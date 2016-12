In Viernheim gibt es eine Geiselnahme, ein S-Bahn-Song begeistert Millionen. Die AfD triumphiert bei den Wahlen, das Graffiti vom toten Flüchtlingsjungen Aylan geht um die Welt. Wir zeigen, was Hessen bewegt hat: Januar bis Juni 2016 im Rückblick.

1. Januar: Sexuelle Übergriffen an Silvester. Sie sind angegrabscht und bedrängt worden. In der Silvesternacht gibt es im Getümmel am Frankfurter Mainufer Dutzende sexuelle Übergriffe auf Frauen. Das stellt sich aber erst heraus, nachdem breit über die Vorfälle in Köln berichtet wird. Die Staatsanwaltschaft prüft monatelang rund 60 gemeldete Fälle. Schließlich werden alle Verfahren eingestellt, weil laut Behörde die Täter unbekannt geblieben sind oder kein konkreter Tatverdacht nachgewiesen werden konnte.

27. Januar: Eschborns Bürgermeister Geiger wird angeklagt. An Irrungen und Wirrungen hat es in seiner Amtszeit nicht gefehlt. Im Skandal um heimlich kopierte Unterlagen im Rathaus erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Eschborns Bürgermeister Mathias Geiger (FDP). Es geht um Geheimnisverrat, Verleumdung, Datenklau und falsche Verdächtigung. Dafür muss sich Geiger, der sich selbst als Opfer einer Intrige sieht, vor Gericht verantworten.

Eschborns FDP-Bürgermeister Mathias Geiger (Archivbild 2015) Bild © Imago

8. Februar: Rosenmontagsumzüge fallen Sturmtief zum Opfer. Sturmtief "Ruzika" vermiest am Rosenmontag und Fastnachtsdienstag vielen Narren die Laune. Rund ein halbes Dutzend Umzüge in Hessen fallen aus. In Seligenstadt und Marburg holen die Narren die Umzüge nach und rufen im Mai in kurzen Hosen "Helau".

Viele Narren sind enttäuscht, weil die Fastnachtsumzüge ausfallen. Bild © picture-alliance/dpa

6. März: Siegeszug der AfD bei den Kommunalwahlen. Aus dem Stand erreicht die Alternative für Deutschland (AfD) bei den Kommunalwahlen in Hessen 11,9 Prozent. Die CDU und SPD verlieren beide an Stimmen, am heftigsten trifft es die Grünen. Die etablierten Parteien zeigen sich entsetzt über den AfD-Einzug in die Parlamente, in den Kommunen demonstrieren die Bürger gegen die AfD.

Die AfD zieht in die Stadtparlamente ein. Bild © picture-alliance/dpa

9. März: Lilien-Fan Johnny ist tot. Darmstadt 98 trauert um seinen wohl größten Fan. Jonathan "Johnny" Heimes erliegt nach einem knapp zwölf Jahre andauernden Kampf seinem Krebsleiden. Er stirbt im Alter von 26 Jahren. Zuvor hat Johnny mit seinem Motto "Du musst kämpfen! Es ist noch nichts verloren" die Profis von Darmstadt 98 motiviert und Menschen in ganz Deutschland beeindruckt. Der Verein benennt das Stadion für die laufende Saison in "Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor" um.

"Johnny" war trotz seiner schweren Krankheit so oft es ging im Stadion am Böllenfalltor zu Gast. Bild © Imago

10. März: Riesen-Graffiti des toten Flüchtlingsjungen Aylan bewegt die Welt. Im September 2015 geht das Foto vom syrischen Flüchtlingsjungen Aylan um die Welt. Er wurde an der türkischen Küste angespült, nachdem er auf der Flucht ertrunken war. Nun prangt das Bild des toten Aylan als Riesen-Graffiti auf der Mauer der Osthafenmole in Frankfurt - in Sichtweite zur Europäischen Zentralbank. Das Streetart-Projekt der beiden Frankfurter Künstler Oguz Sen und Justus Becker erregt international Aufmerksamkeit. Weltweit berichten Medien darüber, während es hierzulande im Netz für Diskussionen sorgt.

Mahnmal am Frankfurter Osthafen: Das Riesen-Graffiti zeigt den toten syrischen Jungen Aylan. Bild © picture-alliance/dpa

16. März: Techno-Museum entsteht in Frankfurt. DJ-Workshops, Filme, Partys - Frankfurt bekommt das weltweit erste Techno-Museum. Das "Museum Of Modern Electronic Music" (MOMEM) soll an der Hauptwache entstehen. Anfang 2018 wird es voraussichtlich eröffnen. Der künstlerische Anspruch sei hoch, meint der Direktor des Museums, Alex Azary. Der Verleger, Produzent und DJ beeinflusst die Frankfurter Musikszene seit Jahrzehnten.

