Limburg hat wieder einen Bischof, Ryanair kommt nach Frankfurt, der Gießener Hells-Angels-Präsident wird erschossen. Wir zeigen, was Hessen bewegt hat: Juli bis Dezember 2016 im Rückblick.

1. Juli: Das Bistum Limburg hat wieder einen Bischof. Mehr als zwei Jahre lang war der Posten verwaist. Nun steht fest: Der bisherige Trierer Generalvikar Georg Bätzing wird der neue Bischof von Limburg und tritt damit die schwierige Nachfolge von Skandal-Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst an. Im September folgt die Bischofsweihe im Dom.

Weitere Informationen Jahresrückblick Teil 1 Januar bis Juni im Rückblick Ende der weiteren Informationen

Da gibt sich der 55 Jahre alte Bätzing ganz locker: "Da bin ich, jetzt habt ihr mich." Und das, obwohl die Erwartungen an ihn in dem geplagten Bistum hoch sind.

Tritt eine schwierige Nachfolge an: Der neue Limburger Bischof Georg Bätzing Bild © Imago

16. August: Gold! Reck-Gigant Hambüchen turnt in den Olymp. Für Kunstturner Fabian Hambüchen aus Wetzlar geht der Traum vom Olympiasieg in Erfüllung. Bei seiner Abschiedsvorstellung in Rio de Janeiro holt der 28-Jährige Gold am Reck. "Es ist einfach nicht in Worte zu fassen, was hier abgeht. Wahnsinn", sagt er nach seinem Triumph. Der Hersteller des Turngeräts verspricht Hambüchen, der später zum Sportler des Jahres gewählt wird, das Gold-Reck.

Was für ein Triumph: Fabian Hambüchen holt Gold am Reck. Bild © picture-alliance/dpa

17. August: Open Air des hr-Sinfonieorchesters an der Weseler Werft. Rund 20.000 Musikfans pilgern zum Frankfurter Mainufer, um das Open-Air-Konzert des hr-Sinfonieorchesters zu erleben. Gratis und bei Traumwetter. Diejenigen, die nicht mehr auf das Gelände im Ostend kommen, setzen sich einfach ans Mainufer. Manche genießen die Klänge des Orchesters unter Dirigent Andres Orozco-Estrada auch von Booten aus.

Im Mittelpunkt: Dirigent Andres Orozco-Estrada aus Kolumbien. Bild © Tim Wegner

4. September: Neunjähriger rettet seinem kleinen Bruder das Leben. Ein Neunjähriger ist in Korbach zum Helden geworden. Der Junge reanimiert seinen zwei Jahre alten Bruder, nachdem dieser in einen Swimmingpool gefallen ist. Hilfe bekommt er dabei von einem Sanitäter übers Telefon. Er gibt dem Neunjährigen genaue Anweisungen, wie er seinen Bruder wiederbeleben soll. Kurz darauf beginnt der Zweijährige, wieder selbstständig zu atmen.

21. September: Kassel Airport verliert seine wichtigste Fluggesellschaft. Eine weitere Schreckensnachricht belastet den Regionalflughafen in Calden. Die wichtigste Fluggesellschaft Germania will im Sommer 2017 keine Flüge mehr aus Nordhessen anbieten. Die Berliner Airline fliegt nur noch bis Ende Oktober 2016 von Kassel nonstop nach Mallorca, Antalya und Kreta. Der 2013 eröffnete Flughafen hat 2015 einen Verlust von sechs Millionen Euro geschrieben. Später keimt am Kassel-Airport wieder Hoffnung auf, als ein neuer Ferienflieger und ein Frachtlinie Verbindungen ankündigen. Das Land sagt: Es ist die letzte Chance für den Krisen-Airport.

