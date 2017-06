Der Hessische Rundfunk erweitert die Ausstrahlung von DAB+ um einen weiteren leistungsstarken Sender. Ab Ende Juni verbreitet der Sender Biedenkopf alle sechs hr-Radioprogramme in digitaler Qualität in Mittelhessen.

hr1, hr2-kultur, hr3, hr4, YOU FM und hr-iNFO - die Inbetriebnahme des Standortes Biedenkopf ermöglicht ab 27. Juni auch in der Region Marburg/Biedenkopf den digitalen Empfang aller hr-Radioprogramme über Antenne. Davon profitieren auch die Hörer von hr2-kultur, das im westlichen Mittelhessen nun wieder genauso gut empfangbar ist wie die anderen hr-Radioangebote.

So klar, als wär' ich da - DAB+ Bild © hr

Zudem wurde bereits am 5. Juni die Sendeleistung am Standort Rimberg auf 10 Kilowatt verdoppelt. Diese Maßnahme führt zusätzlich zu einer spürbar besseren Versorgung im Empfangsbereich des Senders Rimberg. Anfang August 2017 wird außerdem der Sender Kreuzberg/Rhön mit allen Radioprogrammen des hr via DAB+ on air gehen. Im Verlauf des Jahres kommen voraussichtlich noch weitere Sender hinzu.

Das Rhein-Main-Gebiet und das südliche Hessen sind bereits über die Senderstandorte Großer Feldberg/Taunus, Frankfurt Fernmeldeturm, Mainz-Kastel und Hardberg mit DAB+ versorgt. Darüber hinaus ist schon jetzt in Teilen von Nord- und Mittelhessen, vor allem entlang der Autobahnen A5 und A7, über die Sender Habichtswald und Rimberg eine Versorgung mit DAB+ gegeben.

Weitere Informationen über DAB+ gibt es auf der hr-Webseite und bei digitalradio.de .