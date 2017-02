Solidarität für den in der Türkei inhaftierten Korrespondenten Deniz Yücel: Ministerpräsident Bouffier kritisiert die gegen den Flörsheimer verhängte U-Haft. Yücel-Unterstützer demonstrieren am Nachmittag mit einem Autokorso in Frankfurt.

Hessens Landesregierung zeigt sich solidarisch mit dem in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel. Ministerpräsident Volker Bouffier und Europaministerin Lucia Puttrich (beide CDU) haben die verhängte Untersuchungshaft gegen den Flörsheimer Journalisten am Dienstag kritisiert. Sie betonten den hohen Stellenwert der Meinungs- und Pressefreiheit.

"Untersuchungshaft ist eine sehr harte Maßnahme. Deshalb müssen die gegen Deniz Yücel erhobenen Vorwürfe nun rasch überprüft und entweder seriös bewiesen oder entkräftet werden", heißt es in einer Stellungnahme der beiden Politiker. Das sei in einem demokratischen Rechtsstaat elementar. Yücel habe Anspruch auf ein zügiges, transparentes und gerechtes Gerichtsverfahren, das die hessische Landesregierung kritisch begleiten werde. Andere hessischen Politiker, wie SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel, zeigen seit Tagen bei Twitter ihre Solidarität mit Yücel.

Zuvor hatte schon Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die U-Haft für Yücel als "unverhältnismäßig hart " bezeichnet. Der Journalist war am Montag nach 13 Tagen im Polizeigewahrsam in Untersuchungshaft genommen worden. Diese kann fünf Jahre dauern, bis es zur Freilassung oder zu einem Prozess kommt, in dem die Schuldfrage geklärt wird. Dem 43 Jahre alten Korrespondenten werden der "Welt" zufolge "Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung" vorgeworfen.

Autokorsos für Yücels Freilassung

Yücels Unterstützer wollen am Dienstag lautstark für die Freilassung des 43-Jährigen demonstrieren. In Frankfurt und elf weiteren Städten finden am Nachmittag Autokorsos für Yücel und alle anderen Journalisten in türkischer Haft statt. In Frankfurt führt die geplante Route von der Gutleutstraße über den Baseler Platz nach Sachsenhausen. Hupend wollen die Demonstranten auch am türkischen Generalkonsulat vorbeifahren und zurück über das Bahnhofsviertel zum Roßmarkt.

Am Wochenende hatte es bereits in Flörsheim (Main-Taunus) einen Autokorso gegeben. An der Solidaritätsaktion für den Journalisten nahmen rund 300 Menschen in 156 Fahrzeugen teil. Vor dem Start der Rundfahrt hatten sich hunderte Angehörige, Freunde und Unterstützer Yücels vor der Stadthalle von Flörsheim versammelt. Sie hielten Plakate und Schilder mit "Free Deniz" in die Höhe und machten ihrem Ärger in Reden Luft.

Yücel besitzt die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft. Aus Sicht der türkischen Behörden ist er damit ein einheimischer und kein ausländischer Journalist.

Sendung: hessenschau kompakt, 28.02.2017, 16.45 Uhr