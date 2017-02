16 Sterne, die einst Teil der Euro-Skulptur waren, sind bei einer Auktion unter den Hammer gekommen. Veredelt mit Promi-Unterschriften, entspann sich bei einem Stück ein harter Bieterwettstreit.

Der Frankfurter Palmengarten wurde am Donnerstagabend für kurze Zeit zum Auktionshaus. Zwischen tropischen Gewächsen schwang Ina Brune vom Traditionshaus Sotheby’s den Auktionshammer.

Alle Sterne waren einmal Teil der großen Euro-Skulptur, die in Frankfurt vor der ehemaligen Europäischen Zentralbank steht. 2015 wurde das Euro-Zeichen saniert, einige der Sterne wurden dabei ausgetauscht. Zwei Exemplare befinden sich schon im Haus der Geschichte in Bonn, sagt Manfred Pohl vom Frankfurter Kulturkomitee. Dem Verein gehört die Skulptur.

"Das Haus der Geschichte hat uns auf die Idee gebracht, dass wir die nicht verschrotten dürfen. Deshalb haben wir sie von Prominenten signieren lassen." Rund ein Jahr habe es gedauert, um alle Unteschriften einzusammeln. "Aber es hat sich gelohnt.“

Bieterwettstreit um Eintracht-Stern

Die 16 Sterne aus Acrylglas sind 1,75 m groß und wiegen je acht Kilo. Um einen davon mit nach Hause zu nehmen, mussten die Bieter tief in die Tasche greifen. Für 1.800 Euro ging der Euro-Stern mit der Unterschrift von Sänger Andreas Bourani weg. Eine Frankfurterin sichert siche für 1.000 Euro den Stern von Autorin und hr-Moderatorin Susanne Fröhlich.

Am begehrtesten war jedoch der Stern mit Unterschriften der Spieler von Eintracht Frankfurt. Zwei Bieter lieferten sich einen erbitterten Wettkampf und überboten sich gegenseitig. Bei 7.600 Euro fiel der Hammer - das höchste Gebot des Abends. Es stammt von Cord Gebhardt, dem Geschäftsführer der Frankfurter Wertpapierbörse.

"Wir wollen ihn so aufstellen, dass auch unsere Besucher ihn sehen können. Entweder in unserer Zentrale in Eschborn oder auf dem Börsenplatz." Am Ende kamen knapp 23.000 Euro zusammen, die an den Frankfurter Verein "Hilfe für krebskranke Kinder" fließen.