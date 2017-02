zum Artikel Ohne Abraham nach Leverkusen : Eintracht-Trainer Kovac zur Rotation gezwungen

Frankfurt: Was in Hannover gut war, muss gegen Leverkusen nicht schlecht sein: In der Startelf von Eintracht Frankfurt wird es erneut Änderungen geben. Dank der neuen Breite im Kader hat Trainer Niko Kovac gleich mehrere Möglichkeiten. [mehr]