Eine Germania-Maschine rollt im Mai 2014 am Kassel Airport zum Start. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

23. September: Mobbing-Vorwürfe gegen CDU-Generalsekretär Peter Tauber. "Operation Kaninchenjagd" - der Titel des Papiers klingt harmlos, er bringt CDU-Generalsekretär Peter Tauber allerdings in arge Schwierigkeiten. Tauber soll Co-Autor eines Schreibens sein, mit dem die langjährige Kreis-Geschäftsführerin offenbar Anne Höhne-Weigl aus dem Amt gemobbt werden sollte. Zudem ist Tauber in eine Sexismus-Debatte verstrickt. Auf dem Kreisparteitag am 30. September äußert sich Tauber zu den Vorwürfen und meint: "Ich bin ein Mensch, ich mache Fehler."

30. September: Rosettas glorreicher Absturz. Die europäische Raumfahrtagentur ESA in Darmstadt feiert einen großen Erfolg. Zwölf Jahre nach dem Start lässt sie die Sonde Rosetta kontrolliert auf den Kometen Tschuri stürzen. Zwei Jahre hat Rosetta den Himmelskörper auf seiner Reise durch unser Sonnensystem begleitet, spektakuläre Fotos geschossen und Daten gesammelt. Kurz vor dem Aufprall funkt Rosetta ihre letzten Bilder vom Kometen zur Erde.

Letzte Ruhestätte für Raumsonde Rosetta: Die Oberfläche von Komet Tschuri Bild © Esa

1. Oktober: Demandt wird neuer Direktor von Städel, Liebieghaus und Schirn. Philipp Demandt ist Nachfolger von Max Hollein, der zum 1. Juni als neuer Direktor an die Fine Arts Museums of San Francisco gewechselt ist. Der 45-Jährige will im Geist seines Vorgängers arbeiten und setzt voll auf die Digitalisierung der Museumsarbeit, er will den gesamten Bestand des Städels online erschließen.

Philipp Demandt, der neue Direktor von Städel Museum, Schirn Kunsthalle und Liebieghaus in Frankfurt. Bild © Gaby Gerster

7. Oktober: Der Gießener Hells-Angels-Präsident wird erschossen. Der Präsident des Gießener Hells-Angels-Charters, Aygün Mucuk, ist tot. Eine Putzfrau findet die Leiche des 45-Jährigen auf dem Gelände des Clubhauses der Rocker in Wettenberg-Wißmar. Mindestens 16 Schüsse sind auf ihn abgefeuert worden. Der Täter konnte noch nicht gefasst werden. Zu Mucuks Beerdigung kommen mehr als 1.000 Menschen, darunter Hunderte Rocker aus dem In- und Ausland.

Aygün Mucuk bei einer Boxveranstaltung in Offenbach im Februar dieses Jahres. Bild © picture-alliance/dpa

16. Oktober: Trude Simonsohn ist erste Frankfurter Ehrenbürgerin. Die Auschwitz-Überlebende Trude Simonsohn ist zur ersten Ehrenbürgerin von Frankfurt ernannt worden. Die 95-Jährige mahnt seit Jahrzehnten zum Widerstand gegen Unrecht. "Ich habe kein Talent - zum Hassen", sagt die engagierte Frau, die das Konzentrationslager überlebte.

Trude Simonsohn mit Filmemacher Adrian Oeser (links) und Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) bei der Verleihung. Bild © picture-alliance/dpa

23. Oktober: Emcke bekommt den Friedenspreis. Früher hat Carolin Emcke die Friedenspreis-Vergabe mit ihren Eltern am Fernseher angeschaut. Jetzt bekommt die 49 Jahre alte Publizistin ihn selbst verliehen. "Wir dürfen Reden halten in der Paulskirche, aber heiraten und Kinder adoptieren dürfen wir nicht?", sagt die Preisträgerin ("Ich bin homosexuell") in der Frankfurter Paulskirche, um zu verdeutlichen, was es heißt, Menschen in Kategorien ein- und damit auch auszuschließen. In ihrer energiegeladenen Rede spricht sie sich für eine freiheitliche Gesellschaft und gegen jede Form von Ausgrenzung und Fanatismus aus.

