Das ging schnell: Am Montagabend stellte Eintracht Co-Trainer Robert Kovac einen Räuber. Kurz später verkündete Ministerpräsident Bouffier, dass er Kovac mit einer Medaille für Zivilcourage ehrt. Eine medienwirksame Eil-Entscheidung.

Ehre und Ruhm sind eine feine Sache, und wem Ehre gebührt, der darf gelobt und geadelt werden. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nutzt für besonderes Lob die ihm zur Verfügung stehenden Medaillen: Die Hessische Rettungsmedaille, die Wilhelm-Leuschner-Medaille und die Hessische Medaille für Zivilcourage. Letztere wird bald Robert Kovac erhalten, Ex-Bundesliga-Profi, Co-Trainer der Eintracht und Bruder von Chef-Trainer Niko Kovac. Und das war eine Bouffiersche Eil-Entscheidung.

Muss das wirklich sein?

Kovac hatte am Montagabend im Frankfurter Westend einen Räuber gestellt, der einen Rentner vor einer Bank beklaut hatte. 50 Meter rannte er ihm hinterher, dann überwältigte er den Mann, zerrte ihn in ein Steakhaus und rief die Polizei. Nur kurze Zeit später, am Mittwochvormittag, meldete sich Bouffier aus seinem Kroatienaufenthalt. Auch er zeigte schnelles Reaktionsvermögen und lobte Kovac medienwirksam: Tapfer, selbstlos, Vorbild für uns alle. Dafür gibt es Bouffiers Medaille. Aber muss das wirklich sein?

Es gibt viele Menschen, die eine Auszeichnung verdient hätten. Diejenigen, die dazwischengehen, wenn andere in der S-Bahn bedrängt werden. Menschen, die seit Jahren Flüchtlingen helfen oder zu Hause rund um die Uhr Angehörige pflegen. Autofahrer, die bei einem Unfall anhalten und helfen. Oder auch Rentner, die kaum etwas haben und trotzdem bei Naturkatastrophen spenden. Sie sind tapfer, selbstlos, Vorbild für uns alle. Das mindert nicht Kovacs Leistung bei der Verfolgungsjagd. Es wirft aber die Frage auf, ob so eine Medaillenverleihung an einen Prominenten auch auf den Zeremonienmeister Bouffier abfärben soll.

Medaille für den Promi-Bonus

Ein älterer Herr fasste es für die hessenschau so zusammen: "Ob ich Robert Kovac heiße, oder Heiner Müller, wenn jemand in Bedrängnis ist, da helfe ich." Nur hätte Heiner Müller wahrscheinlich nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommen - und vielleicht auch keine Medaille. Das Thema sorgte auch für Unmut bei Facebook. Nutzer kommentierten fast einhellig: Respekt für Kovac, aber die Medaille bekäme er für den Promi-Bonus.

Fünf Mal wurde die Medaille für Zivilcourage im vergangenen Jahr verliehen. Dieses Jahr im Febraur erhielten drei Menschen die Auszeichnung: Sie hatten gemeinsam im Jahr 2015 einen bewaffneten Mann überwältigt, der eine Frau angeschossen hatte und ihn festgehalten, bis die Polizei kam. Wer die Auszeichnung bekommt, entscheidet alleine der Ministerpräsident. Kovac wird wohl eine Einzelaudienz bekommen, keine Sammelmedaillenübergabe wie es sonst oft gemacht wird.

Aus der Staatskanzlei heißt es, derzeit versuche man den vollen Terminplan von Bouffier und Kovac irgendwie zusammen zu bringen. Apropos Terminplan-Abstimmung hatte ein Facebook-Nutzer noch einen anderen Einwand: "Medaille wolle mehr net. Pokal reicht!" Das Pokalfinale Ende Mai in Berlin sollte Kovac vor lauter Ehre natürlich nicht vergessen.