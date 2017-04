Trotz Massenschlägereien in Hanau

Mehrere Massenschlägereien haben die Hanauer aufgeschreckt. Die verschuldete Stadt spart ausgerechnet an Projekten, die solche Ereignisse möglicherweise verhindern könnten.

Junge Männer, die sich in großen Gruppen prügeln und dazu Nichtigkeiten als Anlass nutzen – gleich zweimal gab es im März solche Meldungen aus Hanau, einmal davon wurde ein Unbeteiligter schwer verletzt. Sozialarbeiter und Streetworker vor Ort schlagen Alarm: Man warne die Stadt schon seit Jahren – und die Situation könne sich noch verschlimmern. Doch reagiert hat bislang nur die Polizei.

Ende 2012 wurde die Stadt Hanau zur Rettungsschirm-Kommune. Das Land übernahm unter strengen Auflagen einen Teil der städtischen Schulden. Seitdem wird gespart – nicht zuletzt im sozialen Bereich. Rächt sich das jetzt? Nach Ansicht von Streetworkern gibt es bereits zu wenige soziale Projekte, zum Beispiel zur Gewaltprävention. Und die, die es noch gibt, erhielten zu wenig Unterstützung und stünden teilweise vor dem Aus.



Box-Trainer will Disziplin vermitteln

Zum Beispiel das Box-Gym im Stadtteil Kesselstadt. Im Keller des Jugendzentrums K-Town im Westen Hanaus baumeln Boxsäcke von der Decke. 80 bis 100 Kinder und Jugendliche kommen regelmäßig zum Training hierher: Jungs, Mädchen, teilweise mit Kopftuch. Die meisten haben einen Migrationshintergrund.

"Hier ist jeder gleichberechtigt", sagt Trainer Volkan Bagbasi. Was er den Teenagern oder Mittzwanzigern vermitteln will: Disziplin. Viele seiner Schüler erfahren diese zu Hause nicht mehr, wie Bagbasi berichtet. "Es geht darum, dass wir den Jugendlichen einen Ausgleich in ihrem alltäglichen Leben durch diesen Sport schaffen."

"Jugendlichen eine Perspektive bieten"

Und das funktioniert, erklärt Sozialarbeiterin Antje Heigl, die das Box-Gym 2003 mitgründete: "Wir haben diese enge Verzahnung zwischen Jugendsozialarbeit und Boxsport erprobt, evaluiert, erweitert. Es ist einfach ein funktionierendes Konzept, mit schwierigen Jugendlichen zu arbeiten." Bei gemeinsamen Mahlzeiten nach dem Training sprächen sie über Schule, Ausbildung und Arbeit, sagt Heigl: "Das tut ihnen gut, das bringt sie weiter. Die beste Gewaltprävention ist es, den Jugendlichen eine Perspektive zu ermöglichen."

Trainer Volkan Bagbasi sei das beste Beispiel, sagt Heigl. Er war früher in derselben Lage wie seine Schützlinge heute. Mittlerweile kommen ins Box-Gym immer mehr junge Menschen aus anderen Stadtteilen wie Großauheim oder Lamboy, denn dort fehlen vergleichbare Angebote.

Private Geldgeber finanzieren das Projekt

Trotz des Zuspruchs muss auch das Box-Gym um seine Existenz bangen. Die Stadt hat aus Spargründen ihre Unterstützung längst gekürzt. Nur durch private Sponsoren hält sich das Projekt über Wasser.

Im Keller des Jugendzentrums K-Town sprechen die Jugendlichen über die jüngsten Massenschlägereien und machen sich Gedanken über die Zukunft des Box-Gyms. "Ich wüsste nicht, was ich dann machen sollte", sagt etwa Sara, die gerade eine Partnerübung mit Sercan gemacht hat. Sercan sagt: "Ich wäre wahrscheinlich nicht hier, sondern draußen. Und draußen kann viel passieren." Sätze, die die Sorgen der Streetworker bestätigen.

Keine weitere Hilfe vom Land

Hanaus Sozialdezernent Axel Weiß-Thiel (SPD) kennt diese Sorgen. Angesichts der Zwänge des Rettungsschirms hätten auch andere Städte im sozialen Bereich den Rotstift angesetzt. Zuletzt seien auch nach Hanau mehr Migranten gekommen, die Stadt stehe nun vor einem Problem, die Mitarbeiter seien am Limit. "Um die zusätzlichen Herausforderungen zu stemmen, brauchen wir Unterstützung vom Land", sagt Weiß-Thiel.

Die Landesregierung geht darauf nicht ein. Das Innenministerium berichtet auf Anfrage von der insgesamt gesunkenen Zahl der Körperverletzungsdelikte auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Das Sozialministerium verweist auf bereits genehmigte Anträge der Stadt.

Dezernent Weiß-Thiel deutet die Äußerungen so, dass vom Land keine weitere Hilfe zu erwarten ist. Nun wollen Vertreter städtischer Ämter und Kommunalpolitiker beraten, inwieweit benachteiligte Jugendliche in Hanau weiterhin auf Unterstützung hoffen können.