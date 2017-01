Unter hessischer Führung ringt die Deutsche Sportlotterie nach Millionenverlusten um eine Zukunft. Die könnte an der Kasse im Supermarkt liegen.

Die Sportlotterie sollte eine große Sache werden, sollte die Finanzierung des Spitzensports hierzulande revolutionieren. So hatte sich das Robert Harting jedenfalls vorgestellt. Der Diskus-Olympiasieger von London war einer der Gründer und das Gesicht der Lotterie. Die Einnahmen sollen möglichst vielen Topathleten ein Auskommen sichern. So war der Plan.

Zwei Jahre ist die Sportlotterie nun am Markt, doch der große Erfolg ist ausgeblieben. Zurzeit werden gerade mal zehn Athleten mit je 500 Euro monatlich gefördert. Harting ist längst ausgestiegen. Mehrheitsgesellschafter ist jetzt Lotto Hessen in Wiesbaden. Dort hofft man, dass die Sportlotterie mit neuem Spielmodus durchstartet. Aber danach sieht es im Moment nicht aus.

Neue, einfache Spielformel

Die neue Spielformel ist einfach: Man wählt eine siebenstellige Zahl, online kann das auch der Zufallsgenerator erledigen. Einmal pro Woche wird die Gewinnzahl gezogen. Stimmt die erste oder letzte Ziffer mit dem Tipp überein, hat man etwas gewonnen. Stimmen auch die nächsten Ziffern, egal ob von vorn oder von hinten gelesen, gewinnt man mehr – bis zu einer Million Euro. So will Lotto-Hessen-Geschäftsführer Heinz-Georg Sundermann die Sportlotterie retten. Er sagt: "Ich glaube, den neuen Ansatz, den wir jetzt gewählt haben, nimmt den Lotteriespieler mit, genauso wie denjenigen, der wirklich den Spitzensport fördern möchte."

Sportlotterie machte Millionenverluste

Das ist bitter nötig. Die alte Spielformel, bei der man eine Farbe, eine Sportart und eine Medaillenfarbe kombinieren musste, war Tippern offenbar zu umständlich. Die Folge: Die Erträge der Sportlotterie blieben weit hinter den Erwartungen zurück. 2015 fuhr man mehr als drei Millionen Euro Verlust ein. Insgesamt weist die Bilanz der gemeinnützigen GmbH aus diesem Jahr einen Fehlbetrag von gut 5,5 Millionen Euro aus.

Sundermann sagt, mit der neuen Spielform habe sich der Umsatz zuletzt vervielfacht: "Wir haben mittlerweile Einnahmen in der Größenordnung von knapp 50.000 Euro pro Woche. Daran sieht man, dass sich die Situation mit dem Relaunch deutlich verbessert hat."

Lahm und Maske halten still

Er räumt ein, dass das nicht reicht. Aber noch üben sich die vier anderen Gesellschafter in Geduld. Zu ihnen zählen Fußball-Weltmeister Philipp Lahm und der Ex-Boxer Henry Maske. Lotterien, sagt Michael Ilgner, der Vorstandsvorsitzende der ebenfalls beteiligten Stiftung Deutsche Sporthilfe, seien für die Sportfinanzierung sehr wichtig. Deshalb freue man sich, dass sich die Deutsche Sportlotterie neu aufgestellt habe "und die Aussicht hat, jetzt nochmal zusätzlich neue Beiträge zu generieren". Man wisse aber, dass das – so wie alle anderen Initiativen – natürlich eine Initiative sei, bei der man erst mal investieren und dann schauen müsse, wie sie sich am Markt etabliere.

Gegenwind aus dem Lotto- und Toto-Block

Bei der Deutschen Telekom, einem Partner der ersten Stunde, war die Geduld irgendwann aufgebraucht. Die Bonner sind ausgestiegen. Vielleicht auch deshalb, weil die Lotteriegesellschaften der anderen Bundesländer nicht mitziehen. Die Sportlotterie gibt es nur in hessischen Lotto-Annahmestellen und im Internet.

Seit gut einem halben Jahr wird im Deutschen Lotto- und Toto-Block sogar ein Konkurrenzprodukt angeboten: die "Sieger Chance". Auch diese Zusatzlotterie der Glücksspirale dient der Sportförderung. Und ihr Start lief viel besser als der der Deutschen Sportlotterie. In drei Monaten kam die "Sieger Chance" auf fast zwei Millionen Euro Umsatz.

Der Vorteil gegenüber der Sportlotterie: Halb Deutschland kann am Lotto-Büdchen mitspielen. Auch im Saarland. "Wir sind mit acht Gesellschaften gestartet", berichtet Saartoto-Geschäftsführer Peter Jacoby, "darunter bevölkerungsreiche und große Länder wie Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Da ist von Anfang an eine große Tipper-Gemeinschaft vorhanden." Die Umsatzzahlen sprächen für sich. Jacoby schickt noch einen Gruß nach Wiesbaden hinterher: "Was andere seit fast zwei Jahren versuchen, bleibt irgendwie im Versuchsstadium stecken."

Rettung an der Supermarktkasse?

Lotto-Hessen-Chef Sundermann hat noch ein Ass im Ärmel. Mit Partner Edeka wird der Vertrieb über die Supermarktkasse geprüft. Klappt aber auch das nicht, könnte es richtig eng werden für die Sportlotterie. Dabei wäre ein Aus aus Sundermanns Sicht "ein schwerer Schaden für den deutschen Spitzensport, der um die Möglichkeit gebracht wird, wirklich auf Augenhöhe mit internationalen Konkurrenten zu kommen". Deshalb will er durchhalten. Wie lang? "So lang, wie wir benötigen."