land fehlen werden.

Um dem Lehrermangel entgegenzuwirken, will Lorz pensionierte Lehrer einsetzen, Lehrer für Grund- und Förderschulen weiterbilden und schließlich für mehr Studienplätze sorgen. Für die Opposition reichen diese Maßnahmen nicht. SPD und Linke fordern ein höheres Gehalt für Grundschullehrer.