Robert Schröder glaubt daran: Eines Tages wird er auf den Mars fliegen und dort leben. Der Student aus Darmstadt hat es in die Bewerber-Endrunde für die Weltraum-Mission "Mars One" geschafft. Tödliche Gefahren schrecken ihn nicht.

Wenn es nach Robert Schröder aus Darmstadt geht, ändert sich für ihn schon in ein paar Jahren alles. Der 29-Jährige möchte bereits in 14 Jahren ein Raumschiff betreten. Reiseziel: Mars. Schröder steht in der engeren Auswahl einer privaten Mission zum roten Planeten. Die ist umstritten - trotzdem ist der Student von der Machbarkeit überzeugt.

Nichts ist unmöglich?

2031 soll es laut aktuellem Zeitplan soweit sein. Da möchte die holländische Stiftung "Mars One" Menschen zum Mars schicken. Besonders waghalsig: Es wäre eine Reise ohne Rückflug. Die Passagiere sollen auf dem Mars bleiben und dort eine Siedlung errichten. Das sei einerseits günstiger, andererseits bliebe mehr Zeit, um den Planeten zu erkunden.

"Mich reizt es, dort langfristig zu sein", sagt Schröder über seine Motivation: "Rausgehen zu können, entdecken und zu forschen." Schröder ist Student der Elektrotechnik und einer von 100 übrig gebliebenen Kandidaten bei "Mars One". Er wäre bereit, sein Leben zu riskieren.

Die private Mission "Mars One" plant 24 Menschen auf den Mars zu schicken. Bild © hessenschau.de

Insgesamt habe es über 200.000 Interessenten gegeben. Sie kommen aus aller Welt. Als einziger Deutscher hat es Schröder direkt in die engere Auswahl geschafft. 24 Kandidaten sollen am Ende übrig bleiben. "Ich habe mich für die Mission beworben und wollte sehen, wie weit ich komme", erzählt er.

Angefangen hatte Schröder mit einem kurzen Bewerbungsvideo . In dem trägt er ein T-Shirt mit dem Werbeslogan "impossible is nothing" - auf Deutsch: "Nichts ist unmöglich". Wissenschaftler hegen allerdings massive Zweifel an der Expedition.

Himmelfahrt oder Himmelfahrtskommando?

Das hat zahlreiche Gründe: die niedrige Außentemperatur auf dem Mars, die fehlende Atmosphäre, der mangelnde Sauerstoff. Hinzu kommt die Schwierigkeit, sich zu ernähren. Von den Strapazen der Anreise ganz zu schweigen.

Die würde immerhin 200 Tage dauern, sagt Ulrich Walter vom Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München. Walter war früher selbst Astronaut und steht "Mars One" kritisch gegenüber. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilnehmer auf dem Mars landen und länger als einen Monat überleben? "Etwa zehn Prozent", schätzt er.

Walter verweist auf Gefahren wie "solar flares". Die lebensgefährliche Strahlung dieser "Sonneneruptionen" würde während der Anreise auf die Mars-One-Teilnehmer einwirken. Eine ausreichende Abschirmung würde zu viel wiegen.



Das weiß auch Schröder. Er hält diese Probleme für lösbar: "Das finde ich eigentlich sehr reizvoll: In einem Umfeld zurechtzukommen, das sehr widrige Bedingungen bietet." Er ist begeistert von der Idee, vielleicht eines Tages auf dem Mars zu forschen.

Berechtigte Zweifel

Frei von Zweifeln ist aber auch der 29-Jährige nicht. Den dauerhaften Abschied von seiner Familie möchte er sich nicht ausmalen. Seine Eltern sind natürlich skeptisch.

Auch die Finanzierung von "Mars One" ist noch nicht geklärt. Die Stiftung des holländischen Unternehmers Bars Landrop kalkuliert mit insgesamt sechs Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Allein die NASA verfügt über einen Jahresetat von etwa 16,8 Milliarden Dollar.

Schröder weiß von der Problematik, auch davon, dass sich der Zeitplan bereits verschoben hat: "Wenn das Geld nicht zusammenkommt, kann da natürlich nichts passieren." Er glaubt an das Gelingen der Mission: "Man muss da einfach geduldig sein." In der Hoffnung auf neue Geldgeber ist "Mars One" kürzlich an die Börse gegangen. Ein Anfrage über den aktuellen Stand der Finanzierung ließ die Organisation unbeantwortet.

Beziehung hätte Ablaufdatum

Gegen ein Gelingen der Expedition spricht auch der Ausstieg des niederländischen Medienpartners Endemol. Dessen Plan ist es gewesen, die Auswahl der Kandidaten wie eine Castingshow zu begleiten, später von der Mission zu senden. Doch "Mars One" und die Produktionsfirma hätten sich über die Details ihres Vertrags nicht einigen können, sagte Unternehmer Landrop im Februar 2015 gegenüber den "Space News" . "Mars One" möchte sich unter anderem über TV-Einnahmen finanzieren. Ob es bereits einen neuen Medienpartner gibt, ließ die Organisation ebenfalls offen.

Robert Schröder studiert Elektrotechnik und arbeitet als Programmierer. Bild © hessenschau.de

Außerdem gibt es ethische Bedenken. Die Mission birgt hohe Risiken. "Millionen Menschen schauen zu, während Teilnehmer in der Kapsel sitzen und vielleicht sterben", befürchtet Wissenschaftler Walter, sollte sich ein neuer Medienpartner finden.

"Ich hoffe natürlich, dass das nicht eintritt", entgegnet Schröder knapp. Vorerst möchte er deshalb keinen Nachwuchs bekommen. "Das wäre blöd, wenn mir meine Frau und meine Kinder dabei zusehen müssten."

Derzeit ist der Student, der nebenbei als Programmierer arbeitet, in keiner Beziehung. Er möchte sich nicht langfristig binden. Eine mögliche Beziehung hätte erst mal ein Ablaufdatum, sagt er.

Glaube und Pioniergeist

Robert Schröder arbeitet ehrenamtlich als Gruppenführer beim Technischen Hilfswerk. Er macht den Eindruck eines ruhigen, bedachten Menschen, dem Neugierde und Pioniergeist innewohnen. Man möchte ihm das Gelingen seines Vorhabens wünschen. Doch viele Fakten sprechen dagegen.

Der Darmstädter sagt über sich selbst, dass er manchmal ans Schicksal glaubt: "Das etwas passiert, weil es passieren soll."

2013 ist Schröder zufällig im Internet auf "Mars One" aufmerksam geworden. Er würde wohl sagen: Das war vielleicht kein Zufall, sondern Schicksal.