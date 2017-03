Sturzbetrunken, von einer Zecke gebissen oder einfach kein Geld für den Bus: Beim Frankfurter Rettungsdienst steigt die Zahl der Bagatell-Anrufe unter der Notrufnummer 112. Die Feuerwehr reagiert nun darauf.

In der Einsatzzentrale der Frankfurter Feuerwehr ist es ruhig, die Mitarbeiter tragen Headsets. Das ständig die 112 angerufen wird, ist nicht zu hören. "Ist das plötzlich aufgetreten? Seit wann bricht er denn? Ist ihm schwindelig?", fragt ein Mitarbeiter bei einer Anruferin nach. Die Frau in der Leitung erklärt aufgeregt und umständlich, dass es ihrem Mann schlecht ginge.

"Bei zehn Einsätzen sind ein bis zwei Notfälle dabei"

In diesem Fall entscheidet der Mitarbeiter in der Leitstelle, dass der ärztliche Notdienst helfen kann. Eine schwierige Entscheidung. Beim leisesten Zweifel wird der Rettungswagen mit Notfallsanitäter rausgeschickt. Das bedeutet Stress für die Retter: Die Zahl der Notfalleinsätze in Frankfurt ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen – auf fast 90.000 Einsätze. Dabei registriert die Frankfurter Feuerwehr zunehmend auch Bagatell-Einsätze. "Bei zehn Einsätzen sind ein bis zwei echte Notfälle dabei", sagt Frankfurts Feuerwehrchef Reinhard Ries.

Mit dem Anstieg unnötiger Einsätze steigen die Beschwerden von Feuerwehrleuten, die sich bei Feuerwehr-Dezernent Markus Frank (CDU) anhäufen. "Da herrscht natürlich Frust, wenn zum Beispiel Betrunkene anrufen, die von uns einfordern von A nach B gefahren zu werden", berichtet Frank. Andere würden ihre betrunkenen Kumpels nach einer Partynacht ungern im eigenen Auto mitnehmen und riefen deshalb die 112 an.

Frankfurter Testversuch: Notfall-Krankentransportwagen

In den Rettungswagen fahren inzwischen gut ausgebildete Notfallsanitäter mit - eine teure Ausbildung. Damit dieses qualifizierte Personal nicht bei jeder Bagatelle rausfahren muss und dadurch für andere Notfälle nicht zur Verfügung steht, testet die Frankfurter Feuerwehr seit dieser Woche einen Notfall-Krankentransportwagen.

Bei Einsätzen, die nicht als Notfall eingestuft werden, fährt auf dem Wagen nicht der Notfallsanitäter, sondern ein Rettungssanitäter mit. "Sollte der vor Ort feststellen, dass es doch eine schwierige Lage gibt, kann er erste Maßnahmen einleiten und gezielt Verstärkung anfordern", sagt Feuerwehrchef Ries. Ein Test auf dessen Ergebnisse viele Rettungsdienste warten.

Rettungswagen bei Zeckenbiss gerufen

Nicht nur Frankfurt hat mit Bagatell-Anrufen zu kämpfen. Marco Rennt, der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Kreis Groß-Gerau, berichtet von Fällen, in denen der Rettungsdienst wegen eines Zeckenbisses gerufen wurde. "Oder man bricht sich den kleinen Finger, hat Schnittwunden an den Fingern - das sind Sachen, da brauche ich keinen Rettungswagen, der mich fährt", erklärt er.

"Circa ein Drittel der rund 160.000 Anrufe jährlich haben keinen Notfall-Hintergrund", berichtet auch Ralf Ackermann, der Leiter des Eigenbetriebs Rettungsdienst im Kreis Offenbach. Dagegen hätten ältere Menschen häufig Hemmungen die 112 anzurufen.

"Im Zweifel immer die 112 anrufen!"

Doch nach welchen Kriterien entscheidet der Rettungsdienst innerhalb weniger Augenblicke, ob er einen Rettungswagen losschickt? "Wenn einer am Telefon von Betrunkenen berichtet und sagt, der atmet auch komisch, dann sind das Schlüsselbegriffe, die uns in eine Sachlage zwingen", erklärt Frank Ditzel aus der Zentralleitstelle der Frankfurter Feuerwehr. Auch wenn große Bedenken herrschen, werde der Rettungswagen in der Regel losgeschickt.

"Im Zweifel immer die 112 anrufen", ergänzt Feuerwehrchef Ries. "Aber wenn wir bei jedem Anruf auf die sichere Seite gehen, dann haben wir ein riesen Problem – so viele Rettungswagen haben wir nicht. Und die fehlen dann woanders", so Ries. Zudem koste eine RTW-Fahrten rund 500 Euro. Kosten, die über die Krankenkassen abgerechnet werden.

Kein Auto, kein Geld

Die Gründe für die Bagatell-Anrufe auf der 112 sind vielfältig. Der Notruf wird etwa gewählt, wenn Menschen krank sind, aber keine Wartezeiten beim Hausarzt in Kauf nehmen wollen. Andere haben kein Auto oder kein Geld für den Bus, um zum Arzt zu fahren. Oder es werden die Begriffe Notarzt und ärztlicher Notdienst verwechselt.

Einige Menschen versuchen auch, die vorhandenen Hilfsstrukturen schlicht auszunutzen. "Ich empfinde das als eine Entsolidarisierung der Gesellschaft", sagt Dezernent Frank. "Eigentlich ist das ein Missbrauch, wenn ich anrufe, nur weil ich einen über den Durst getrunken habe und mir das Geld fehlt, um nach Hause zu kommen."

Tagesnotdienst fällt weg

Doch es gibt auch demografische Gründe. "Die Gesellschaft wird älter und es gibt immer mehr Singlehaushalte", sagt Leo Latasch, der Ärztliche Leiter Rettungsdienst in Frankfurt. "In einer Familie wird einem geholfen, wenn man sehr starke Kopfschmerzen hat. In einem Singlehaushalt liegt da jemand, der eigentlich nicht weiß, wen er um Hilfe bitten soll."

Zudem sei der Kassenärztliche Notdienst weggefallen. Dieser Tagesnotdienst habe jedes Jahr rund 5.000 Einsätze bei Patienten zu Hause absolviert. "Diese Einsätze, die früher ambulant abgearbeitet werden konnten, schlagen sich heute hier bei uns nieder", sagt Latasch. Andere Menschen wüssten einfach nicht, wie das Notfallsystem funktioniert.

Strafen für Bagatell-Anrufe werden nicht diskutiert. Die Sorge, dass dadurch jemand im Notfall nicht die 112 anruft, ist zu groß. Ein ähnliches Problem hat die Polizei: Auch unter der 110, der Notrufnummer der Polizei, gehen oft banale oder absurde Anfragen ein.