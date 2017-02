Familienangehörige, Freunde und Unterstützer des Welt-Korrespondenten Deniz Yücel haben am Samstag für die Freilassung des in der Türkei festgesetzten Journalisten demonstriert. Mit einem Autokorso fuhren sie durch Flörsheim und Rüsselsheim.

An der Solidaritätsaktion für den in Flörsheim (Main-Taunus) geborenen Journalisten nahmen rund 300 Menschen in 156 Fahrzeugen teil, wie das Polizeipräsidium Wiesbaden am Samstag mitteilte. Freunde und Familie hatten den Autokorso organisiert, um für Deniz Yücels Freilassung zu demonstrieren.

Vor dem Start der Rundfahrt versammelten sich hunderte Angehörige, Freunde und Unterstützer Yücels vor der Stadthalle von Flörsheim. Sie hielten Plakate und Schilder mit "Free Deniz" in die Höhe und machten ihrem Ärger in Reden Luft. "Free Deniz" und "#Korso4Deniz" sowie "Freiheit für alle verhafteteten Journalisten in der Türkei" klebten auf Plakaten an den Wagen.

"Ich würde verzweifeln"

Yücel gehe es "den Umständen entsprechend gut", berichtete seine Schwester Ilkay Yücel. "Ich selbst würde in so einer Situation wahrscheinlich verzweifeln." Kontakt zu ihrem Bruder habe sie seit Wochen nicht, sondern nur über seine türkischen Anwälte.

Die Haft sei reine Willkür, sagt Yücels frühere Kollegin von der Tageszeitung taz, die Flörsheimerin Doris Akrab: "Die Akten von Deniz Yücel unterliegen einer Geheimhaltung - die Anwälte haben bisher keinerlei Einsicht bekommen." Kritik, Yücel habe seine Verhaftung indirekt selbst verschuldet, weist sie entschieden zurück. Die Arbeit in der Türkei war sein Traumjob, sagt sie. Er habe dort nur seinen Job gemacht als Journalist. Auch die fraktionslose Landtagsabgeordnete Mürvet Öztürk protestierte vor Ort gegen Yücels Inhaftierung.

"Free Deniz" forderten die Teilnehmer. Bild © Susanne Schierwater

Der Autokorso startete im Anschluss an die Kundgebung und endete rund eine Stunde später um 13.30 Uhr, wie die Polizei auf Anfrage von hessenschau.de berichtete. Der Autokorso sei friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen. Mit dabei waren Autos aus dem Main-Taunus-Kreis, Frankfurt, Kreis Groß-Gerau, Heidelberg und Berlin.

Seit mehr als einer Woche in Haft

Der 43-jährige Deniz Yücel, der sowohl die deutsche wie die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, befindet sich seit mehr als einer Woche in Istanbul in Polizeigewahrsam. Er wird des Datenmissbrauchs und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verdächtigt. Seitdem in der Türkei der Ausnahmezustand gilt, kann die Polizei Personen bis zu 14 Tage ohne richterlichen Beschluss festhalten. Diese Frist läuft im Fall Yücels am Dienstag ab.

Einige Teilnehmer hatten ihre Autos mit Plakaten beklebt. Bild © Franco Foraci

Yücel hatte wie zahlreiche andere Journalisten internationaler Medien über E-Mails des türkischen Energieministers Berat Albayrak berichtet, einem Schwiegersohn von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Die Mails, in denen es unter anderem um manipulierte Twitter-Accounts und die staatliche Kontrolle über die Medien ging, waren von dem linksgerichteten türkischen Hackerkollektiv "Redhack" veröffentlicht worden.

Gabriel kritisiert türkische Regierung

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) kritisierte indessen laut Medienbericht vom Samstag die Dauer des Ermittlungsverfahrens gegen den in der Türkei festgehaltenen Yücel. "Es ist weder nötig noch fair, Deniz Yücel bis zu einer staatsanwaltschaftlichen Vernehmung so lange seine Freiheit zu nehmen", sagte Gabriel der Welt am Sonntag. Er habe sich ja gerade aus freien Stücken gestellt, um eine Aussage zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen machen zu können.

Insgesamt rund 160 Bundestagsabgeordnete appellierten in einem offenen Brief an den türkischen Botschafter in Berlin, Ali Kemal Aydin, sich für die schnelle Freilassung von Yücel einzusetzen. Laut Medienberichten rufen die Parlamentarier aller im Bundestag vertretenen Fraktionen den Vertreter der türkischen Regierung auf, Yücel und seinen Kollegen "freie Arbeit zu ermöglichen".