Immer mehr Auszubildende in Hessen müssen laut einer Studie wegen psychischer Probleme zum Arzt. Eine Ursache für den starken Anstieg der Fehlzeiten bei Azubis sehen Experten auch im Medienkonsum.

Die Techniker Krankenkasse (TK) spricht von beunruhigenden Zahlen: Seit Jahren registriert sie auch in Hessen einen starken Anstieg der Fehlzeiten bei Berufsanfängern - und das aufgrund von Depressionen oder Anpassungs- und Belastungsstörungen. Dies geht aus dem Gesundheitsreport der TK hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach haben sich wegen psychischer Diagnosen die Krankheitstage der 16- bis 25-jährigen Berufsanfänger hierzulande seit dem Jahr 2000 um 49 Prozent nahezu verdoppelt.

Der Untersuchung zufolge waren Azubis in Hessen im Jahr mit zwölf Fehltagen krankgeschrieben - 1,25 Tage davon wegen psychischer Erkrankungen. Jeder elfte Auszubildende bekam vom Arzt Medikamente zur Behandlung des Nervensystems verordnet. "Diese Zahlen sind beunruhigend. Offenbar müssen wir die psychische Gesundheit der jüngsten Arbeitnehmergruppe stärker in den Blickpunkt rücken", sagte Barbara Voß, Leiterin der TK-Landesvertretung in Hessen.

Beschäftigte drei Tage länger krank

Noch stärker als bei den Jugendlichen sind die psychischen Diagnosen bei allen Beschäftigten in Hessen angestiegen: Über alle Altersgruppen hinweg haben die Fehlzeiten seit dem Jahr 2000 um fast 87 Prozent zugenommen. Im Durchschnitt war der Berufstätige in Hessen 15,2 Tage krankgeschrieben. Dabei war bei 2,5 Fehltage eine psychische Diagnose die Ursache.

Während die psychisch bedingten Fehlzeiten bei allen Beschäftigen seit drei Jahren aber auf hohem Niveau stagnieren, sind sie bei den jüngsten Beschäftigten weiter angestiegen. Dafür gebe es mehrere Gründe, so die Krankenkasse. Eine Ursache für den hohen Stresslevel insbesondere bei jungen Berufseinsteigern sehen die Experten unter anderem im Medienkonsum.

Depression an Platz drei der Krankenschreibungen

Auszubildende müssten beim Einstieg in den Job zunächst einmal lernen, dem Ausbildungsberuf die ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken und sich von privaten Nachrichten auf dem Smartphone nicht laufend unterbrechen und ablenken zu lassen, sagte Voß. "Diese Unterbrechungen kosten Kraft und gehen zu Lasten der Regeneration."

Die Depression steht laut Gesundheitsreport auf Platz drei der Hauptursachen von Krankschreibungen bei Azubis: hinter Atemwegs- und Magen-Darm-Infekten. Für den Gesundheitsreport wurden Krankenmeldungen und Rezepte der 434.000 TK-versicherten Erwerbspersonen aus Hessen ausgewertet, darunter 17.430 Azubis.