Ab 2018 soll das MOMEM voraussichtlich an der Hauptwache eröffnen. Bild © Atelier Markgraph/ Katrin Kimpel (hr)

19. April: S-Bahn-Song begeistert Millionen. Die Musikerinnen Kiddo Kat und Heidi Joubert jammen spontan den Prince-Song "Kiss" in der Frankfurter S-Bahn, der maltesische Musiker Ozzy Lino macht spontan mit. Millionen Internet-Nutzer weltweit verlieben sich in das Video. Die Idee wird zum Riesenhit im Netz.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

21. April: "DSDS" im Kloster Eberbach. Was hat es im Vorfeld für einen Streit um die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gegeben. Pop-Titan Dieter Bohlen mit seiner Unterhaltungsshow im besinnlichen Kloster Eberbach? Bei der Aufzeichnung in Eltville (Rheingau-Taunus) gibt es dann aber doch einen versöhnlichen Moment: Eine Kandidatin heiratet in den alten Gemäuern ihren Freund.

Sie dürfen die Braut jetzt küssen: Ein Paar gibt sich im Rahmen der "DSDS"-Aufzeichnung das Ja-Wort. Bild © picture-alliance/dpa

2. Mai: Wie geht Neu-Isenburg mit der Flüchtlingskrise um? Während ein Teil der Gesellschaft Flüchtlingen aus Kriegsgebieten wie Syrien gerne hilft, reagieren andere ängstlich, ablehnend und mit Vorurteilen. Für den Praxistest Integration hört sich hessenschau.de beide Seiten an. Die Geschichte über den 79 Jahre alten Rudi Witzig, der gegen Flüchtlinge ist, wird mit dem hessischen Journalistenpreis ausgezeichnet.

Rudi Witzig in seinem Garten in Neu-Isenburg Bild © Andreas Bauer (hessenschau.de)

5. Mai: Hells Angels-Schießerei an Christi Himmelfahrt in der Frankfurter Innenstadt. Bei einer Schießerei im Rocker-Milieu werden zwei Männer schwer verletzt. Die 20 und 41 Jahre alten Männer sitzen in einem Geländewagen, der vor die Bar "Helium" unweit der Frankfurter Hauptwache fährt. Als die Insassen aussteigen, werden sie von Männern beschossen, die vor der Bar sitzen. Einer der Täter kann kurze Zeit später gefasst werden.

Schüsse vor dem Helium: Einschusslöcher in der Frontscheibe eines Geländewagens am Tatort. Bild © picture-alliance/dpa

7. Mai und 24.Mai: Eintracht und Lilien schaffen Klassenerhalt. Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 gelingt Anfang Mai das Wunder. Der Aufsteiger gewinnt bei Hertha BSC und sichert sich damit den von vielen kaum für möglich gehaltenen Klassenerhalt. Rund zwei Wochen später zieht Eintracht Frankfurt den Kopf aus der Schlinge. Im Rückspiel der Relegation gewinnen die Frankfurter beim 1. FC Nürnberg und bleiben damit erstklassig. Den goldenen Treffer erzielt Haris Seferovic.

Seferovic sichert für die Eintracht den Klassenerhalt. Bild © Rhode/Storch

18. Mai: Grausige Details zum Schwalbacher Serienmörder werden bekannt. Der mutmaßliche Serienmörder Manfred Seel hat möglicherweise bis zu zehn Menschen bestialisch ermordet. Nach den Ermittlungen der Polizei hat der Verstorbene ein Doppelleben als liebevoller Familienvater und sexueller Sadist geführt. Seel soll es vornehmlich auf drogenabhängige Prostituierte aus dem Frankfurter Rotlichtmilieu abgesehen haben. Die Ermittler starten einen umfassenden Zeugenaufruf.

Polizeifotos des mutmaßlichen Serienmörders Manfred Seel Bild © picture-alliance/dpa

12. Juni: Herzstück der neuen Frankfurter Altstadt wird eingeweiht. Spitzer Giebel, roter Sandstein, fünf Gebäudeteile: Das 20 Millionen Euro teure Stadthaus zwischen Kaiserdom und Schirn kann bei einem Festakt bewundert werden. Sein Zentrum bildet ein zwölf Meter hoher Saal, in dem rund 150 Menschen sitzen können. Das Stadthaus ist das Herzstück der wiederaufgebauten Altstadt. Im Zweiten Weltkrieg wurden viele Gebäude der historischen Altstadt zerstört.

Die Fassade des Stadthauses ragt zwischen Dom und dem Museum Schirn in die Höhe. Bild © picture-alliance/dpa

19. Juni: Drei Geschwister ertrinken in Löschteich. Ein ganzes Dorf befindet sich im Schockzustand: Drei Geschwisterkinder im Alter von fünf, acht und neun Jahren sind in einem Feuerlöschteich in Neukirchen (Schwalm-Eder) ertrunken. Die beiden jüngeren Kinder konnten nicht schwimmen. Nach dem Löschteich-Unglück ist die Trauer groß - ein Dorf sucht eine Erklärung.

Warnschild am Löschteich in Neukirchen-Seigertshausen. Bild © Andreas Bauer

23. Juni: Polizei erschießt Geiselnehmer in Kino. Ein bewaffneter und maskierter Mann dringt in ein Kinocenter in Viernheim ein und nimmt 14 Geiseln. Ein Spezialeinsatzkommando stürmt das Kino und erschießt den 19-Jährigen aus Mannheim. Zeugen sagen, er habe einen verwirrten Eindruck gemacht. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund findet die Polizei nicht.