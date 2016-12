Die Polizei fährt im Frankfurter Bahnhofsviertel einen harten Kurs gegen Dealer. Junkies kommen dadurch nicht mehr so leicht an ihren Stoff. Ein Drogensüchtiger gibt Einblick in die Szene.

Frankfurter Weg? Tommy zuckt mit den schmalen Schultern. Nie gehört. Dabei geht's beim Frankfurter Weg - der liberalen Drogenhilfe in Frankfurt - um Menschen wie ihn. Tommy ist 39 Jahre alt und drogenabhängig. Heroin, Crack, was sich gerade auftreiben lässt. Süchtigen wie ihm werden von der Stadt vielfältige Angebote gemacht. Es gibt Druckräume, eine Heroin-Ambulanz und Sozialarbeiter, die sich nur um Junkies kümmern. Doch im Moment ist es für Drogenabhängige schwierig. Die Polizei fährt einen harten Kurs.

"Es hat sich geändert, dass durch die Polizeiaktion viele Leute nur noch von links nach rechts, von rechts nach links auf der Suche sind nach irgendwelchen Stoffen - Heroin, Kokain, alles Mögliche", sagt Tommy. Das Problem sei, dass die Polizei die Leute einfach nur verdränge. Damit sei niemandem geholfen, findet Tommy. "Diese Marokkaner oder wer auch immer da verkauft: Die verschwinden an eine andere Ecke, wo man sie dann suchen muss. Das bringt eigentlich gar nichts."

Junkies könnten Weg in Konsumräume nicht mehr finden

Angebot und Nachfrage. Da findet sich immer ein Weg. Die stärkere Polizeipräsenz im Bahnhofsviertel könnte sich in anderen Stadtteilen bemerkbar machen, sagt Tom Holz. Er leitet das Projekt Ossip, dessen Sozialarbeiter sich im Rotlichtbezirk um Süchtige kümmern. "Was ein Problem werden könnte: Wenn sich die Leute außerhalb mit Stoff versorgen und dann den Weg bis zu den Konsumräumen eben nicht mehr finden, weil die Repression zu stark ist", meint Holz. Dann könnte es sein, dass sie wieder im Umfeld des Bahnhofsviertels konsumierten. Das wäre fatal.

Ein Geschäftsinhaber aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel, der bald seinen Laden schließen muss und namentlich nicht genannt werden will, hat einen anderen Blick auf die Druckräume, vor denen sich zahlreiche Abhängige aufhalten. "Wollen Sie da nebendran ihre Büroräume haben, wenn Sie sehen, wie es auf der Straße aussieht?" Eine gemeinsame Lösung für Geschäftsleute und Drogenabhängige sieht er nicht.

Cream Music verlässt Bahnhofsviertel

Wie ernst die Situation ist, zeigt auch der geplante Wegzug eines Traditionsgeschäfts: Cream Music hat kürzlich verkündet, vom Bahnhofsviertel nach Sachsenhausen zu ziehen. Der Inhaber des ältesten Musikgeschäfts Frankfurts, Bernhard Hahn, sieht keinen anderen Weg mehr, da Kunden sich wegen der offenen Drogenszene nicht mehr in den Laden trauen. Ein weiterer Punkt sind die steigenden Mieten in dem Quartier. Hahn hatte zuvor jahrelang dafür gekämpft, dass sich die Zustände im Viertel ändern.

Für Anwohner veranstaltet die Integrative Drogenhilfe inzwischen sogar mehrstündige Seminare mit dem Titel: "Mit Alltagssituationen im Bahnhofsviertel besser umgehen". Dort werden Fragen beantwortet wie: Was können Sie tun, wenn ein Süchtiger im Hauseingang sitzt oder den Weg versperrt?

Tommy steht auf der anderen Seite. Aber er kann die Anwohner und Geschäftsinhaber verstehen. "Ihr habt eigentlich recht, dass ihr Angst habt, wenn ihr mit euren Kindern da durchlauft und die Leute seht, wie sie ihr Zeug da machen, anstatt in den Druckraum zu gehen. Es gibt ja genügend", meint er.

Drogenkonsum vermehrt auf der Straße

Trotzdem spielt sich der Drogenkonsum wieder vermehrt auf der Straße ab. Der Grund: Die Leitdroge im Kiez ist nicht mehr Heroin, sondern Crack. Die Bröckchen werden aus Kokain gewonnen und meist in kleinen Pfeifen geraucht. Auch für Crack-Raucher gibt es im Bahnhofsviertel Räume zum Konsumieren. Aber Streetworker Holz hat festgestellt, dass das Angebot nicht gut funktioniert. "Nach wie vor wird, weil das so schnell geht, die Crackpfeife einfach in der Öffentlichkeit geraucht. Das passiert innerhalb von 30 Sekunden." Dafür suche ein Großteil der Crackraucher nicht unbedingt einen Rauchraum auf.

Der Rausch verfliegt schnell. Aber die Droge mit dem hohen Suchtpotenzial ist schon für fünf Euro zu kriegen. Holz sagt, das habe die Szene verändert. "Das heißt, die Leute sind viel mehr auf Achse, begehen Klein-Straftaten wie Ladendiebstahl." Anders als beim Heroin, werde ein Crackdealer im Zehn-Minuten-Takt aufgesucht.

Dass die Polizei nun stärker gegen Dealer im Bahnhofsviertel vorgeht, ändert an solchen Geschäftsgrundlagen nichts. Tommy findet, die Personenkontrollen seien nutzlos und träfen sowieso die Falschen. "Was sie finden, ist vielleicht mal ein Plömbchen oder ein Pack oder so was. Und es gibt dann wieder eine Anzeige aber die wird meistens auch eingestellt. Wenn sie die Richtigen wollen, müssen sie an die Großen gehen, nicht die Kleinen."