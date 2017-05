In der Innenstadt von Rüsselsheim wird noch fleißig gebaut, auch an der neuen Uferpromenade geht es voran.

In der Innenstadt von Rüsselsheim wird noch fleißig gebaut, auch an der neuen Uferpromenade geht es voran. Bild © Pirmin Breninek/ Anikke Fischer

Am 9. Juni startet der Hessentag in Rüsselsheim. Bis dahin rollen dort die Bagger. Der Marktplatz wurde bereits saniert, in der Innenstadt und am Mainufer wird noch gebaut - dank einer Millionenförderung.

Lärm und Staub, Bagger- und Pflasterarbeiten, Umleitungen und Sperrungen: Damit am 9. Juni der Hessentag beginnen kann, müssen die 63.000 Einwohner der Gastgeberstadt Rüsselsheim einiges an Geduld aufbringen. Doch das Ende der Arbeiten, mit denen sich die Stadt zum Hessentag aufhübschen will, ist absehbar:

"Es war allen Beteiligten klar, dass uns gemessen an der Größe des Projekts vergleichsweise wenig Zeit für die Umsetzung bleibt", sagt Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU).

Anfang 2015 hatte die Stadt erfahren, dass sie den Hessentag 2017 ausrichten wird - es blieben rund zweieinhalb Jahre Vorbereitungszeit. Im Februar 2016 starteten die Bauarbeiten. Trotzdem lägen die Arbeiten im Zeitplan, so Burghardt: "Wir werden pünktlich fertig - und insgesamt ist es sehr schön geworden."

Stadt will mit Mainlage punkten

Wie die anderen Hessentagsausrichter nutzt auch Rüsselsheim die Gelegenheit, mit Hilfe von Hessentagszuschüssen des Landes in langfristige Infrastrukturprojekte zu investieren. Für die Baumaßnahmen zum Hessentag hat die Stadt 6,5 Millionen Euro Investitionskostenzuschüsse erhalten und zahlt weitere 3,5 Millionen Euro dazu.

Für das Geld baut die Stadt unter anderem eine Promenade am Mainufer, die zum einen als Veranstaltungsfläche beim Hessentag dient, die Stadt aber auch langfristig aufwerten soll. Denn für das zehntägige Landesfest setzt die Stadt besonders auf ihre Lage am Main.

Die Uferpromenade hat bereits einen asphaltierten Radweg erhalten, Park-, Radel- und Aufenthaltsflächen wurden neu angeordnet. Jetzt werden unter anderem noch Sitzgelegenheiten geschaffen und es wird eine neue Anlage fertiggestellt, mit der Rettungsboote zu Wasser gelassen werden. Am Montag beginnen an der Promenade schon die Aufbauarbeiten für den HR-Treff des Hessischen Rundfunks beim Hessentag.

Schwierigkeiten bei Marktplatz-Sanierung

Rund 200 Meter entfernt wurde der Marktplatz umgestaltet. Er ist unter anderem neu gepflastert und mit einem Lichtkonzept versehen worden. Hier gab es bei den Bauarbeiten unvorhergesehene Schwierigkeiten.

Hier wird bald der Hessentag gefeiert: Die Sanierung des Marktplatzes ist abgeschlossen. Bild © Pirmin Breninek

"Man findet Dinge, die man nicht vermutet, und vermutet Dinge, die man nicht findet", sagt Oberbürgermeister Burghardt. So mussten im Untergrund des Marktplatzes Kanalisation, Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse erneuert werden. Diese stammten teilweise noch aus der Wiederaufbauzeit nach dem Zweiten Weltkrieg und wurden damals fehlerhaft oder gar nicht in Plänen festgehalten. Trotzdem ist der Marktplatz als Erstes der Großprojekte schon fertig.

Kleinere Arbeiten vor Abschluss

An den angrenzenden Bereichen hingegen, der Frankfurter Straße und dem Friedensplatz, müssen noch kleinere Arbeiten abgeschlossen werden. Der Friedensplatz wurde erweitert, die Verkehrsführung verbessert und gleichzeitig beruhigt, es gibt barrierefreie Haltestellen und mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer.

Nun stehen nur noch Restarbeiten an, wie das Pflastern von Teilen des Fußgängerwegs, das Anbringen neuer Fahrstreifen und das Aufstellen von Pollern. Dann kann die Frankfurter Straße für die Zeit des Landesfests Teil der Hessentagsstraße werden.

In der Innenstadt wird es mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger geben. Bild © Pirmin Breninek

Auf den Rückhalt der Rüsselsheimer kann die Stadt auf jeden Fall setzen. Rund 1.055 ehrenamtliche Helfer haben sich bereits gemeldet. Oberbürgermeister Burghardt ist guter Dinge: "Ich freue mich auf die Rüsselsheimer, die hier zehn Tage lang ihre Stadt präsentieren und genießen, dass die Stadt im Mittelpunkt steht. Wir werden gute Gastgeber für eine Million Menschen sein."