Publizistin Carolin Emcke bei der Verleihung des Friedenspreises in der Paulskirche Bild © picture-alliance/dpa

30. Oktober: Befürworter und Gegner der Sexualkunde-Reform demonstrieren. Im Streit um die Reform des Sexualkundeunterrichts gehen mehrere tausend Menschen in Wiesbaden für und gegen den neuen Lehrplan in Hessen auf die Straße. Der neue Lehrplan sieht als Ziel die Akzeptanz sexueller Vielfalt vor und damit einen diskriminierungsfreien Umgang auch mit Homo-, Trans- oder Bisexualität. Die Lehrplan-Gegner, darunter viele konservative Christen, befürchten eine Frühsexualisierung und Indoktrinierung der Schüler.

Gegner und Befürworter des neuen Sexualkunde-Lehrplans bei der Demo in Wiesbaden. Bild © protestfotografie_ffm/ picture-alliance/dpa (Montage: hessenschau.de)

2. November: Ryanair kommt nach Frankfurt. Am Frankfurter Flughafen ist mit der Ankunft von Ryanair die Billigflug-Ära angebrochen. Der irische Billigflieger bietet ab Ende März 2017 mit dem neuen Sommerflugplan je einmal täglich Flüge von und nach Alicante, Faro, Málaga und Palma de Mallorca an. Fraport hat Ryanair mit Rabatten bei den Flughafen-Gebühren gelockt. Fluggesellschaften wie die Lufthansa gehen deshalb auf die Barrikaden.



Die erste Ryanair-Maschine landet in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

12. November: Karrikaturisten-Ausstellung wird zum Hit. Explodierende Handys, Pokémon-Hype, Flüchtlingskrise - Deutschlands Karrikaturisten haben die bewegendsten Themen des Jahres mit spitzer Feder verarbeitet. Die besten Cartoons zeigt das Caricatura Kassel in einem speziellen Jahresrückblick. Aber Vorsicht, Satire!

Themen des Jahren 2016: Ausländer-Hass trifft auf Pokémon-Hype. Bild © Cartoons: Caricatura

24. November: Gelände und Gebäude der Odenwaldschule verkauft. Die insolvente Odenwaldschule in Heppenheim wird seit Monaten abgewickelt. Sämtliches Inventar ist versteigert worden. Nun sind auch alle Grundstücke und Gebäude der einstigen Reformschule, in der jahrzehntelang Kinder sexuell missbraucht wurden, verkauft worden. Käufer ist die Mannheimer Unternehmerfamilie Schaller. Für die damals Betroffenen endet das dunkle Kapitel der Schule mit dem Verkauf aber sicherlich nicht.

Ein idyllischer Ort mit trauriger Bekanntheit: Das denkmalgeschützte Goethehaus der Odenwaldschule Bild © Sonja Süß (hessenschau.de)

1. Dezember: 70 Jahre Hessen mit Prominenz aus Musik, Schauspiel und Weltraum. Hessen feiert sein 70-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat der hr den großen Hessencheck gemacht: Wie und wo leben die Hessen? Wieviel Geld verdienen sie? Und wie viel vom Durchschnittshessen steckt eigentlich in Ihnen? Machen Sie den Test.

2. Dezember: Weltmeister Nico Rosberg beendet überraschend seine Karriere. Der frischgebackene Weltmeister Nico Rosberg beendet seine Formel-1-Karriere. Der 31-Jährige, der gerade erst an der Spitze angekommen ist, verkündet seinen Entschluss via Facebook. "Ich spüre eine große Erleichterung", sagt der gebürtige Wiesbadener. Er freue sich schon auf das nächste Kapitel in seinem Leben.

31 Jahre jung und alles erreicht: Nico Rosberg beendet seine Karriere. Bild © picture-alliance/dpa

15. Dezember: Tödliche Schüsse in Marburger Arztpraxis am Marburger Hauptbahnhof. Ein 53 Jahre alter Mediziner erschießt seinen 67 Jahre alten Kollegen und tötete sich anschließend selbst. Beide haben in derselben radiologischen Praxis gearbeitet. Die Ermittler gehen Hinweisen auf einen Streit über die Zukunft der gemeinsamen Praxis nach. Der ältere der beiden Ärzte soll geplant haben, im nahegelegenen Stadtallendorf weiterzumachen.